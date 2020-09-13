Кокорин наконец-то дебютировал в «Спартаке». Получилось совсем не так, как ждали

Александр Кокорин дебютировал в «Спартаке». Через месяц и 11 дней после того, как подписал контракт с московским клубом. Казалось, восстановившемуся от травмы икроножной мышцы нападающему выпал идеальный момент для дебюта – матч с ЦСКА. Сделай экс-зенитовец разницу в дерби, болельщики красно-белых приняли бы его мгновенно. Но премьера получилась не такой, как мечтал Кокорин: в этот день «Спартак» потерял лидерство.

Александр прогнозируемо начал дерби в запасе. Было бы удивительно, если бы после длительной паузы и нескольких дней тренировок в общей группе новичок был готов играть 90 минут. Даже 60 – много. Скорее обращал на себя внимание тот факт, что рядом с Кокориным на скамейке запасных расположился его друг Александр Соболев. Центрфорварда точно ждали в основе. Видимо, Доменико Тедеско, определяя стартовый состав, исходил из тактических соображений и потерь ЦСКА в центре обороны. Более быстрые Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе должны были открываться за спину Вадиму Карпову или Виктору Васину – в зависимости от того, кого бы выбрал для основы Виктор Гончаренко. В принципе уже на 1-й минуте задумка тренера гостей могла подарить «Спартаку» решающее преимущество: Карпов был близок к удалению.

Влашич и Акинфеев – короли дерби! «Спартак» проиграл ЦСКА, несмотря на дебют Кокорина Карасёв принял три спорных решения в пользу «армейцев», а красно-белые больше не первые в таблице.

Кокорин вступил в игру на 57-й минуте при счёте 1:2. Появился на поле тоже на пару с Соболевым – вместо Понсе и Зелимхана Бакаева. Ларссон отошёл глубже. Спартаковцам надо было дожимать «армейцев», и тут, казалось, больше пригодились бы качества двух свежих нападающих.



До выхода на замену Кокорин с начала второго тайма активно разминался. На 53-й минуте Тедеско сам подозвал нападающего жестами, хотя обычно за игроками отправляются помощники тренера. Немец торопился – быстрее, сюда! Отправляя Александра в бой, Тедеско обнял его.

Фанаты ЦСКА встретили Кокорина совсем другими эмоциями и словами. Новичку красно-белых адресовали мощный свист. По ходу матча именно Александра освистывали крепче всех в составе «Спартака». Один из баннеров красно-синих тоже был посвящён нападающему. «Ни за какие деньги не перешёл бы в «Спартак», – гласила надпись на баннере. Поклонники ЦСКА припомнили Кокорину его давнее высказывание о принципиальном сопернике.



За 40 минут на поле Александр, по данным InStat, совершил всего 16 технико-тактических действий. Успешными из них были десять. Нападающий отдал пять точных передач, выиграл два единоборства, три раза подобрал мяч. Кроме того, у него две потери мяча и две неудачные обводки. Кокорин нанёс один-единственный удар по воротам Игоря Акинфеева. Подстроился под сложный мяч и пробил головой выше цели.

В общем, похвастаться Александру особенно нечем. Но тут не столько вина его, сколько беда. Понятно, что нападающий ещё не вписан в коллективные действия красно-белых, кроме того, «Спартак» против насыщенной обороны ЦСКА играл в основном забросами на Соболева, а это не тот футбол, в котором раскрываются лучшие качества Кокорина. Александр двигался, пытался найти свободное пространство, тем не менее выглядело это как-то хаотично. В этих обстоятельствах что-то изменило бы только индивидуальное мастерство новичка, но настоящего шанса, голевого момента он так и не получил.

Пёс – легенда дерби. Его тискал Вагнер, судья показал жёлтую, а фанаты спели про Газзаева Быстров смеялся, что собака болеет за ЦСКА.

Тедеско после матча оценил дебют Кокорина общими словами:



«Я очень рад, что Александр наконец вернулся в строй после 1,5-месячного перерыва, связанного с травмой, – сказал тренер «Спартака». – В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее вернуться в строй, набрать игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист. Уверен, он быстро справится с этой задачей».



Более интересный комментарий дал генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов. Он подтвердил, что у «Спартака» есть предложение по Кокорину. Значит, слухи о «Роме» не просто слухи.



«Входить в такую игру всегда тяжело. Сегодня результат неудовлетворительный. Команда – молодцы, пытались, но не получилось. Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый, всё будет нормально. Что касается предложения от «Ромы»: увидим его – будем разговаривать.

Я никого не готов продавать, такая работа любит определённую тишину. Но предложение есть».



Напомним, ранее сообщалось, что отступные в контракте Кокорина для европейских клубов составляют 6 млн евро, а сам нападающий готов пойти на снижение зарплаты рады перехода в «Рому». Итальянский клуб запросил у «Спартака» информацию об Александре после травмы Николо Дзаньоло.



Хорошо бы посмотреть на Кокорина в Италии. Остаётся надеяться, что скауты «Ромы» не увидят игру «Спартака» с ЦСКА. Так в Европу себя не продать.