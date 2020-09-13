Карасёв вытащил ЦСКА в матче со «Спартаком»? Разбор судейства в дерби

Игра седьмого тура между «Спартаком» и ЦСКА завершилась уверенной победой армейцев со счётом 3:1. Но работа главного арбитра матча Сергея Карасёва всё равно оставила вопросы (чаще всего их задают болельщики «Спартака»). Почему за фол в начале игры не удалили защитника Карпова? Почему за падение Айртона не назначили пенальти в ворота Акинфеева? И, наконец, играл ли Магнуссон рукой в своей штрафной и правильно ли засчитан третий мяч ЦСКА в ворота «Спартака»? Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал все спорные эпизоды дерби.
Слово Федотову.
О фоле Карпова на Джордане:
– Карпова не надо было удалять за фол на Ларссоне, это жёлтая карточка. Джордан далеко отпустил мяч, это не фол последней надежды. Карасёв правильно не удалил игрока ЦСКА: если бы Джордан не отпустил мяч так далеко и следующим действием пробивал бы по воротам, то можно было показать красную, но ему ещё надо было догнать мяч.
О падении Айртона в штрафной ЦСКА:
– Айртон первым наступал на ногу защитнику ЦСКА, а уже потом подгибал ноги. Карасёв правильно определил фол в пользу ЦСКА. Одиннадцатиметрового точно не было, поскольку Айртон сам шёл в защитника, это не пенальти. Но и карточку за симуляцию я бы не давал.
Играл ли Магнуссон рукой в своей штрафной в борьбе с Соболевым?
– Соболев играет в мяч, он попадает в голову Магнуссону, а от головы — в руку. В правилах написано, что если мяч после рикошета от головы, попадает в руку (даже если она находится в неестественном положении), то следует продолжить игру. Это не 11-метровый удар. Карасёв принял правильное решение, не назначив пенальти. Абсолютно нормальный момент. Тем более VAR просматривал этот эпизод. Если так будут делать на всех матчах, вопросов к судьям станет гораздо меньше. Мяч попал в руку от игровой части тела, рука находилась близко, так что Карасёв в этом эпизоде разобрался грамотно.
Верно ли засчитан третий гол ЦСКА?
– Сейчас не всякая игра рукой в нападении – это нарушение правил. По новым правилам гол можно было бы отменить, если бы его забили незамедлительно после того, как мяч попал в руку. Но здесь Обляков обработал мяч, отдал пас, потом была ещё одна передача, а уже потом — гол. Это нельзя назвать «незамедлительным». Раньше это было бы фолом, но сейчас – извините, новые правила. Если момент перенести в штрафную площадь «Спартака» и Обляков сразу забил бы гол, то его стоило отменить – и не важно, в правильном ли положении находилась рука. Но прошло время, несколько действий футболистов, и только потом был забит гол. Так что отменять его было бы неправильно.
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