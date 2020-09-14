Судья выгнал с поля Неймара, Паредеса и ещё трёх человек. Что вообще творилось в Париже?!

Ещё три недели назад «ПСЖ» играл в финале Лиги чемпионов с «Баварией», а теперь зализывает раны после неудачного старта в чемпионате Франции. Всё с тем же счётом 0:1 команда Томаса Тухеля проиграла в четверг «Лансу» на выезде и в воскресенье «Марселю» в Париже. Встреча первой и второй команд Лиги 1 минувшего сезона завершилась потасовкой и удалением пятерых игроков!

На матч с «Марселем» в состав финалиста ЛЧ вернулись Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, которые находились на карантине и не играли с «Лансом». Между тем, Килиан Мбаппе, Маркиньос и Мауро Икарди по-прежнему на карантине. Благодаря возвращению звёзд «ПСЖ» лучше сыграл в атаке: владел мячом 66% времени и нанёс 14 ударов по воротам против пяти у соперника (в створ – 4:2). Тем не менее на результате это не отразилось. Единственный гол на 31-й минуте забил Флорьян Товен, который открылся на грани офсайда и нанёс удар из пределов вратарской после подачи Димитри Пайета со штрафного.



Такой большой матч не мог закончиться спокойно. В компенсированное время случился взрыв: судья Жером Бризар показал вторые жёлтые карточки Паредесу и Дарио Бенедетто, а Неймар, Лейвин Курзава и Жордан Амави получили прямые красные! К слову, за несколько часов до матча Неймар в своём «Инстаграме» опубликовал пост, в котором написал «Да благословит и защитит нас Бог». Но, видимо, к полуночи послание ещё не было прочитано.

Конфликт начался с единоборства Паредеса и игрока «Марселя» в центре поля. В ответ на фол аргентинец толкнул соперника, а потом ещё и его одноклубника. Завязалась потасовка, в которой агрессивнее всех вёл себя Курзава – ударил оппонента рукой и ногой. Чтобы принять решение по поводу наказания Неймара, судья вынужден был воспользоваться помощью VAR. Бразилец ударил кулаком по затылку Альваро Гонсалесу. По словам бразильца, испанский защитник вёл себя как расист.

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Теперь Неймару грозит серьёзная дисквалификация. «Марсель» под руководством экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша переиграл «ПСЖ» впервые с 2011 года. У «провансальцев» две победы в двух турах.