Животики, ручная свинья и минимум страсти. Дерби только для хозяев – слишком cпокойно

Это дерби запомнят по короткому забегу Гончаренко на полусогнутых ногах, жёсткому судейству Карасева (разрешал играть, когда на поле лежали два игрока) и другим деталям внутри футбольного поля, но не на трибунах, куда пускали только владельцев абонементов и клубных карт ЦСКА + их друзей.
Хотя фанаты ЦСКА постарались: пустые места заполнили баннерами и флагами, благодаря чему карантинная трибуна едино переливалась красно-синим и не казалась пустой. Руки за тренерскими скамейками синхронно показывали воображаемые жёлтые карточки и волнообразно тыкали в судью, а в моменты больших потрясений болельщики ЦСКА выцепляли красно-белые VIP-ложи, показывали им средние пальцы и оголённые животы – такая атмосфера дерби, когда гостевого сектора нет, но хочется победить соперника на трибуне.
Вспомните обычный день дерби: вокруг вас торопятся, волнуются, бегут, чего-то вопят. Но стадион пел только про одну команду (про вторую покрикивали – но без шансов), редкая агрессия осталась внутри голых животов. По-домашнему. Без драк и прорывов на сектора. Без пиротехники. Всё правильно. И атмосфера дерби – слишком правильная, по сюжету любого матча, когда твоя команда победила, так что со стадиона уходишь заранее с улыбкой, без песен и праздника. Как уходишь с любого матча РПЛ.
Болельщики на мотив «Мееесси» на «Камп Ноу» опускают руки вниз и тянут: «Влашиииич». Празднуют победу в дерби вместе с командой, но когда игроки подходят к другим трибунам, там почти пусто – потому что открыли проход и не держат. Потому что стало комфортнее, нет раздражающего сектора в другом цвете и можно выложиться на трибуне чуть меньше.
И это нормально. Смотреть футбол на большом стадионе, открытом для 15 тысяч человек, – необычно и свободно. Меньше очередей, больше – уютных уголков, где легко закинуть ноги на перила, и запоминающихся сюжетов – например, болельщик принес в вип-ложу маленького поросенка, и вот главный перформанс.
Можно сидеть и побаливать из этого уголка, смеяться над хрюшкой и уважительно смотреть на красно-белую ложу: «Парни болеют за другой клуб, но прорвались на закрытый матч, красавцы».
Так чувствовал я и думал, что ухожу с матча ЦСКА – «Уфа». Когда Влашич снова занёс важный гол, а Игорь наорал на Карпова.
Когда вернётся футбол на 100% зрителей, то вернётся и гостевой сектор, и матерные перестрелки, и то, за что мы любим дерби на стадионе и то, из-за чего никогда не поведём туда девушку или ребёнка. Дерби нормального человека.
Без гостей, спасибо, попробовали. Больше не надо.
Карантин, уходи.
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