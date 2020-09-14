Не только Влашич и Акинфеев. Гончаренко – тоже молодец

Проще всего свести победу ЦСКА в дерби к исполнительскому мастерству Влашича и высокому уровню Акинфеева. Отчасти это правда, но игра двух лидеров всё же решила исходы в отдельных эпизодах, а не на дистанции всей игры.

На дистанции я увидел отличную тактическую подготовку Виктора Гончаренко. ЦСКА чётко разобрал ключевые сильные стороны соперника и провёл два разных тайма. Первый – в постоянном, агрессивном высоком прессинге; второй — преимущественно в среднем и низком блоках, с выбегом быстрых игроков в контратаки.

Почему ЦСКА был нужен высокий прессинг?

В концовке прошлого сезона, после болезненного матча с «Зенитом» (0:4), Гончаренко переосмыслил свой подход к прессингу и стал применять его очень дозированно, а не на постоянной основе. Тогда команду разорвали на части за счёт длинных передач и создания некомфортных ситуаций для защитников – «3 в 3» на своей половине поля.

В первом тайме дерби прессинг ЦСКА действительно получился классным и лишил «Спартак» многих козырей. Красно-белые в новом сезоне очень прибавили в позиционных атаках, в том числе в трёх алгоритмах: 1) выходе в атаку через двух посаженных опорников, Крала и Умярова; 2) насыщение правого фланга и последующий разворот на свободного Айртона налево; 3) игра в оттяжке одного или двух из тройки нападающих. У Бакаева и Ларссона очень хорошее первое касание при приёме мяча в недодачу между линиями и хорошие развороты – за счёт этого команда в том числе создает много заходов в финальную треть.

Прессингом ЦСКА фактически перекрыл все три варианта. Если не полностью перекрыл, то минимизировал опасность.

Чем осмысленный прессинг ЦСКА был особенно хорош?

Прессинг ЦСКА не был персонально ориентированным. Нижний опорник Марадишвили не выбегал вместе с Обляковым к чужой трети, а оставался сторожить Бакаева, который опасен в поиске мяча между линиями и приёме в недодачу. В таких случаях по дальнему опорнику «Спартака» доигрывал смещающийся в середину крайний полузащитник ЦСКА, Кучаев или Тикнизян, в зависимости от фланга атаки.

Таким образом ЦСКА обеспечил одновременно решение сразу двух задач: 1) очень приличный прессинг в передней линии (индекс PPDA в первом тайме составил 5,5 — круто!), который выключил стабильный выход «Спартака» из обороны; 2) на своей половине поля защитники не оставались на разрыв, как часто бывает при прессинге. По выдергивающемуся Бакаев почти всегда играл Марадишвили, а не центральные защитники. Если бы выбегали центральные защитники, то это было бы очень опасно с точки зрения свободных зон сзади при Ларссоне и Понсе.

Если дёргал внедодачу Ларссон — то с ним уже добегал Магнуссон. Но в любом случае за счёт нахождения нижнего опорника и промежуточного положения крайних защитников соблюдалось численное большинство. Эпизодов, где Ларссон или Бакаев принимали мяч между линиями и разворачивались, было минимум.

Как итог: «Спартак» показал в первом тайме очень низкие цифры по точности передач. При среднем показателе 88% за сезон до перерыва он составил 77. Это прямое следствие прессинга ЦСКА.

Индекс прессинга у ЦСКА до перерыва был чрезвычайно высок, а особенно – на отрезке с 20 по 45 минуты, который и вместил в себя два забитых гола.

После перерыва, когда Тедеско выпустил Соболева и Кокорина и доля длинных передач у «Спартака» повысилась, ЦСКА уже больше времени проводил в позиционной обороне, сделал ставку на компактность и подборы. И тоже получилось надёжно. Но там ещё и не сработали замены Тедеско — ни Соболев, ни Кокорин не усилили игру по сравнению с Бакаевым и Понсе.

Первый гол Магнуссона – почему против исландца играл Умяров?

«Спартак» снова пропустил со стандарта, причём гол Магнуссона сильно повлиял на развитие матча, до него казалось, что «Спартак» контролирует происходящее на поле. Дальше уже никакого контроля не было.

Тедеско после игры был недоволен и лаконично заметил, что «один или два игрока не сделали свою работу, при угловых нет места творчеству».

Меня поначалу очень удивило, что против центрального защитника Магнуссуна оказался не играющий головой Умяров — само собой, это абсурд, так не должно быть. И в первоначальных планах такого не было.

Ключ к разгадке странного момента можно найти через просмотр предыдущих угловых. На них чётко видны следующие сценарии:

1) По Магнуссону должен играть Жиго — и это уже нормальный расклад.

2) Персональная игра затруднена из-за того, что Магнуссон выбегает из-за спины партнёра Карпова, который служит заслоном. Поэтому Жиго берёт запас в расстоянии и откатывается ближе к воротам, чтобы среагировать уже по факту движения.

3) В роковом эпизоде Жиго оказывается на слишком большом, неигровом расстоянии от Магнуссона, остаётся без игрока и фактически не участвует в игровом эпизоде. Хотя время перестроиться было. Но не перестроился.

В итоге Умяров подстраховал, взял на себя чужого игрока, но проиграл верховую дуэль — и это логично. Но к Жиго вопросов больше.

Сыграл ли «Спартак» плохо?

Нет, нельзя утверждать, что красно-белые провалили игру. У команды Тедеско, несмотря на объективные трудности с преодолением чужого прессинга, нашлись свои моменты. Где-то они рождались за счёт собственного прессинга (он был менее эффективным статистически, но тоже агрессивным, усложнял «армейцам» жизнь), где-то за счёт слабости Карпова, где-то за счёт скорости атакующих футболистов. Хромала реализация, вытаскивал Акинфеев. Нюанс в том, что если бы не оборонительный план ЦСКА, моментов у ворот красно-синих наверняка было бы больше.

А в обороне «Спартак» подвели традиционные просчёты в переходных фазах и при стандартных положениях. О том, что Умярова и Крала не хватает для того, чтобы останавливать чужие быстрые атаки, говорилось уже давно, победный гол ЦСКА это подтвердил. Плюс частично подвёл Максименко.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.