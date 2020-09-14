Азару нужна помощь психолога. Что происходит со звездой «Реала» и сборной Бельгии?

Главный балласт «Реала» последних лет – Гарет Бэйл – близок к уходу из «Королевского клуба». Слухи об этом ходили давно, но в Мадриде, похоже, окончательно устали от валлийца. «Реал» даже готов платить Бэйлу половину зарплаты, лишь бы он поскорее свалил. Главное — найти покупателя. Теперь у «сливочных» новая головная боль – Эден Азар.

Бельгиец получил шесть травм за год. В «Челси» их почти не было

Вообще, у «Реала» аховая ситуация с травмированными: сезон-2020/2021 ещё не начался, а вне игры уже 8 (!) человек: Регилон, Эдегор, Иско, Асенсио, Бэйл, Васкес, Диас и Азар. И если к «хрустальности» Бэйла все уже успели привыкнуть, то Азар стал ломаться заметно чаще, чем это было с ним в «Челси».

Именно с травм и началась мадридская история Эдена. Летом 2019 года бельгиец получил повреждение в ходе предсезонки, отложив свой дебют за «Реал» на месяц (пострадало подколенное сухожилие). Едва набрав форму, Азар снова вылетел – ушиб и вывих лодыжки. Чуть позже у бельгийца была диагностирована ещё и трещина. Потом – ещё одна, уже в малоберцовой кости. Итого – четыре повреждения за полгода!

Эден рисковал не доиграть сезон-2019/2020, но вмешалась пандемия коронавируса. Из-за вынужденной паузы бельгиец выиграл немного времени и к первым матчам после рестарта подошёл во всеоружии. Во встречах с «Эйбаром» и «Валенсией» он отличился голевыми передачами. Но через две недели Азар получил болезненный удар по лодыжке и пропустил матчи с «Хетафе» и «Атлетика».

«Азар тренируется, он хочет помогать команде. Иногда он чувствует небольшой дискомфорт, но это нормально», – рассказал Зинедин Зидан в июле, за пару туров до окончания чемпионата Испании. Несмотря на сдержанный оптимизм главного тренера «Реала», концовка сезона у Азара получилась скомканной. Бельгиец дважды вышел на замену (0 результативных действий) и ещё по разу оставался в запасе и вне заявки на игру. Единственный матч в основном составе – 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). Азар выглядел неплохо, но всё-таки был далёк от своей лучшей формы.

Зидан собирался строить игру вокруг Азара. Но и без него взял чемпионат. Как так вышло? Это был очень странный сезон.

Травма, полученная перед началом сезона-2020/2021, стала для него шестой за год пребывания в «Реале». По данным Transfermarkt, бельгиец пропустил уже 27 матчей «Королевского клуба» из-за различных болячек, а общий срок его отсутствия составил 198 дней. Для сравнения: в «Челси» Азар пропустил по состоянию здоровья 192 дня (20 матчей), но за семь лет.

Проблемы Азара связывают с лишним весом. Возможно, у него гормональный сбой

Травмы бельгийца приобрели хронический характер. Конечно, от повреждений никто не застрахован, но такая частота их получения Эденом – не простое стечение обстоятельств. Проблемы Азара могут быть связаны с лишним весом. «Он очень любит гамбургеры и пиццу, – сообщил Марцин Булка, бывший партнёр бельгийца по «Челси». – Я постоянно замечал его в пиццериях. В «Челси» проблем не возникало, а в «Реале» он, видимо, переборщил с весом».

Азар и не скрывал своей склонности к лишнему весу, но ситуация, похоже, вышла из-под контроля. Живот Эдена бросался в глаза с первых минут его пребывания в «Реале». По ходу сезона он то пропадал, то вновь возвращался. «В отпуске я отдыхаю по полной. Я быстро набираю и теряю вес», – поведал бельгиец. По информации испанской Marca, летом 2019 года Азар весил 85 кг – на десятку больше «боевого» веса!

От Азара ждали, что он заменит Роналду. Но пока над ним смеются в Испании Лидер сборной Бельгии, которая начнёт Евро-2020 матчем с Россией, после перехода в «Реал» превратился в объект шуток и насмешек.

Дополнительная нагрузка влияет на организм. Страдают в первую очередь мышцы и суставы. Отсюда и повышенный риск получения травм. По словам самого Эдена, он стал меньше есть, но проблемы остаются. Вполне возможно, что лишний вес Азара – уже гормональный сбой. В «Реале» помнят, что случилось с Роналдо, и вряд ли хотят повторения той истории.

Эден теперь боится получить травму. В «Реале» даже наняли психолога для него

По информации испанской прессы, «Королевский клуб» нанял для Азара персонального тренера и … психолога! Бельгиец боится новых травм, а также рецидива старой – повреждения правой лодыжки. Большая часть травм Эдена пришлась именно на неё: ушиб, вывих, трещина, во времена «Челси» и вовсе был перелом.

Азар столкнулся с массой проблем в «Реале». Главное сейчас для клуба и самого бельгийца – не торопиться с возвращением. Иначе Эден рискует стать «вторым Бэйлом».