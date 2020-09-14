Акинфеев — наш Танос в перчатках бесконечности. И, конечно, он нужен сборной на Евро

Акинфеев — супергерой не марвеловской, но нашей футбольной вселенной. Как титан Танос сразу с двумя перчатками бесконечности (кто не в курсе — у этого кинозлодея был такой вратарский аксессуар вселенской мощности). По щелчку пальцев — сейв, другой, третий. И нет спартаковских мстителей.

Акинфеев для «Спартака» однозначно злодей. И бесконечность — точно про него сказано. Столько лет на топ-уровне (17!), две тяжелейшие травмы «крестов», множество моментов, которые слабого духом давно бы выбили из колеи (гол от корейцев на ЧМ-2014, антирекордная серия в ЛЧ), а он всё даёт фору молодым.

Это же Акинфеев предыдущее дерби со «Спартаком» вытащил — когда Максименко пропустил в июне чудовищную бабочку от Влашича. Я тогда вопрос задал: «Ошибка Максименко – это ещё детство или пришла пора спрашивать по-взрослому?». Вчерашний первый гол ЦСКА – повод переспросить.

Ошибка Максименко – это ещё детство или пришла пора спрашивать по-взрослому? Грубый ляп вратаря «Спартака» решил судьбу дерби с ЦСКА.

И новая дуэль вратарей осталась за капитаном «армейцев». Он опять сделал разницу. Под готовый саундтрек — вечный хит Тины Тёрнер Simply the Best. А Максименко опять ошибся.

Если вдруг кто-то нафантазировал себе эту дуэль как схватку прошлого и будущего, то здесь ещё нужно разобраться — кто из них будущее. 34 года — вратарь в таком возрасте, если и не зелёный пацан, то мужчина в самом расцвете сил.

(Вчерашний матч в том числе ответил на вопрос, почему Черчесов проигнорировал многих молодых, оглашая состав на первые матчи сборной в 2020-м. Того же Максименко или Сафонова. Опытный человек в таких делах надёжнее. Опыт решает).

Сам Акинфеев в недавнем интервью признался — его уже лет 15 провожают на пенсию («Дайте мне поиграть до конца! Я сам скажу, что закончил»). Он же из сезона в сезон делом доказывает, кто в ЦСКА настоящий лидер. А если надо, то и словом — как он Карпову напихал, когда Джикия во втором тайме до штрафной дошёл и опасно пробил. Метров на десять рывок сделал, чтобы объяснить молодому — надо не только историю клуба знать (различать Карвальо с Вагнером), но и соперников не подпускать к воротам.

Его первый тренер в ЦСКА Виктор Чанов в нашем апрельском интервью так оценил футбольное долголетие Акинфеева: «Сколько отмерено, столько пусть и играет. Я сам только в 44 закончил. Главное, чтобы здоровье позволяло и желание оставалось. Чтобы футбол в рутину не превратился. Как Фил Эспозито говорил: «Если при выходе на поле нет волнения и трепета – надо заканчивать». У Игоря, знаю, с желанием полный порядок. А с каждым годом ещё и мудрее становится. Поэтому пусть играет как можно дольше. Хоть до 50!».

«Игорь может играть и до 50. А Чепчугов — пофигист». Вся правда о дублёрах Акинфеева Был ли хоть у кого-то шанс подвинуть великого?

Если у Акинфеева не будет проблем со здоровьем, и Евро следующим летом все-таки состоится, то я не вижу причин, по которым Игоря не должно быть в сборной. Только если он сам откажется вернуться.

Толстовцы от футбола могут заметить — вести разговоры об этом не совсем честно по отношению к тем, кто играл в отборе. Но Игнашевича перед ЧМ-2018 тоже в команде не было. И?

За сборную должны играть лучшие. При всем уважении к Шунину, Гильерме, Джанаеву и компании – Акинфеев по-прежнему лучший вратарь страны. Доказано дерби.