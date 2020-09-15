Против Широкова завели уголовное дело. Но сядет ли он в тюрьму?

Больше месяца назад во время матча любительского Московского кубка селебрети экс-полузащитник сборной России Роман Широков избил судью Никиту Данченкова. Видео, на котором Широков бьёт судью, облетело интернет. На следующий день после ЧП футболист принёс пострадавшему извинения. Но было уже поздно: арбитр нанял адвоката – Александра Островского.

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По словам Островского, заявление на Широкова Данченков написал на следующий день после инцидента, а сторона защиты квалифицирует дело как покушение на убийство. С момента интервью прошло больше трёх недель, и сегодня телеграм-канал Baza сообщил, что уголовное дело на Широкова всё-таки возбуждено, но по другой статье.

Сторона судьи хочет, чтобы Широков получил реальный срок.

Уголовное дело возбудили по статье 115 УК РФ – умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Но защита с такой квалификацией не согласна.

– В понедельник-вторник мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет, – рассказал Островский «Чемпионату». – Мы считаем, что здесь имеет место умысел покушения на убийство, полиция неверно квалифицировала. Главное, чего мы будем добиваться, — возбуждение дела по покушению на убийство. Мы хотим, чтобы Роман Широков получил реальный срок. Никита чудом остался жив. Если бы он не прикрылся рукой с часами, у него либо голова отлетела бы, либо раскололась на части. Умысел был в покушении на убийство, он не мог не осознавать силу удара своей ноги по голове.

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Какое наказание грозит Широкову?

Главный вопрос в этой истории – какое наказание грозит Широкову? На него «Чемпионату» ответил известный юрист Андрей Князев: «По статье 115 УК РФ предусмотрено лишение свободы до четырёх месяцев, либо денежные санкции, либо исправительные работы. Но впервые судимому никогда не дают лишение свободы, тем более если человек раскаивается. Назначат штраф или исправительные работы. Скорее всего, это будут штрафные санкции».

Получается, Широков избежит реального срока?

По словам Князева, маловероятно, что Широков будет сидеть в СИЗО и тем более получит реальный срок по этой статье. Но если дело всё-таки переквалифицируют на «покушение на убийство», то вероятность реального срока вырастет – ранее Островский уже заявлял, что Широкову «могут дать несколько лет».

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Но стоит ли ждать переквалификации дела? «Сторона защиты и в прошлый раз говорила о переквалификации на покушение, – продолжает Князев. – Как я понимаю, их ходатайство было рассмотрено. Неужели он его хотел убить, это именно умысел? Не думаю, что переквалификация возможна, у нас тогда любая драка — покушение на убийство. Драка есть драка, удар есть удар. Если бы Широков был с топором или трубой, то можно ещё о чём-то говорить».