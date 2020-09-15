Символическая сборная 7-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 7-го тура сезона-2020/21.

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА



Игорь – главный герой дерби. Он сделал несколько ключевых спасений в этом матче, которые определили результат.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА



Марио, как всегда, был сверхнадёжен в обороне и, как обычно, отлично подключался в атаку. Фернандес ничего не дал сделать Айртону и полностью закрыл его.

Акинфеев — наш Танос в перчатках бесконечности. И, конечно, он нужен сборной на Евро Simply the Best.

Карл Старфельт, «Рубин»



«Рубин» одержал важную победу над «Динамо», поднялся в таблице. В этом успехе большая заслуга обороны. Старфельт сыграл предельно надёжно и выиграл много единоборств.



Хёрдур Магнуссон, ЦСКА



Магнуссон забил важнейший гол, который вернул ЦСКА в игру. Но важнее всего, что он выиграл огромное количество верховой борьбы и прервал много атак «Спартака», был очень надёжен в обороне.



Даниил Круговой, «Зенит»



Мне понравился Круговой в матче против «Арсенала». Он активно подключался в атаку, напрягал оборону «Арсенала», а сам в защите смотрелся надёжно.

Полузащита

Константин Марадишвили, ЦСКА



Молодой опорник ЦСКА крепко занял место в основном составе и оправдывает доверие Гончаренко. Марадишвили отлично сыграл в дерби, прервал много атак «Спартака» и хорошо разыгрывал мяч из глубины. И в каждом матче играет всё увереннее и увереннее.



Никола Влашич, ЦСКА



Влашич в дерби проявил себя выше всяких похвал. Именно его второй гол, забитый на высоком исполнительском мастерстве, переломил ход матча и позволил ЦСКА победить.

Зачем «Зениту» Влашич. Под него придётся менять схему и кого-то продавать Но он, пожалуй, того стоит.

Кристиан Нобоа, «Сочи»



Нобоа продолжает быть главным лидером «Сочи». Ещё один победный гол, который позволил команде сохранить место в тройке.

Нападение

Андрей Мостовой, «Зенит»



Мостовой с «Арсеналом» провёл яркий матч. Много обыгрывал один в один, обострял игру и держал в напряжении оборону туляков.



Артём Дзюба, «Зенит»



Дзюба снова забил. Артём выиграл много верховой борьбы, постоянно скидывал мяч партнёрам и здорово действовал в подыгрыше.

«Зенит» снова первый. Пауза Дзюбы перед голом – топовая! Недолго лидировал «Спартак», а «Сочи» — ещё меньше.

Константин Кучаев, ЦСКА



В матче со «Спартаком» Кучаев очень здорово выглядел тактически. Он грамотно сыграл на своём фланге. Стоит отметить его предголевой пас на Фернандеса во время второго гола ЦСКА. Константин выдержал отличную паузу.

Лучший тренер

Виктор Гончаренко, ЦСКА



Гончаренко выиграл дерби. ЦСКА показал хорошую игру. Поэтому в туре тренер «армейцев» лучший.