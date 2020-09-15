Бывший капитан «Зенита» и экс-тренер «Локо» поработают в Англии. Иванович и в 36 нарасхват

Защитник Бранислав Иванович, ушедший из «Зенита» в качестве свободного агента, присоединился к новичку АПЛ – «Вест Бромвичу». Теперь 36-летний футболист будет работать под руководством бывшего главного тренера московского «Локомотива» Славена Билича. Собрали главную информацию о возвращении Ивановича в Англию.

Сообщил о том, что перейдёт в «Эвертон», но так там и не оказался

После ухода из «Зенита» Бранислав погрузился в поиски нового клуба. По информации сербского портала Novosti, Ивановича хотел подписать главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, а переговоры находились чуть ли не на завершающей стадии. Серб работал вместе с итальянским специалистом в «Челси» с 2009-го по 2011 год и выиграл под его руководством чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. Футболист был настолько уверен в переезде в Ливерпуль, что даже сообщил об этом журналистам.



«Скорее всего, я продолжу карьеру в «Эвертоне». Я получил хорошее предложение от них. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал Иванович в интервью The Sun.



Серба также спросили о возможном возвращении на родину, но он чётко дал понять, что хочет поиграть в более сильном чемпионате.



«Пока они не делали мне предложений. Если кто-нибудь со мной свяжется, я подумпю, а сейчас нет никакого смысла рассуждать о переезде в Белград», – заявил 36-летний футболист.

Переход в «Вест Бромвич» как вызов самому себе

«Чемпионат» первым сообщил о ходе переговоров между сербским защитником и новичком АПЛ. Спустя два дня главный тренер Славен Билич заявил, что в ближайшее время Бранислав Иванович станет футболистом «Вест Бромвича».



«Он стал бы отличным дополнением к нашей команде, он добился всего. Его карьера великолепна. Я надеюсь, что скоро всё будет окончательно оформлено, в считанные часы», – сказал Билич в интервью Goal.



Сегодня пресс-служба «дроздов» официально объявила о переходе сербского футболиста. Экс-капитан «Зенита» подписал с «Вест Бромвичем» контракт на один сезон, прокомментировав своё возвращение в АПЛ.

«АПЛ — лучшая лига в мире. Мне нужно бросить вызов самому себе, и я готов к этому. Я очень рад вернуться в английскую Премьер-лигу. Надеюсь, что добьюсь здесь успеха. У меня много амбиций, и я хочу многое доказать. Отдам все свои силы команде», — приводит слова Ивановича официальный сайт клуба.



Серб имеет огромный опыт выступления в Англии. Играя на протяжении девяти сезонов за лондонский «Челси», он провёл в футболке «аристократов» 377 матчей. Теперь 36-летний футболист будет помогать новичку АПЛ закрепиться в высшем дивизионе Англии.