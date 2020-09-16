Максименко снова был не готов к дерби. Акинфеев – лучший

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 7-го тура. Антон Шунин продолжает гнаться за Игорем Акинфеевым, который упрочил своё лидерство в нашем рейтинге. Отметим, что матч 7-го тура между «Ротором» и «Краснодаром» не состоялся.

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Слово Владимиру.



Тур порадовал яркой игрой вратарей как с точки зрения красоты спасений, так и влияния на результат. Все голкиперы из пятёрки показали отличную готовность и проявили свои лидерские качества.

5. Маринато Гильерме, «Локомотив»

Один из основных критериев нашего рейтинга — сухой матч. Гильерме сыграл на ноль против непростого соперника на выезде. Явных спасений он не совершал, но подходы к воротам у «Ростова» были. Благодаря правильному выбору позиции Гильерме мешал атакующим игрокам соперника реализовывать моменты, часто снимал верховые мячи.

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4. Антон Шунин, «Динамо»

Пусть «Динамо» и проиграло, но Шунин весь матч сохранял для своей команды надежду на очки. Он спас ворота в трёх сложных моментах и благодаря этому заслужил четвёртое место.



На 42-й минуте Макаров вышел один на один с острого угла и мощно пробил в упор. Антон находился в нижней стойке, но вовремя поднял корпус вверх и выбросил руки. Да, мяч летел в Шунина, но очень часто вратари пропускают такие удары, что называется, «между ушей», к тому же там был рикошет от защитника. На 93-й минуте Йевтич выходил один на один, но Антон занял сбалансированную позицию: не вышел слишком далеко, но и не опустился чересчур глубоко — среагировал на удар хладнокровно, отбив мяч ногой.

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3. Никита Медведев, «Рубин»

Медведев вернулся в стартовой состав команды Премьер-Лиги после очень длительной паузы. И сразу же ему достался сложный выезд против «Динамо», которое показывает убедительную игру на старте сезона. Но Никита отыграл на ноль, а «Рубин» победил благодаря его важнейшему спасению на 85-й минуте после удара Шиманьского со штрафного. Обычно с такой точки бьют правши, но Себастьян обвёл стенку с левой ноги. Медведев не видел момента удара, поэтому реагировал по мячу: прыгнул, вытянулся в струнку и вытащил его из самой девятки.

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2. Сослав Джанаев, «Сочи»

В Грозном всегда играть непросто, но «Сочи» победил во много благодаря Джанаеву — на его счету ключевое спасение на 42-й минуте. Исмаэл получил мяч в штрафной и пробил с 8-9 метров из-за спин защитников под перекладину, несильно, но очень точно. Из нижней стойки всегда сложно оттолкнуться наверх, но Сослану из последних сил это удалось — он вытащил мяч из девятки дальней рукой. Очень эффектный, а главное — повлиявший на результат сейв.

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1. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Игорь снова подтвердил свой высокий уровень и, несмотря на возраст, показал, что отлично готов как физически, так и ментально. «Спартак» считался фаворитом в дерби, хотя болельщики ЦСКА могут со мной не согласиться. Но в итоге «армейцы» заслуженно победили, причем во многом благодаря Акинфееву. Игорь стал ключевой фигурой в дерби, совершил несколько очень сложных и своевременных спасений.



Например, на 46-й минуте — сразу после перерыва, пока команды только втягивались в игру — у ворот ЦСКА было опасно. Бакаев навесил в район одиннадцатиметровой отметки, Понсе обработал мяч и пробил в упор из-под ног защитников — момент удара Акинфеев не видел. Но Игорь проявил отличный уровень концентрации, хладнокровия и реакции: не стал валиться, занял правильную позицию относительно нападающего и вытащил мяч.



Ещё более сложный эпизод случился на 61-й минуте: Джикия после жёсткого отбора в центре поля свободно прошёл к штрафной и имел достаточно времени для принятия решения. Когда мяч под контролем у соперника в такой позиции, вратарю каждую секунду нужно быть готовым к удару. При этом Джикия, двигаясь по диагонали, пробил максимально неудобно для Акинфеева: мяч полетел из-за защитников в нижний угол. Но Игорь снова проявил чудеса реакции, молниеносно сложился и вытянутой рукой перевел мяч на угловой в последний момент. При счёте 2:1 «Спартак» давил, мог сравнять счёт, но благодаря мастерству Акинфеева ЦСКА сохранил преимущество. Так что Игорь заслуженно занял первое место в нашем рейтинге.

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Разбор игры Максименко

В очередной раз хочу обратить внимание на неубедительную игру Александра Максименко в большом матче, особенно в сравнении с его оппонентом Игорем Акинфеевым. Александр обладает потенциалом и даже талантом, но, к сожалению, снова не справляется с ментальным давлением. К дерби он оказался не готов.

В топ-матчах вратарь должен не просто брать «свои» мячи, но и спасать — как это делал Акинфеев. В таких эпизодах, как первый и третий гол ЦСКА, голкипер уровня «Спартака» обязан выручать. Да, это непростые моменты — сам я и спасал, и пропускал в подобных ситуациях. Но если Максименко хочет прогрессировать и претендует на что-то большее вместе со своей командой, то должен быть ментально готов к таким сейвам.



Разберём гол Эджуке в добавленное время. На мой взгляд, Максименко должен был занимать низкую вратарскую стойку, ожидая удара в любую точку: и низом, и верхом, и в дальний угол, и в ближний. В таких ситуациях нужно резче складываться и быстрее реагировать на мяч — но это вопрос отработки. Тренер вратарей «Спартака» должен корректировать действия Александра во время занятий.



Гинтарас Стауче, работающий в сборной России, уделяет таким эпизодам большое внимание. Посмотрите на Шунина — он совсем по-другому действует в ближнем бою. Когда тренер вратарей уделяет внимание таким мелочам, голкиперы прибавляют во многих компонентах.

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