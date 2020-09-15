«Краснодар» узнал соперника по ЛЧ. Крайне странная победа ПАОКа над «Бенфикой»

«Бенфика» в прошлом сезоне уступила чемпионство и этим летом солидно вложилась в команду. Португальцы купили пять футболистов (суммарная стоимость – 80 миллионов евро), плюс взяли бесплатно Вертонгена, который почему-то оказался не нужен Моуринью в «Тоттенхэме». А главное – клуб вернул Жорже Жезуша. Тренера, который брал три чемпионских титула с «Бенфикой», а недавно уехал в Бразилию и затащил уже там – привел «Фламенго» к победе в:



• чемпионате Бразилии



• Кубке Либертадорес



• Суперкубке Бразилии



• Суперкубке Южной Америки



• чемпионате штата Кариока

Мы привыкли к тому, что вторая команда Португалии почти всегда будет фаворитом против второй команды Греции. А теперь преимущество казалось еще более явным, учитывая последние финансовые вливания в «Бенфику». В пользу ПАОКа говорил только фактор родного стадиона – пускай и при пустых трибунах (на этой стадии нет ответных матчей). А еще небольшим преимуществом можно было считать стартовавший чемпионат Греции (португальская лига начнется позже на этой неделе).

ПАОК достаточно жестко встретил гостей – два грубых фола за первые 30 секунд (в итоге по желтым карточкам хозяева выиграли – 5:1). Защитника ПАОКа Варелу можно было удалять уже в первом тайме, но судья пожалел.



«Бенфика» имела много моментов в первом тайме. Наиболее явный – удар Пицци в крестовину на 30-й минуте. Были и другие моменты, но куда показательнее выглядела общая картина игры. Хозяева вжались в свою штрафную и как могли отбивались. Отсюда и такая разница во владении – 27% против 73% в пользу португальцев. Видно было, что греки не привыкли к таким скоростям. Вратарь ПАОКа Живкович достаточно нервно отбивал мяч, когда мог поймать его.



Казалось, что во втором тайме точно забьет «Бенфика». И забил именно игрок «Бенфики» – Вертонген. Только забил в свои ворота (Моуринью что-то знал!). Показалось, что даже футболисты ПАОКа растерялись и не верили в произошедшее, оглядываясь на арбитра и друг на друга. По стадиону, на котором вроде не должно быть фанатов, раздались крики радости. У оператора даже поехала камера и трансляция «поплыла» по диагонали.

Жорже Жезуш отреагировал фейспалмом. А еще заменой – вышел на поле Дарвин Нуньес (самая дорогая покупка в истории «Бенфики»). Не помогло. Хозяева осмелели и уже как раз гости стали нервничать, ошибаясь в передачах. В результате ПАОК поймал соперника на контратаке и забил второй мяч. Греческому клубу помог греческий вратарь «Бенфики», который потерял ворота, оставив ближний угол открытым. Забавно, что второй гол на счету Аркадия Живковича, который неделю назад перешел из «Бенфики» в ПАОК. Как только серб забил, то поднял руки вверх, показывая, что не празднует гол в ворота бывшей команды.

«Бенфика» забила, когда было уже слишком поздно – на 94-й минуте. Таким образом ПАОК прошел дальше и сыграет с «Краснодаром» (в следующем раунде будут уже матчи и дома, и на выезде). Это можно считать сенсацией. Просто один факт напоследок. У ПАОКа все сыгравшие футболисты стоили меньше 5 миллионов евро. У «Бенфики» все игроки – больше 5 миллионов евро.