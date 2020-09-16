Ездил в «Ливерпуль», учится у Неймара и уже забил «Спартаку». Первое интервью с Эджуке

В последнем туре РПЛ ЦСКА уверенно обыграл «Спартак» в дерби — 3:1. Гол, который снял все вопросы, забил новичок команды Чидера Эджуке. Спустя несколько дней нигериец дал интервью российским журналистам, в котором рассказал о переходе в ЦСКА, детстве, просмотре в «Ливерпуле» и Норвегии. Но начали, конечно, с дерби.

Не только Влашич и Акинфеев. Гончаренко тоже молодец Михаил Гончаров подводит основные тактические итоги дерби.

— Я был очень взволнован, очень ждал этого матча, — начал Эджуке. — Знал о дерби, его важности и накале страстей. Я начал игру на скамейке, посмотрел со стороны, понаблюдал. Меня очень вдохновила возможность выйти в таком матче. Забить первый гол за команду в таком матче – большая честь для меня.

— Дебют мечты?

— Да. Это то, о чём мечтает каждый игрок, и то, к чему мы стремимся. Сыграть в таком матче — уже большое достижение. При этом я не только вышел, но и поучаствовал в голе. Я видел радость болельщиков и партнёров, эти эмоции захлестнули меня. Надеюсь, таких моментов будет очень много, мы будем стараться повторять такие матчи.

— Что сказал Гончаренко, выпуская вас на поле?

— Он сказал выходить и делать то, что умею. Меня просили не забывать и об оборонительной работе. Тренер сказал, что я свеж и это моё преимущество, что я могу вдохнуть новую энергию в игру. Я должен был показать все свои лучшие качества, чтобы помочь партнёрам.

Влашич и Акинфеев – короли дерби! «Спартак» проиграл ЦСКА, несмотря на дебют Кокорина Карасёв принял три спорных решения в пользу «армейцев», а красно-белые больше не первые в таблице.

— За два матча в ЦСКА уже удалось понять Гончаренко-тренера?

— Он хороший тренер, я в этом уверен. Отлично общается с игроками. Именно поэтому все мы стараемся из кожи вон вылезти и показать свой лучший футбол. Всем игрокам комфортно с ним работать.

— Мнение о российском чемпионате уже сложилось?

— РПЛ отличается от Нидерландов. Тут больше борьбы, бега и соперники всегда борются. Оппоненты играют в оборонительный футбол, сидят глубоко в защите. Все игроки очень сильны физически. Нужно быть терпеливым и ждать своих шансов, которые нужно грамотно реализовывать. Когда соперник устаёт, ты можешь ими воспользоваться и победить.

Фото: instagram.com/chideraejukejr10

— Чемпионат Нидерландов завершили досрочно из-за пандемии, а в России играют с болельщиками. Это удивило?

— Я был немного удивлён. Если бы не коронавирус, то было бы ещё больше болельщиков, тогда бы атмосфера вообще была бы запредельной, хотя она и так была великолепна.

— Перед дерби со «Спартаком» вы снялись в промо-ролике ЦСКА ТВ. Там вам пришлось рисовать граффити, жечь файеры, забраться на танк. Шокировало?

— Это было замечательно, мне даже файер в глаз попал (смеётся). В съёмках также участвовали фанаты клуба, и мы вместе поработали над этим видео. Всё получилось шикарно и очень красиво.

Об адаптации в команде и расизме

— Показалось, что сдружились с Зайнутдиновым. На чём сошлись?

— Я со всеми в хороших отношениях. Я новичок, стараюсь общаться с каждым, если могу. Даже не можешь объяснить, почему с человеком возникла такая дружеская связь. Просто она есть.

— Кто помимо иностранцев хорошо говорит на английском? Если никто, то как вы друг друга понимаете?

— Они могут говорить, но вроде бы не очень хотят (смеётся). Понимать они понимают. В конце концов, это футбол. У нас есть футбольный язык, на котором мы можем общаться.

— Когда Фукс пришёл в ЦСКА, над ним взял шефство Марио. Кто помогает вам?

— В первую очередь, конечно, Макс (Максим Головлев, переводчик ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»). Игроки тоже помогают: Магнуссон, Влашич, Сигурдссон. Все пытаются оказать поддержку, чтобы я быстрее адаптировался.

— Что удивило, когда только прилетели в Россию?

— Я был несказанно рад ощутить такую поддержку и любовь со стороны всех, кого встретил в России. Как только приземлился, сразу это почувствовал. В клубе все помогают, болельщики поддерживают. Я вижу их любовь и теплоту в глазах. Это даёт мне дополнительную энергию и заставляет выкладываться на поле по полной, чтобы воздать должное и отблагодарить их за теплый прием.

— Есть стереотип, что в России существует проблема расизма. Это вас не пугает?

– Я об этом никогда не думал. Хочу сосредоточиться на игре и иметь возможность выходить на поле. На другие факторы, которые могут меня от этого отвлечь, я не обращаю внимания.

ЦСКА нашёл второго Мусу. Цена вопроса — € 12 млн Чидера Эджуке стал «армейцем».

О переходе в ЦСКА и любви к финтам

— Когда принимали решение о переходе, у кого-то наводили справки о ЦСКА и России?

— Я сам посчитал, что это большой шаг для меня. Я был очень воодушевлён. Хотел прийти и показать высокий уровень отдачи и футбола. Я собирал информацию о клубе, чтобы хотя бы заочно познакомиться с командой. Спрашивал своего агента, он многое рассказал: как тут всё устроено, с чем я столкнусь. Некоторые из его клиентов уже играли в России. Он им звонил, интересовался их мнением и делился со мной.

— Кто-то пытался отговорить от перехода?

— С самого момента, как я получил предложение, – нет. С первого дня у меня не было сомнений, что я хочу продолжить карьеру в ЦСКА.

— Все заметили, что вы очень техничный и быстрый, но у фанатов есть опасения, что иногда можете заигрываться и не отдавать пас в выгодных ситуациях. Им стоит переживать?

— Подобные ситуации встречаются на поле, но это вопрос времени. Иногда не видишь пространства, чтобы сделать передачу. Иногда есть ощущение, что можешь сам обыграть соперника. Мы все партнёры, мы все хотим помогать друг другу. Это то, что всегда будет происходить. Не стоит опасаться, это естественные вещи. Когда партнёры тебя понимают, становится намного легче. Особенно, если у вас налажен процесс коммуникаций. В двух матчах, в которых я сыграл, ребята существенно помогали мне. Это очень хороший начальный шаг. Я с большой надеждой смотрю в будущее, хочется играть.

Фото: pfc-cska.com

— В России многих футболистов критикуют, что они финтят. Даже тренеры говорят, что можно потерять мяч. У вас были такие ситуации?

— Это неотъемлемая часть футбола. Ты не можешь 90 минут играть в стабильный, полностью безопасный футбол, не совершая никаких ошибок. У каждого игрока есть свой игровой стиль. Ты не застрахован от потери мяча. Есть те, кто любит финтить, и те, кто поощряет передачи. Также есть третьи, которые помогают команде за счёт отборов и работе в защите. У каждого свой стиль и предназначение, но, в конце концов, если совместить все качества, получается хорошая игра.

— Где научились так работать с мячом?

— Я с этим родился. Начал играть и нашёл в себе такое качество. Чем больше я играл, тем больше повышал уровень технического оснащения.

— Кого пытались копировать или это уникальный стиль?

— Есть несколько образцов для подражания: Ромарио, Неймар, Окоча. Нравится, как они играют, все обладают большим набором качеств. Всё время смотрю эпизоды и пытаюсь взять что-то для себя.

О детстве, игре босиком и просмотре в «Ливерпуле»

— Эти сильные качества зачастую именно у африканских футболистов. Из-за чего?

— Точно сказать сложно. Но мы с этим взрослеем. Мы же начинаем играть на улице, а там всё только и сводится к тому, кто кого обыграет.

— Правда, что в детстве играли босиком?

— Да. В Африке у нас особо нет возможностей, приходится бороться и пробивать себе путь наверх. Тогда не было денег купить себе ботинки, приходилось играть босиком. В таком положении были многие ребята. Мы начинали играть в бутсах только в организованных командах. Но даже тогда было всё равно, что это за обувь. Главное, какую игру ты демонстрируешь.

Впервые я надел кроссовки, когда играл за команду начальной школы. Это были даже не бутсы, а именно кеды. Я искал хоть какую-то обувь. В итоге поменял свои сандалии на «конверсы» знакомого. Я сыграл в его кедах, ушёл в них домой, а на следующий день мы поменялись обратно. На том турнире я стал лучшим игроком.

В средней школе попросил маму купить первые бутсы. Они мне служили очень долго. Я ухаживал за ними, потому что не мог себе позволить, чтобы они порвались или испортились. Пылинки с них сдувал. Они стоили очень дорого. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Кажется, это были бутсы от adidas. Позже нашлись люди, которым нравилась моя игра, и они покупали мне бутсы. С тех пор проблем с обувью не возникало.

— Речь об агентах или о болельщиках?

— Это были болельщики, которые просто восхищались моей игрой. Они ничего не требовали взамен.

— Вы ездили на просмотр в «Ливерпуль». Как так получилось?

— В Нигерии я познакомился с менеджером, который заботился обо мне и вел все мои дела. Он представил меня агенту с лицензией ФИФА, который приглашал европейских скаутов Нигерию. «Ливерпуль» отобрал нескольких игроков на просмотр. Мы тренировались одну или две недели с командой U17. Основа тогда, кажется, играла в Лиге Европы. Всё прошло не так, как мы планировали, и пришлось вернуться в Нигерию и продолжить борьбу за выживание. Я был очень расстроен.

— Что им не понравилось?

— Думаю, мы просто были недостаточно хороши.

О карьере в Норвегии и первой зарплате

— Это был первый визит в Европу? Совершенно другой мир?

— Да, я впервые оказался в Европе. Более того, я впервые летел на самолёте. Невероятные ощущения, меня и моих друзей переполняли эмоции, мы находились в возбуждённом состоянии.

— Что тогда привезли из Британии в Нигерию?

— Хм… Пытаюсь вспомнить. Наверное, всё-таки футбольные бутсы (смеётся). Вернулся домой с новой парой.

— А на что вы потратили свою первую зарплату?

— С зарплаты в Норвегии отправил деньги своей семье. Если говорить о самой первой зарплате, то я получил её в Нигерии, играя за команду Премьер-лиги. Вроде, я купил себе телефон. Тогда у меня уже был мобильный, но хотелось сделать апгрейд, поэтому приобрёл новый.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— В Норвегию переехали в 2017 году, в «Волеренгу». Как решились отправиться в страну с таким суровым климатом?

— Если ты из Африки, у тебя нет опции выбора (улыбается). Не так много возможностей, которыми можно воспользоваться. Поэтому, когда появляется какой-то вариант, рассматриваешь его как привилегию. Сразу хватаешься за свой шанс, особо не думая. Речь не идёт о том, чтобы размышлять и выбирать.

— После Нигерии футбол в Норвегии — это что-то совершенно иное?

— Всё было отлично, я впервые профессионально играл в Европе. Мне нужно было адаптироваться к совершенно новой для меня еде, культуре. Пришлось учиться тактике. Потому что, когда выступаешь в Африке, особо не думаешь об этом, просто играешь в футбол. В Норвегии мне пришлось учиться тактическим выкладкам. Я приехал туда в феврале. Около месяца проходил предсезонную подготовку с командой, пока они размышляли, подписывать ли со мной контракт. Потом ещё четыре-пять месяцев заняла полная адаптация, прежде чем я начал играть на стабильном уровне. На первых порах меня выпускали только в заключительных отрезках матчей. Использовал этот подготовительный период, чтобы выучить основные концепции игры, познакомиться со всеми и адаптироваться. А уже со второй половины сезона начал стабильно играть в основе.

— Норвегия — нереально дорогая страна. Вы это почувствовали?

— (Смеётся.) Да… Почувствовал. Но надо как-то жить, покупать себе одежду, еду, платить за аренду дома. Дорого не дорого, но это необходимо.



— Приходилось экономить?

— Конечно, я знаю, откуда приехал. Приходилось очень грамотно распоряжаться своим бюджетом, рачительно тратить деньги.



— Какое у вас было лицо, когда вы впервые открыли меню в норвежском ресторане и увидели цены?

— Обычно видишь цену и начинаешь конвертировать её в ту валюту, к которой привык, которой расплачиваешься у себя на родине. Так вот там я просто не конвертировал цены (улыбается). Сколько стоило, столько и платил. Иначе я бы долго думал.