Наши хоккейные звёзды – топ, мировой уровень. Почему в футболе таких нет?

Каждое утро начинаю со свежих новостей. Как правило, в топе плей-офф НБА и НХЛ.

Как же наши хоккейные звёзды сейчас зажигают! Кучеров, Радулов, Худобин, Варламов, Василевский, Гурьянов, Сергачёв. НХЛ — лучшая лига мира – играет свои лучшие матчи, и мы там на таких позициях. Уровень. Круто. Гордость.

Хочется, чтобы и в футболе так было, но — увы и ах.

Хотя я помню другие времена. И, кажется, не так давно они были. Серия А в начале 90-х по праву считалась флагманским чемпионатом. Шалимов за один сезон в «Интере» 9 штук забивал, Колыванов феерил в «Фодже» (и тоже мог перейти в «Интер», если бы не тяжёлая травма), Симутенков в «Реджане». «Спорт-экспресс» свои обзоры европейских чемпионатов с нашими героями только успевал на первую полосу выносить.

Канчельскис делал хет-трик за «МЮ» в дерби Манчестера (первым за 34 года). Кирьяков — хет-трик в матче «Боруссия» — «Карлсруэ» за тайм! Недавно мне в интервью рассказывал: «Я ещё до перерыва счёт сравнял, забив три мяча. Просто летал по полю! И во втором тайме мог четвёртый забивать – не реализовал стопроцентный момент. Был бы покер, а там, глядишь, можно было и пятёрочку отгрузить, какой-нибудь рекорд поставить».

«Пятёрочку» в Дортмунде – как вам?

2008 год был волшебным для Аршавина. Он стал шестым в опросе на «Золотой мяч» А Сергей Кирьяков получил свою номинацию на «Золотой мяч» за то, что «уволил» Хиддинка.

Прав классик: «Были люди в наше время». В Испании в Ла Лиге играли одновременно 18 россиян! Дмитрий Кузнецов вспоминал: «Просто представьте масштаб — 18 игроков! В Испании! Целая команда. Если наших сюда так охотно брали, значит, люди этому уровню соответствовали. Думаю, такое больше никогда не повторится».

О чём говорить, если Франция, где тогда выступал будущий Царь Виго Мостовой, у нас за топ-чемпионат не считалась.

Но последним из россиян, кто так зажёг в Европе, был Аршавин. 10 лет назад. Лихие 90-е, Союз развалился, школы перестали работать – спору нет. Но разве в хоккее было по-другому?

Где сейчас лучшие футбольные чемпионаты в мире? В Англии и Испании. И из наших там только Черышев-младший, на которого, если верить испанской прессе, «Валенсия» уже не особо рассчитывает, и этой осенью он может перейти в «Зенит» или «Краснодар».

Смолова «Сельта» выкупить или не смогла, или не захотела.

Головин – во Франции.

Способен ли Головин стать звездой в Европе? Пока слишком много пауз Весь сентябрь – вне игры.

Иногда говорят — наши футболисты не едут в Европу, потому что здесь им больше платят. А их туда вообще зовут? Кузяев уже несколько месяцев только переговоры ведёт – не играет. И про Кокорина одни разговоры.

Вот Миранчука позвали – уехал за мечтой. Единичный случай. И то искренне удивился, когда ему в интервью сказали, сколько он мог, оставшись в «Локомотиве», зарабатывать: «4 миллиона? Ого!»

Вопрос на засыпку — может ли кто-нибудь из нашей футбольной сборной играть сейчас в лучших лигах мира и находиться там на первых ролях, как это делают в лучшей хоккейной лиге наши парни?

Поэтому хоккею — респект. А в футболе мы что-то очень важное потеряли.