Бэйл перешёл к Моуринью – это шанс для обоих. Возможно, последний

Парадокс: вроде бы Гарет Бэйл уже давно не играет в футбол (по крайней мере, регулярно), а новости о нём успели всем надоесть. Бэйл имитирует игру в гольф на командном фото «Реала». Бэйл уснул на скамейке запасных. Бэйл на карантине закатил мячик для гольфа в рулон туалетной бумаги. И выложил видео в «инстаграм», так что мы смогли этим насладиться.

Год назад Бэйл был готов уйти в китайский клуб, но Перес в последний момент передумал его отпускать. Возможно, потому, что Бэйл – его главная личная неудача в «Реале»: игрок, в котором когда-то видели будущую главную звезду футбола и претендента на «Золотой мяч» докатился до предложения от середняка чемпионата Китая за сумму, которая отбивала мадридцам только его годичную зарплату. Трансфер сорвался, а война игрока с клубом после этого перестала быть тайной.

Зинедин Зидан на вопрос о будущем Бэйла ответил так: «Я не знаю. Но лучше всего, если он уйдёт уже завтра». Агент футболиста Джонатан Барнетт переходил на личности и называла поведение тренера позорным, а сам он, не выходя на поле, вызывающе вёл себя на скамейке запасных.

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Или кадр, который стал вирусным. Бэйла найти легко: он единственный на фото, кто валяет дурака.

Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Если раньше Барнетт просто критиковал Зидана (иногда в некорректной форме), то в начале лета он поменял стратегию. Его комментарий о будущем игрока на радио BBC был удивительно откровенным: «Он счастлив в Мадриде. Здесь он может вести приятный образ жизни, а ещё он хочет обеспечить до конца жизни своих детей и даже внуков. Что касается трофеев, он выиграл почти всё, кроме чемпионата мира. Почему бы ему не остаться в «Реале» до конца карьеры?» Такой циничный подход к контракту и собственной карьере иногда встречается, но на публику не выносится никогда. Тем более, что Барнетт сказал это посреди карантина, когда футболисты массово шли на снижение зарплаты.

Если посмотреть на амбиции Бэйла не с точки зрения денег, а с точки зрения спортсмена, такое интервью агента – низшая точка, ниже просто некуда. Потому что это уже не позиция спортсмена.

Но Бэйл вспомнил, что он спортсмен.

Выбор клуба объясняется элементарно. Даже не нужно вспоминать годы Гарета в Лондоне, достаточно его собственных слов о финале ЛЧ-2019… «Для нас, болельщиков «Тоттенхэм», финал стал разочарованием. Но если смотреть на сезон в целом, команда отлично выступила».

Бэйл сказал это в интервью для BT Sport в апреле, когда речи о переходе ещё не было (вообще концовка сезона и трансферное окно ещё были под вопросом), так что игра на публику не имела смысла. Он просто поддерживает «Тоттенхэм».

Теперь о Моуринью. Когда-то он был тренером – гарантом больших побед. Но, хотя он последний раз выиграл АПЛ всего 5 лет назад, даже его назначение в «Тоттенхэм», претендующий лишь на место в Лиге чемпионов, выглядело спорным и рискованным решением клуба. Моуринью часто называют устаревшим. Не совсем корректно, устаревшими могут быть методы работы, а не человек, но правда в том, что в современный футбол, который наводнили молодые тренеры со сложными статистическими расчётами и основанными на них идеями, Моуринью плохо вписывается.

Сезон 2009/2010 – пик Моуринью. Выиграл всё, а после празднования даже не вернулся в клуб Момент, когда Жозе казался всесильным.

У букмекеров в рейтинге риска для тренеров, которых могут уволить по ходу сезона, Жозе – четвёртый. Он уступает только Мойесу из «Вест Хэма» и Биличу с Паркером из клубов-новичков лиги, «Вест Бромвича» и «Фулхэма» соответственно. Это уже репутация. В него не верят. И каждая следующая неудача только затрудняет выбор следующего места работы.

Сейчас в «Тоттенхэме» у него в группе атаки шесть человек: Кейн, Сон, Моура, Бергвейн, Ламела, Алли. И Жедсон, который тоже может сыграть вингера. Трудно найти тренера, которому не нравился бы такой подбор игроков. Но вот, что говорит Жозе: «Мне нужен центральный нападающий. И я хочу подчеркнуть: руководство знает, что я хочу ещё одного форварда. Оно тоже хочет форварда. Я верю, что мы его подпишем». Звучит забавно, но он прав: ещё один форвард действительно нужен. Из-за особенностей стиля «Тоттенхэма».

Новому ассистенту Моуринью 30 лет. В «Монако» Сакраменту помогал Жардиму А ещё у него уже есть опыт исполнения обязанностей главного тренера.

В футболе Моуринью не нужны ни шесть, ни четыре вингера. Эту позицию у него может закрыть и крайний защитник, и номинальный центрхав: Ло Чельсо или Жедсон. Зато центральный нападающий незаменим. Это игрок, который может иметь свободу движения в первой фазе атаки, но в завершающей обязан находится в штрафной и открываться под навес или прострел. Причём, навесов больше. Кейн подходит, но кроме него в составе нет ни одного такого. С его травмой зимой «Тоттенхэм» посыпался, а с его возвращением летом снова стал набирать очки в лигочемпионском темпе.

Моуринью говорит, что ему нужен центральный нападающий, а Бэйл не то чтобы ассоциируется с этой ролью. Но важнее, что по антропометрическим данным он подходит. Это форвард, на которого смогут выносить мяч защитники, и который будет выигрывать верх в чужой штрафной. То, что нужно для прямолинейного футбола Моуринью.

Этот трансфер существует как бы в двух реальностях параллельно. Первая, яркая и медийная: возвращение Бэйла в родной клуб, разрешение токсичной ситуации в Мадриде, давние попытки Моуринью его подписать. А ещё и Бэйл, и Моуринью свои лучшие моменты в футболе пережили в прошлом, сейчас в яркое возвращение обоих мало кто верит, зато они сами верят, что ещё способны на многое – это тоже придаёт моменту дополнительную драматичность. Но если отвлечься от пафоса момента, остаётся ещё незаметная футбольная составляющая перехода.

У Бэйла и Моуринью масса недостатков. Собственно, сейчас даже нельзя точно сказать, что их достоинства перевешивают. Но стилистически, именно в плане игры в футбол, они друг другу очень подходят. Если, конечно, не делать из Бэйла вингера в стиле позднего Моуринью – больше похожего по функциям на крайнего защитника. И если, конечно, сам Бэйл сможет избежать постоянных травм. Да, «если» хватает. Но ведь и речь всего лишь о шансе.