«С удовольствием вернусь в «Локомотив». Геркус выиграл у Кикнадзе в суде

Сегодня, 16 сентября, Арбитражный суд Москвы отказал «Локомотиву» в иске к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу. Московский клуб требовал с бывшего босса 144,6 млн рублей. Иск рассматривался долго – с конца января 2020 года. Вспоминаем все нюансы этого дела.

Иск на 144,6 млн рублей. Откуда такая цифра?

Обращение «Локомотива» в арбитражный суд было инициировано после проведения финансового аудита. Вот, как иск тогда комментировали в клубе:

– В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведён аудит, – говорил директор по связям с общественностью Кирилл Брейдо «Чемпионату», – по его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий.

Геркус ответил сразу – сначала он высказался в «Инстаграме», где заявил, что «не признаёт даже теоретической возможности каких-либо претензий».

«Локомотив» подал в суд на бывшего гендиректора Илью Геркуса. Похоже, всё серьёзно Претензии исчисляются десятками миллионов рублей.

Спустя время стали известны некоторые подробности иска:



— нарушение порядка премирования Геркуса и сотрудников клуба;

— необоснованное привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором «Локомотива» Игорем Корнеевым. По данным клуба, посредник получил гонорар в размере 4,7 млн рублей;

— необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманьей Пейчиновичем. За эту услугу, по данным клуба, было выплачено 4,03 млн рублей.

Заявление было подано с нарушением. «Локо» не оплатил государственную пошлину

Изначально заявление со стороны «Локо» было подано с нарушением установленных требований. Юристы московского клуба не приложили уведомление о вручении копий искового заявления другим участникам дела. Пожалуй, самое забавное — не была оплачена государственная пошлина. Конечно, нарушения были исправлены. Но исковое заявление оставили без движения до 2 марта. Ближе к концу февраля Арбитражный суд города Москвы всё же назначил собеседование со сторонами и предварительное заседание по на 24 марта.

Вот почему «Локомотив» требует с экс-гендиректора 144,5 млн! Он выплатил себе премию Не обидел и других топ-менеджеров клуба.

В марте заговорил нынешний генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе. Геркус назвал обвинения надуманными

После мартовской пресс-конференции, на которой было объявлено о партнёрстве с новым техническим спонсором в лице adidas, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопросы журналистов. Конечно, представители СМИ не могли обойти стороной иск к Геркусу:



«Давайте представим: я прихожу в команду после бурного совета директоров, внимательно смотрю, что же тут происходит, — говорил Кикнадзе. — Вижу структуру клуба, у которой увеличены функции в несколько раз с непонятной ответственностью. Вижу инфраструктуру клуба: мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые ведут к интернату, лопаются так, что нам приходится менять 140-метровый отрезок от колодца до колодца. Вижу дискуссии, связанные с крышей в то время, как нужно сделать много всего другого, чтобы избежать постыдных происшествий, которые уже чуть не случились одном из матчей в силу изношенности систем. Вижу контракты, к которым у меня возникают вопросы. Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы мне сделали отсечку. По итогам проверки у нас не было других вариантов, как предпринимать какие-то действия. Иначе бы выглядело странно: просишь аудит, получаешь заключение, а в итоге ничего не делается».

Уйдёт ли Сёмин? Почему не отпустили Миранчука в «Милан»? Отвечает гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на самые волнующие вопросы.

Это было очень похоже на холодную войну. Выпад одной стороны сопровождался комментарием другой. Геркус объяснился:



«Клуб премии платил всегда. За время моей работы мы выплатили две экстраординарные, назовем их так, дополнительные премии — за победу в Кубке и чемпионате России. Дополнительные, потому что стремимся к таким результатам всегда, но запланировать такие победы невозможно, в бюджет они не закладываются. Итак, клуб заплатил по одному окладу всем сотрудникам клуба — не футболистам, а именно персоналу — за победу в Кубке России, по два оклада за победу в чемпионате. Администрация тоже делает много для победы. Вознаграждение бэк-офису за результат команды — абсолютно нормальная мировая практика. И теперь эти деньги «Локомотив» требует вернуть.



Но дело отложили на неопределённый срок – в марте злосчастная пандемия коронавируса добралась и до России.

Геркус в редакции «Чемпионата» рассказал о суде и показал отправленное год назад смс Кикнадзе

В марте Илья Геркус побывал в редакции «Чемпионата», где подробно рассказал о судебном процессе и претензиях со стороны бывшего клуба.

Геркус рассказал о суде с «Локомотивом». Показал своё смс Кикнадзе и ответил на претензии Беспрецедентный иск в истории российского футбола.

По словам Геркуса, иск выглядит как дешёвая халтура. Вот короткое саммари интервью:



«Юристы «Локомотива» не имеют отношения к этому иску, я узнавал, — рассказывал Илья Леонидович. — Мне сказали, что этим занимаются люди, которые никак не относятся, ни к клубу, ни к РЖД. Я ознакомился с материалами дела и хочу сказать, что они производят очень странное впечатление. Документы собраны хаотично, какими-то кусками, иск написан с орфографическими и фактическими ошибками.



Например, везде повторяется, что я работал в «Локомотиве» до 31 декабря 2018, тогда как мой последний день был 28 декабря. Мелочь, но симптоматично. Всё вместе это выглядит как дешёвая халтура. Будто люди не хотели этого делать, а их заставляли. Не буду раскрывать все подробности до суда».



В ходе беседы бывший генеральный директор «Локо» показал своё смс Кикнадзе, отправленное год назад. На момент интервью оно было не прочитано.

«Моя реакция на некорректное поведение была мгновенной, — продолжал Геркус. — Сразу же ему написал сообщение, на которое Кикнадзе не ответил. Могу ли показать? Я и звонил ему, но он не отвечал. Никаких контактов не было до конца лета. В августе на почту пришло письмо — «претензия» за подписью человека, с которым я не знаком — господина Андреева. В нём было указано, что по результатам аудита будто бы были найдены те вещи, о которых впоследствии было сказано в иске. В конце «претензии» мне было предложено вернуть 139 млн рублей в течение 30 дней. В обратном случае грозили подать в суд».

Многочисленные переносы. Чемодан документов. Геркус в роли Геркулеса

К концу апреля эпидемиологическая ситуация в стране не улучшилась. Судебное слушание по исковому заявлению «Локомотива» против бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса было перенесено на 22 мая. На это раз предварительное заседание состоялось и основное рассмотрение дела назначили на 26 июня.

26 июня юрист «Локо» Александр Андреев приехал в зал суда с огромным чемоданом. Содержимое — новые документы для заседания весом 30 кг. Но слушание снова было перенесено: «Сегодня на основное заседание «Локомотив» решил принести пять томов новых документов, – рассказал юрист Геркуса Михаил Прокопец, – у нас не было времени с этим ознакомиться, ведь «Локомотив» заранее нам ничего не предоставил. Судья с этими документами был тоже не знаком. Соответственно, было принято решение отложить дело на 24 июля»



При этом на заседаниях порой происходили вещи, вызывающие улыбку у сторонних наблюдателей: сначала судья называл Геркуса «Геркулесом», а на слушаниях 24 июля суд не принял документы «Локомотива» по иску к Геркусу из-за их нечитабельности.

«Значительная часть предоставленных документов изложена в нечитаемом виде, с изъятыми из них частями информации о работниках, — говорил юрист менеджера Михаил Прокопец. — В связи с этим невозможно восстановить подлинность документов. Ни один из документов не был подписан, не было дат, указания на полномочия, более того, сторона истца не предоставила подлинники. В материалах есть документы, не обладающие реквизитами, отсутствуют даты, подписи. Есть документы на английском языке, но при этом не предоставлен их нотариальный перевод. Все тома, кроме первого, представлены в ненадлежащем виде».

«Им нравится позориться». «Локомотив» vs Геркус: продолжение Судья не принял документы «Локомотива».

10 сентября заседание снова отложили – юристы «Локо» предоставили новые документы: «Мы считали, что сегодняшний день будет финальным этапом, — говорил Геркус после слушания. — Они принесли в доказательство иска документы, которые, на наш взгляд, не относятся к делу. Речь идёт о премировании игроков основного состава и сотрудников тренерского и медицинского штабов. Из 99 миллионов 64 миллиона не относятся к исковым требованиям документа. Суд приобщил их технически, но изучать относимость будет в следующий раз. Надеюсь, на следующем заседании снимут всю сумму. Истец не мог ответить, зачем он принёс эти документы. Какое они имеют отношение к существу иска?»

Сегодня Геркус выиграл суд у «Локо». Менеджер уверен, что клуб обжалует итоговое решение

Сегодня стороны встретились вновь. Приведём главные аргументы сторон. Представитель «Локомотива», например, утверждал, будто Геркус не имел права премировать себя:



«Поговорим о том, чего ещё не было. Первый момент: премирование директора. Руководитель организации несёт прямой ущерб, причинённый организации. Премирование работников предприятия — прерогатива совета директоров, премия выплачивается на основании его решения. Ещё одна компетенция совета директоров — назначение и снятие гендиректора. В других случаях любой приказ является нелегитимным. Не проводилось ни одного заседания совета директоров с повесткой премирования. Директор участвовал в заседаниях и мог сам заявить о премировании. Но он не имеет права пойти в бухгалтерию и сам получить сумму без приказа. Ответчик не имел права выпускать приказы о премировании, а совет директоров эти приказы не видел.



Вот что ответил на это Михаил Прокопец:



«Директор покинул клуб на пике результата, выиграл чемпионство. Доходы от призовых составили 4 миллиарда рублей. Все в недоумении от претензий на € 2 миллиона. Это дело совета директоров, с которым Геркус не нашёл взаимопонимания. В клубе было два положения о премировании: футболисты и работники офиса. Расчёт истца сделан на основании премирования футболистов. Истец оспаривает 6 приказов — 4 из них вынесены по положению футболистов, 2 — на основании премирования работников на сумму 8 миллионов рублей. Одна премия за матч с клубом «Томь». Премия в 300 тысяч — произошло истечение срока давности. Устав, который предусматривает премирование по решению совета директоров, был принят в 2018 году. Премии с потолка не платились, премии платились за результат, они были соразмерны одному-двум окладам»,



Как только закончились реплики сторон, судья Василий Лаптев объявил о завершении прений. Как это полагается в суде, удалился для принятия итогового решения. Но удалился ненадолго: спустя несколько минут он вернулся: «Отказать в удовлетворении исковых требований. Оно может быть обжаловано», — этих слов от судьи Илья Геркус ждал чуть больше полугода. Менеджер выиграл суд у бывшего клуба.

А после суда Геркус дал победное интервью, хотя он и старался сдерживать эмоции:

– Хотел бы поблагодарить наших юристов из Sila International, они блестяще справились со своей работой и выручили меня. И, надеюсь, ещё будут выручать.

– Сколько они заработали?

– По самым демократичным расценкам, недорого. Я рад, что справедливость восторжествовала. На этом этапе мы достигли положительного результата, надеюсь, большая часть процесса пройдена. Склоняюсь к мысли, что, скорее всего, сторона истца будет обжаловать это решение. Я произнёс жёсткие слова. Мы держались до конца, но сейчас раскрыли, что, по нашему мнению, эта затея была эмоциональный, была цель опорочить меня, а процесс нёс голословный характер.На этом этапе дело выиграно, ждём реакции «Локомотива» и Кикнадзе.

– Этот иск помешал вас стать президентом РПЛ?

– Мне не помешало, но в их воображении такая опция была, видимо, мне многие говорили об этом. И дача подачи иска совпала с этим, хотя иск подали без уплаты госпошлины, а нам не выслали документы. Это не совпадение, и многие люди мне об этом говорили. Хотя я таких амбиций на тот момент не имел. Они пытались заблокировать моё выдвижение на пост президента РПЛ, это какой-то политический манёвр.

– Что бы вы сказали Кикнадзе?

– Что не надо так делать. Что было ошибкой так себя вести с людьми, ведь жизнь длинная, а земля круглая, особенно в футболе. Так дела не делаются. Всё футбольное комьюнити, с которым я общаюсь, считают это маргинализацией нашей работы. Мы вносим в нашу непростую и инфарктную работу вот такие разборки. Это приводит к трате нервов, времени и взаимным киданием разными вещами. Я бы не хотел комментировать «Локомотив», но меня вынудили это сделать. За время процесса никто из «Локомотива» на меня не выходил.

– Будете ли требовать моральную и материальную компенсацию?

– Как минимум я хочу компенсировать судебные издержки. Как максимум – рассмотрю возможность компенсацию морального вреда. Но это зависит от многих факторов: подаст ли истец апелляцию.

– Извинения просить собираетесь?

– Да какие извинения, там такое количество людей обиженно топ-менеджментом «Локомотива», болельщики обижены, так что я точно в этом списке последним стаю. Пусть сначала перед ними извинится за те жесты, которые Кикнадзе показывал, а то извинений я так и не услышал.

– Какие уроки извлекли для себя из этой истории?

– Расставаться надо аккуратнее и пользоваться юристами. Я и сейчас в футболе, у меня городская футбольная лига. А про футбол 11 на 11 скажу, что никогда не говори «никогда». Есть несколько клубов, в которые я точно не пойду, а остальное – почему нет?

– В «Локомотив» пойдёте?

– «Локомотив» вернусь с удовольствием, если такая просьба от акционеров последует – побеседуем. Всё зависит от задач, которые будут перед «Локомотивом». Если я буду с ними согласен – почему нет? Я с теплотой отношусь к этим людям и к этому клубу. «Спартак» – нет, «Локомотив» – да. ЦСКА тоже нет».