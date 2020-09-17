Шапи не забивает и не отдаёт голевые с ноября 2019-го. Что с ним случилось?

Вы помните слова Сергея Галицкого про «11 воспитанников в составе клуба»? Казалось, когда Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, Матвей Сафонов и остальные выпускники академии «Краснодара» стали появляться в РПЛ один за другим, словно грибы после дождя, владелец краснодарского клуба стремительно превратит мечту в реальность. И это будет сладкая реальность, в которой «Краснодар» со своими мальчишками берёт трофеи и влюбляет в себя всю Россию.

Но у жизни свой сценарий. В нём Игнатьев – нападающий «Рубина» с декабря 2019 года. А Сулейманов 13 сентября 2020-го, в день несостоявшегося матча «Ротор» – «Краснодар», играет за фарм-клуб «быков» в ФНЛ против хабаровского СКА. Его более юные партнёры по атаке Эдуард Сперцян и Леон Сабуа набирают по «2+1», а Шапи покидает поле на 77-й минуте без результативных действий.

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Сулейманов уже на протяжении долгого времени не похож на себя. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил спад в игре правого вингера последствиями коронавируса.

«Вы знаете, что он болел, это всё очень серьёзно. Нужно время, чтобы мы увидели прежнего Шапи. Он шаг за шагом идёт к этому, но мы не можем перепрыгнуть через некоторые вещи. У него огромное желание, он сверхмотивирован. Уверен, скоро увидим мощного, агрессивного, резкого Шапи», – уверял Мусаев в начале июля.

Болезнь – объективное оправдание, с этим вроде бы не поспоришь. Однако есть одно но. Сулейманов подхватил «корону» в начале мая, причём болезнь, по его словам, протекала в лёгкой форме. Спад же в игре правого вингера длится значительно дольше. Шапи не забивает и не отдаёт голевых передач за «Краснодар» с 7 ноября 2019-го – на протяжении 21 матча!

Последнее результативное действие Сулейманов совершил в домашней встрече группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором». После этого воспитанник «Краснодара» безуспешно сыграл два матча ЛЕ и 13 матчей чемпионата России до конца сезона-2019/2020. В августе сухая серия увеличилась ещё на шесть матчей нового сезона РПЛ.

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Отчасти печальную статистику Шапи можно списать на то, что он чаще выходил на замену, чем попадал в основу «Краснодара». Вот только мы помним сезон-2018/2019, когда Сулейманов был лидером РПЛ по скорострельности с сумасшедшим показателем 68 минут на один гол. Тогда почти все свои мячи правый вингер забил, появляясь на поле за 20-40 минут до финального свистка. Шапи был королём «скамейки».

Любопытно, что другая ценная статистика Сулейманова принципиально не изменилась. Возьмём, к примеру, первые 23 матча прошлого сезона (до 7 ноября), в которых правый вингер отметился шестью голами и шестью голевыми передачами. В них, по данным InStat, Шапи в среднем за 90 минут игры совершал 67 технико-тактических действий при 70% успеха. Наносил 2,9 удара по воротам (в створ – 0,78), делал 3,8 обводки (2,5 удачных) и вступал в 15 единоборств (41% выигранных).

Потом в 21 сухом матче Сулейманов в среднем за 90 минут игры совершал 70 ТТД при 76% успеха. Наносил 3,0 удара (в створ – 1,0), делал 2,9 обводки (1,79 удачных) и вступал 13 единоборств (44% выигранных). Шапи разве что дриблинг стал чуть реже применять, а в целом всё как будто в норме.

Тем не менее при просмотре матчей «Краснодара» бросается в глаза, что 20-летний вингер потерял кураж. То ли неприятная история с подписанием нового контракта с клубом на Сулейманова настолько повлияла, то ли чрезмерная конкуренция на флангах, где у Мусаева есть также Вандерсон, Реми Кабелла и Виктор Классон.

Тренер, отвечая на критику в адрес Шапи, вспоминает, что ещё недавно Сулейманова называли «новым Месси». Но в России это скорее приговор, нежели комплимент. Судьба другого «русского Месси» хорошо известна. Сейчас и Шапи свернул с дороги аргентинца, пойдя по пути Дениса Давыдова (не героя Отечественной войны).

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«У Шапи, можно сказать, синдром второй молодости, – считает бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, при котором зарождался фирменный стиль краснодарской команды. – Когда молодые футболисты начинают резко взлетать, могут быть такие перепады, потому что у них ещё не сложилась нервная система. После первых трудностей и неудач они теряют уверенность в себе, целостность в игре. У Шапи одно действие может быть качественным, а другое недоработанным, например при игре в обороне. На мой взгляд, слишком рано стали говорить о нём в превосходных тонах. Не только работники клуба, друзья, но и агенты. Помню, читал высказывания, что им «Барселона» должна интересоваться. С другой стороны, у Сулейманова сейчас мало игровой практики, поэтому количество очков за результативные действия сложно увеличивать.

Виноват ли тренер? Слово «виноват» нужно использовать в отношении людей, которые совершают преступления. В спорте нет виноватых. Тренер всегда хочет, чтобы хорошо играл каждый футболист. Возможно, что-то происходит внутри команды, в тренировочном процессе, что влияет на Сулейманова. Этого мы не можем знать. Ошибки во взаимоотношениях тренеров с игроками всегда бывают. Надо признать, что у «Краснодара» сейчас далеко не лучшая игра за последние годы. Очень много травмированных – это тоже, возможно, методическая проблема. Такой высокий травматизм — нонсенс для «Краснодара». Но, думаю, Сергей Николаевич (Галицкий) и тренерский штаб с этим разберутся.

Что делать Шапи? Тут рецепт всегда один. Талант – это способность, помноженная на трудолюбие. Как говорил великий советский тренер Борис Аркадьев, опередивший своё время с точки зрения тактики футбола, надо тренироваться изо всех сил. Работать над собой, повышать свой интеллект, анализировать игру. Надо отсекать от себя всё лишнее и не обращать внимания на отвлекающие факторы. Без трудолюбия и одержимости профессией талант не реализовать. Конечно же, на Сулейманове рано ставить крест. Ему нужно время. У Шапи есть природные качества: быстрота мышления, скорость и сильная левая нога. Думаю, всё с ним будет нормально».

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Хорошо бы узнать мнение Галицкого на тему того, почему карьеры самых многообещающих воспитанников «Краснодара» складываются не по плану. Жаль, что он перестал говорить о футболе.