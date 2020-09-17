Грузия обвиняла Россию и отказывалась играть в Москве. Когда футбол = политика

А сегодня у «Динамо» матч в Тбилиси. Первый для нашего клуба в Грузии за 23 года.

Сегодня новый сезон еврокубков стартует и для нас – «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет в столице Грузии с местным «Локомотивом» (по регламенту победитель на этой стадии выявляется в одном матче — жеребьёвка выбрала играть в Тбилиси). Тем для разговора сразу две – «Динамо» снова играет в еврокубках, и мы впервые за долгое время играем в Грузии.

Это была славная охота! «Динамо» покидает Лигу Европы Проштурмовав ворота «Наполи», динамовцы не смогли открыть счёт и покидают Лигу Европы, но под овацию трибун и с высоко поднятой головой.

«Динамо» возвращается в Европу спустя пять лет. Последний матч – нулевая ничья с «Наполи» в марте 2015-го в Химках. Ответка 1/8 финала Лиги Европы (в Италии москвичи уступили 1:3). У соперника в составе — Игуаин, Гамшик, Мертенс, Кальехон. У «Динамо» – Габулов, Самба, Бюттнер, Ионов, Джуджак, Кокорин, Жирков, Ванкёр, Вальбуэна, Кураньи. Тренер — Черчесов. Сверхамбициозный проект бело-голубых, который в том же году будет свернут. В чемпионате «Динамо» финиширует на четвёртом месте, получит ещё одну путёвку в Лигу Европы, но сыграть там не сможет – УЕФА дисквалифицирует российский клуб на один сезон за нарушение правил финансового фэйр-плей. Чем закончится эта история известно – первым вылетом «Динамо» из «вышки».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По иронии судьбы тот, кто отправит бело-голубых в «лучшую лигу мира», поможет им вернуться в еврокубки. В 2016-м «Динамо» в последнем туре Премьер-Лиги разгромно проиграет дома «Зениту» (0:3) – и здравствуй, ФНЛ. А минувшим летом «Зенит», выиграв после чемпионата ещё и Кубок, подарит последнюю путёвку в Лигу Европы шестой команде РПЛ. Правильно — «Динамо».



Понятно, что осечка в Тбилиси, в матче с 4-й командой чемпионата Грузии, сейчас кажется фантастическим раскладом. Там весь состав стоит в несколько раз меньше, чем один Филипп (сравнительная стоимость соперников, по данным transfermarkt, – 60,55 млн и 3,83). Но и в прошлом году мало кто рискнул бы спрогнозировать успех «Нефтчи» в играх с «Арсеналом» на той же стадии розыгрыша ЛЕ. А закончилось всё первым в истории вылетом российского клуба от азербайджанского.

Наши встречи с клубами и сборными из бывших республик СССР — это как правило больше чем просто футбол.



В том же Тбилиси в 2002 году отборочный матч чемпионата Европы между сборными России и Грузии продолжался меньше тайма. На 44-й минуте над стадионом «Локомотив» вдруг погас свет. Игру, прерванную при счёте 0:0, из-за поломки освещения возобновить так и не удалось. Было ли это ЧП диверсией, так и остаётся загадкой.

Грузия — Россия. 2002 год. Когда на стадионе погас свет, болельщики начали жечь факелы. Фото: РИА Новости

Форвард нашей сборной Денис Попов в недавнем интервью «Чемпионату» вспоминал: «После матча в Тбилиси нас закидали камнями. Разбили заднее стекло — мы его закрыли шторами, автобус раскачивали. Еле уехали оттуда».

В переигровке весной 2003-го грузины выиграют 1:0. Осенью на московском «Локомотиве» уже под руководством Ярцева, а не Газзаева, мы возьмём реванш – 3:1.

После этого ещё два матча сыграют наши молодёжки — в отборе к Евро-2009. Сначала в Тбилиси команда Бориса Стукалова (в составе – братья Комбаровы, Джанаев, Прудников, Кудряшов, Гранат, Шишкин, Файзулин) уступит 0:2. А проводить ответный матч в Москве в сентябре 2008-го после военного конфликта в Южной Осетии грузины откажутся. Доводы будут бездоказательными, но максимально громкими: «Российские танки всё ещё оккупируют территорию Грузии, войска продолжают терроризировать невинных граждан, мародёрствовать».



В итоге матч, перенесённый УЕФА «из соображений безопасности» на нейтральное поле в Минск, закончится нашей убедительной победой – 4:0 (дубль Прудникова, голы Набабкина и Салугина). Но именно очков, потерянных в Тбилиси, сборной России не хватит, чтобы выйти из группы.

Стартовал в «Спартаке» круче Дзюбы, а теперь никому не нужен. Куда пропал Прудников В золотой сборной Колыванова он был лучшим.

Болельщики сборной Грузии. Фото: РИА Новости

В том же 2008 году УЕФА примет решение при жеребьёвках разводить российские и грузинские клубы и сборные по разным корзинам.



До этого только «Торпедо» дважды встречалось с грузинскими командами. В 1996-м чёрно-белые, уже выступавшие под названием «Торпедо-Лужники», не сумеют пройти тбилисское «Динамо» в 1/32 финала Кубка УЕФА – 0:1 дома и 1:1 в гостях. А через год в матче группового турнира Кубка Интертото москвичи в Тбилиси обыграют клуб «Мерани-91» — 2:0.

Запрет на встречи российских и грузинских команд продержится шесть лет – в 2014-м ограничение будет снято. В прошлом году, когда по Грузии прокатилась волна антироссийских акций, УЕФА не стал менять решения и вводить новое табу (официальный комментарий Союза: «Антироссийские акции в Грузии не подпадают под нашу юрисдикцию»).

Получается, что сегодня первый матч между нашими клубами аж за 23 года. И тот редчайший случай, когда одновременно хочется и мира, и победы.