Был капитаном сборной, скандалил везде, где играл, резко исчез. Куда пропал Игорь Денисов

Для российского футбола Игорь Денисов – фигура уникальная и во многом противоречивая. Дерзкий хавбек капитанил везде, где играл: в «Зените», «Динамо», «Локомотиве», молодёжной и даже главной сборных России. Исключением является лишь «Анжи», где Игорь провёл меньше месяца. Но, будучи капитаном и лидером, он находил себе проблемы в каждой команде. Неоднократно он оказывался в центре конфликта, и зачастую по своей вине. Летом 2019 года Игорь резко завершил карьеру, сделав это неожиданно тихо. Разбираемся, почему Денисов ушёл из футбола так внезапно и чем он занимается сейчас.

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Начало карьеры в «Зените». Лишний вес и несостоявшийся переход в «Спартак»

Проблемы у Денисова возникли с юных лет. Уже в 17 его забраковал Юрий Морозов, в ту пору главный тренер «Зенита». После просмотра он отправил Игоря обратно в дубль, а в основу взял только Владимира Быстрова. По словам Бориса Рапопорта, знакомого с Денисовым по совместной работе в молодёжке, Морозову не нравилась манера игры хавбека. «Игорь слишком любил придержать мяч. Возможно, ему не хватало быстроты перемещений», – вспоминал Рапопорт.



Сам Игорь признался, что Морозов назвал его «толстожопым» (за характерное телосложение) и сказал, что он никогда не будет играть в футбол на высоком уровне. Тогда же Денисов в сердцах заявил, что уедет в липецкий «Металлург», к Анатолию Давыдову. Спустя много лет Давыдов, тренировавший ранее дубль «Зенита», рассказал, что лично уговаривал Денисова не уходить из клуба. Убеждал остаться его и Рапопорт.



Летом 2002 года в клубе началась череда тренерских перестановок. За полгода в «Зените» сменились четыре главных тренера – Морозов, Бирюков, Рапопорт и, наконец, Петржела. Именно чешский специалист дал шанс Денисову себя проявить. «Питерская молодёжь», где кроме Игоря были ещё Кержаков, Аршавин и Быстров, навела шороху в чемпионате России. В сезоне-2003 «Зенит» неожиданно для многих взлетел на второе место, всего на три очка отстав от ЦСКА.



Через год «Спартак» вышел с предложением на «Зенит»: красно-белые пытались оптом купить Быстрова, Аршавина и Денисова. «Я тогда сразу сказал, что категорически против этого перехода. Мы бы не пустили ребят, тем более что деньги, предложенные «Спартаком», были просто смешными», – вспоминал Петржела. К 20 годам Игорь закрепился в основе «Зенита», а также попал в молодёжную сборную России, где играл вместе с Баженовым, Торбинским, Павленко и Савиным. Из той самой троицы, что пытались купить красно-белые, «Спартак» забрал только Быстрова.

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Кубок УЕФА и вызов в сборную России. Денисов очень глупо пролетел мимо Евро-2008

Игорь стал неотъемлемой частью «Зенита» конца 2000-х. Именно Денисов забил победный мяч в ворота «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА 2008 года. Он подхватил мяч в середине поля, дождался ответной передачи от Аршавина и в касание пробил в правый от себя угол. Уже в добавленное время шотландцев добил Зырянов.



Несмотря на то что Денисов находился в отличной форме, он пролетел мимо Евро-2008. Гус Хиддинк, главный тренер сборной России, приглашал Игоря на тренировочный сбор, но получил совсем не тот ответ, которого ожидал. «Мы вызвали Денисова, но он отказался. Это решение футболиста, и мы должны его уважать», – сообщил голландский специалист. В то же время пресс-служба «Зенита» заявила, что клуб не получал официального приглашения для Денисова на сбор.



Вокруг этой ситуации было много слухов и домыслов. Правду рассказал Александр Бородюк, экс-старший тренер сборной России. «После финала Кубка УЕФА я позвонил Денисову. Разговор проходил в присутствии членов тренерского штаба сборной. Я поздравил Игоря с победой и отметил его хорошую игру, после чего сообщил, что мы вызываем его в национальную сборную для подготовки к чемпионату Европы. Денисов на это ответил: «Я не приеду». «Почему?» – спросил я. Он сказал: «Не хочу». На этом наш разговор завершился», – сказал Бородюк «Спорт-экспрессу».



Позже Денисов признал свою ошибку, что подтверждали слова Бородюка и Хиддинка. Полузащитник якобы сам проявил инициативу и попросил о встрече с тренерским штабом сборной. Игорь извинился, однако «не совсем внятно», по признанию Хиддинка, объяснил причину, по которой он отказался от вызова. В октябре 2008 года, через три месяца после чемпионата Европы, Денисов провёл свой первый матч за сборную России. С 2012 по 2014 год Игорь выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой.

У Денисова очень непростой характер. Доставалось всем, кто попадался ему под руку

В 2010 году случилась одна из самых громких историй с участием Игоря – стычка с Валерием Карпиным. Незадолго до завершения «дерби двух столиц» Денисов что-то ляпнул главному тренеру «Спартака». Началась потасовка, разговор на повышенных тонах… «Не важно, где ты играешь, но проигрывать тоже надо уметь», – резюмировал Карпин после матча.



Инцидент ещё долго обсуждали. Властимил Петржела, работавший с молодым Денисовым в «Зените», уже тогда заметил буйный нрав полузащитника: «Игорь всегда был таким. Характер такой, что поделаешь. У меня в «Зените» с ним не раз случались подобные истории». Борис Рапопорт также отмечал крутой нрав Денисова. По его словам, даже в 16 лет Игорь демонстрировал «стойкое нежелание проигрывать» (о чём и говорил Карпин).



Неоднократно ругался с Денисовым и Дик Адвокат, но голландцу всегда удавалось находить с ним общий язык. Также Игорь чуть не подрался с Владиславом Радимовым, который старше его почти на 10 лет. «В 2010 году я судил двусторонку. Денисов не согласился с моим решением, хотел на кулаках своё возмущение показать. Партнёры успели, удержали его. После того случая я пять лет с Игорем не общался», – рассказывал Радимов.



Новой причиной для недовольства Игоря в 2012 году стала покупка Халка и Витселя. Дорогостоящим новичкам «Зенита» положили намного более высокую зарплату, чем получали россияне. Денисов устроил бойкот, в котором его поддержал Александр Кержаков. Обоих сослали в дубль, но почти сразу бунтарей вернули в основу. Через полгода Игоря продали в «Анжи», где он вновь столкнулся с несправедливостью – поссорился с Самуэлем Это’О и оказался крайним. «У нас были недопонимания, – вспоминал Игорь. – Когда убрали Хиддинка, пришёл другой тренер. Это’О при нём поднял всю команду и сказал: «Не слушаем его, слушаем меня. Играем так, как я скажу».



После матча Денисов на повышенных тонах пообщался с Это’О и Буссуфа. Камерунец требовал извинений, на что Игорь ответил, что он «даже в «Зените» не извинялся, перед своей любимой командой». Когда информация дошла до Сулеймана Керимова, президент клуба сделал выбор в пользу Это’О. Денисов провёл в «Анжи» меньше месяца, после чего отправился в «Динамо». Там Игорь дважды влип в неприятности. Правда, не сразу – почти два сезона Денисов был примерным игроком, являлся капитаном команды.



«Денисов позволил себе пару выходок, – заявил Станислав Черчесов, возглавлявший тогда «Динамо». – Он рассуждал, кто должен играть, а кто нет. Перед матчем с «Локо» он не подал мне руку, когда я выводил команду на поле. Мы сели это обсудить, и он мне сказал (я вам цитирую дословно), что он меня ни за человека, ни за тренера не считает и меня для него не существует». Концовку сезона-2014/2015 Игорь провёл в дубле. Вернулся Денисов в основу уже при новом тренере – Андрее Кобелеве. Хватило его лишь на четыре месяца: в октябре Игоря отстранили от тренировок с первой командой из-за того, что он требовал увольнения врача. Тот вроде как усомнился в плохом самочувствии Денисова, который вернулся из расположения сборной.

Закат карьеры и уход из «Локомотива». Чем сейчас занимается Денисов

Когда динамовцы вылетели в ФНЛ, Игорь перешёл в «Локомотив» – сначала в аренду, а затем на постоянной основе, на правах свободного агента. Денисов хорошо вписался в игру «железнодорожников», а на второй год пребывания в клубе получил капитанскую повязку. Именно он был капитаном в чемпионском для «Локомотива» сезоне-2017/2018.

До весны 2019 года Денисов регулярно играл в основном составе, а затем просто пропал из виду. По информации Sports.ru, Игорь обиделся на Юрия Сёмина, решившего усадить в запас. Кроме того, к Денисову имелись вопросы и у Василия Кикнадзе: генеральный директор «Локомотива» считал, что Игорь не заслуживает контракт на 1,5 млн евро в год, подписанный ещё во времена правления Ильи Геркуса.



Юрий Батуренко, бывший ассистент Юрия Сёмина в «Локомотиве», недавно рассказал, как именно ушёл из клуба Денисов. «Изначально у Игоря была ангина, так сказал врач команды. Дня через три мы спросили у него: «Что там с Денисовым?» Он ответил, что Игорь перестал отвечать на звонки…». Позже Денисов заявил, что будет разговаривать только с руководством клуба. И больше не появлялся. По словам Батуренко, между Игорем и Юрием Палычем не было конфликта. Просто Денисову было принципиально – либо он играет, либо уходит.



С тех пор о Денисове не слышно. Спортивный юрист Михаил Прокопец, помогавший Игорю на поздних этапах карьеры, сообщил, что они завершили сотрудничество и давно не общались. Немного прояснил ситуацию Василий Костровский, детский тренер Денисова.



«Последний раз виделись месяц назад. В футбол Игорь возвращаться не планирует. Его всё устраивает, он живёт ради семьи. У него есть бизнес, которым управляет его сестра.



Костровский умолчал, что именно за бизнес у Игоря. Денисов проживает под Санкт-Петербургом, воспитывает четверых детей, на публике не показывается. Скандалы в его жизни закончились вместе с футболом.