«Динамо» вылетело из Лиги Европы. Как такое могло случиться!?

Удивительное дело. Одновременно играют два «Локомотива», хочется смотреть оба матча, но в обоих случаях речь не о российском «Локомотиве».

Матч болгарского «Локомотива» против «Тоттенхэма» начался на час раньше и в тысячный раз напомнил нам, что в футболе случается всякое. Команда Моуринью проигрывала до 80-й минуты, но помогли два удаления соперников. Англичане с огромным трудом прошли дальше.

«Динамо» встречалось с грузинским «Локомотивом». Тенденция продолжилась. Номинальный фаворит давил с первых минут, но в голы это не трансформировалось. Активнее всех в этом плане был Комличенко, который трижды бил из убойной позиции в районе дуги штрафной площади. Три удара форварда в первом тайме:

• На 14-й минуте после удара Комличенко мяч попал в штангу.

• На 34-й минуте Комличенко со штрафного пробил сильно, но вратарь отбил.

• На 37-й минуте еще один удар от Комличенко – мяч прошел меньше метра от штанги.

При этом были моменты и у хозяев, которые проходили через левый фланг обороны «Динамо». Дмитрий Скопинцев уже с 22-й минуты висел на желтой. В результате главный тренер «Динамо» Новиков выпустил в перерыве Козлова вместо Скопинцева. Только проблема никуда не делась. «Локомотив» забил, воспользовавшись зоной на левом фланге защиты «Динамо».

Гол «Локомотива» был воспринят эмоционально. Камера показала крупным планом Мамардашвили, который прокричал как в последний раз. Но это не был последний раз. Через 20 минут хозяева забили второй мяч – по сути это означало конец евросезона для «Динамо». Гости вполне могли пропустить еще. На 57-й минуте какой-то кошмар учудил Иван Ордец, который пошел в обводку, будучи фактически последним защитником.

Перед матчем тренер «Динамо» говорил, что очень давно не видел настолько плохого газона. Возможно, это в какой-то степени сказалось, но желание Ордеца идти в дриблинг это точно не оправдывает.

Надо признать, что у «Динамо» тоже были моменты во втором тайме. Например, на 85-й минуте вратарь «Локомотива» перевел удар Ордеца уже в перекладину своих ворот. После такого перфоманса 19-летний вратарь «Локомотива» Мамардашвили вполне может претендовать на трансфер в РПЛ. А на 90-й минуте Комличенко все-таки забил с пенальти, который заработал Лесовой. Но было уже слишком поздно.

«Динамо» вылетело из еврокубков от первого же соперника. Точно так же как и тульский «Арсенал» год назад, уступивший бакинскому «Нефтчи». Крайне обидное поражение, которое еще долго будут припоминать, как «Динамо» в целом, так и конкретно Кириллу Новикову.

После матча на поле выбежали многие люди. То ли зрители, то ли сотрудники клуба/стадиона. У одного из них в руках был грузинский флаг. Очевидно, что эта победа многое значила для «Локомотива», да и вообще для всей страны. Просто для справки: московское «Динамо» вылетело от команды, в которой нет футболистов дороже 300 тысяч евро, а суммарная стоимость всего состава – меньше четырех миллионов евро.