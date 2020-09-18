4:4 в основное время, 2:2 – в дополнительное! Самый невероятный матч недели в Европе

Многие ещё не отошли от огненного плей-офф еврокубков прошлого сезона, а уже 2-й квалификационный раунд Лиги Европы дарит новые незабываемые эмоции. Сумасшедший матч прошёл в Сербии, в Сенте.

Коронавирус или футбол

Сербский клуб ТСЦ «Бачка Топола» встречался с румынской «Стяуа». Ещё за несколько дней до матча стало известно, что три игрока гостей заразились коронавирусом. Болезнь распространялась очень быстро, и уже в день матча в румынской команде с «короной» слегло девять футболистов и шесть представителей команды. В составе «Стяуа» осталось 13 полевых игроков и единственный вратарь.



Гости могли получить техническое поражение, если бы не прибыли на матч и не набрали 13 игроков для проведения встречи.

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Молодёжь и дебютанты

Матч всё же состоялся, и «Стяуа» не осталось ничего другого, кроме как выпускать молодых игроков в стартовом составе. В воротах вышел 19-летний Резван Дукан, чья карьера не насчитывала ни одного матча в высшей лиге румынского футбола. Из юных игроков в составе оказались 17-летний защитник Александру Панти и 18-летний опорник Овидиу Перяну.



Сыграли всего 14 футболистов, шесть из которых провели за «Стяуа» не больше пяти игр. Да что говорить, если главный тренер Антон Петреа пришёл в клуб только в середине июля и провёл всего восьмой матч в этом качестве. Для него это первый опыт в карьере на посту главного тренера. Ранее он работал только ассистентом.

8 голов в основное время

Уже на 14-й минуте ТСЦ «Бачка Топола» вёл 2:0, и казалось, исход игры ясен, но не тут-то было. Сначала один гол отыграл капитан гостей Флоринель Коман. Затем уже сами хозяева подарили «Стяуа» численное большинство — на 44-й минуте прямую красную карточку получил защитник Даян Понжевич.

После перерыва румыны сравняли счёт, но через минуту получили ответный удар — 2:3. Спустя 12 минут Деннис Мэн реализовал пенальти, и игроки взяли безголевую паузу на 30 минут.



Команды могли уйти на перерыв перед дополнительным временем при счёте 3:3, но забили ещё по голу в обе стороны: защитник сербской команды отправил мяч в свои ворота, а его партнёр Томанович отличился на 90+4-й минуте.

«Женщины созданы, чтобы привлекать мужчин. Женский футбол – идея дьявола» Владелец румынского «Стяуа» Джиджи Бекали запрещает группу Queen, не подписывает темнокожих футболистов и называет Пауло Дибалу гномом.

Дополнительное время

Приключения продолжились в дополнительное время. Сербский клуб не собирался сдаваться и, оставшись вдевятером на 103-й минуте и получив мяч в свои ворота, отыгрался, но через три минуты получил ещё один гол. Матч близился к концу и спасти встречу хозяевам было практически невозможно, но они всё равно сделали невероятное — сравняли счёт на 117-й минуте — 6:6!

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки румынской команды, а героем встречи стал 22-летний нападающий Деннис Ман (хет-трик и победный пенальти).

Стоит отметить, что месяц назад ЦСКА интересовался Деннисом Маном и Флоринелем Команом (гол + голевая), но клуб отказался их продавать.



Команды установили невероятное статистическое достижение по результативности. Это первая игра в истории еврокубковых соревнований из более чем 24 тысяч матчей, не считая Кубка Интертото, в которой каждой из команд удалось забить не менее пяти голов (без учёта серии пенальти).



ТСЦ «Бачка Топола» установил новый рекорд клуба, добравшись до второго раунда Лиги Европы. «Стяуа» встретится с чешским «Слованом» из Либерец в 3-м квалификационном раунде. Игра состоится 24 сентября в Бухаресте (Румыния).