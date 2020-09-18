Таблица коэффициентов УЕФА. Кто из наших будет сеяным? Как скажется вылет «Динамо»?

Поздравляю. У нас снова на раннем этапе вылетела команда из еврокубков. Никогда не было — и вот опять. Хотя вылети «Динамо» в следующем раунде от испанской «Гранады», значительной разницы для рейтинга России не было бы. Да, звучало бы понятнее: шестая команда РПЛ не прошла пятую команду Примеры – нормальное дело. Сейчас «Динамо» ищет замену главному тренеру, но изначально на «Динамо» не было серьёзных надежд в Лиге Европы. Попадание в группу ЛЕ представлялось заведомо маловероятным (после «Гранады» требовалось бы пройти ещё одного сеяного соперника).

Как и в предыдущие годы, наш главный конкурент – Португалия. Её важно догнать, чтобы вернуть дополнительную путёвку в еврокубки (причём путевку сразу в группу ЛЧ). А ещё потому шестая строчка позволяет чемпиону оказаться в первой корзине при жеребьёвке группы ЛЧ.



Португальский «Риу Аве» на этой неделе прошёл дальше, победив «Борац» в Боснии и Герцеговине. Теперь «Риу Аве» встретится с «Бешикташем». Только что турецкий клуб объявил, что в команде семь футболистов и пять сотрудников заразились коронавирусом. Это делает проход «Риу Аве» значительно более вероятным (до матча в Стамбуле меньше недели). «Спортинг» на этом же этапе встретится с шотландским «Абердином». В случае успеха для попадания в группу ЛЕ португальским клубам предстоит обыграть ещё по одному сопернику.

На сегодня отрыв Португалии от России составляет 4,684. Теоретически такой гандикап отыгрывается за один сезон (если Россия выдаст отличный сезон, а Португалия – неудачный). Хотя пока тенденция скорее к обратному. Сейчас самое важное – попадание «Ростова» в группу ЛЕ. Остальные российские клубы уже гарантировали себе групповой этап: «Зенит» и «Локо» – в Лиге чемпионов, ЦСКА – в Лиге Европы, а «Краснодар» – либо там, либо там, но точно в группе. В ближайший четверг «Ростов» встретится с израильским «Маккаби». Победитель определится по итогам одного матча в Ростове-на-Дону. Если команда Карпина выиграет, ей придётся пройти ещё одного соперника для попадания в группу ЛЕ. Причём следующий соперник будет серьёзнее, потому что «Ростов» уже не будет сеяным. То есть может попасть даже на «Тоттенхэм». Судя по всему, «Ростов» сыграет с победителем одной из этих пар (жеребьёвка сегодня в 15:00):

«Шкендия» (7,250) – «Тоттенхэм» (85,000)

«Стандард» (20,500) – «Войводина» (5,100)

«Галатасарай» – «Хайдук» (7,500)

АПОЭЛ (27,50) – Зриньски (6,250)

А теперь про Лигу чемпионов. Спасибо «Ференцварошу» Сергея Реброва, который выбил «Селтик» (34,000) и «Динамо» Загреб (33,500). У «Локомотива» теперь отличные шансы на попадание в третью корзину при жеребьёвке группы ЛЧ. Год назад «Локомотив» попал в четвёртую корзину, получив «Ювентус», «Атлетико» и «Байер». Хотя два года назад «Локомотиву» не сильно помогло присутствие в первой корзине.



Для попадания в третью корзину «Локомотиву» достаточно, чтобы из этих пар прошла хотя бы одна с более низким рейтингом:

«Краснодар» (33,500) – ПАОК (21,000)

«Маккаби» (16,500) – «Зальцбург» (53,500)

«Олимпиакос» (43,000) – «Омония» (5,350)



Если в группу ЛЧ пройдут команды с большим рейтингом, то корзины перед жеребьёвкой будут выглядеть так (да-да, «Барселона» будет во второй корзине в любом случае):

Мы выделили команды, которые ещё не гарантировали себе участие в группе ЛЧ. По фотографии может показаться, что вылет киевского «Динамо» тоже помог бы «Локомотиву», но это не так. Соперник украинцев «Гент» имеет рейтинг 39,500 – это выше, чем у «Локо».



Полностью таблицу коэффициентов УЕФА можно посмотреть тут. Любопытно, что пока высший рейтинг сезона из европейских стран у Северной Ирландии — 2,833.