Травма Глушенкова – очень печальное событие. Интересно, кто за неё ответит

Поначалу в это не верилось, но сейчас, когда тревожная информация подтверждается во всевозможных источниках, надежды на благополучный исход почти не остаётся. По итогам процедуры МРТ у Максима Глушенкова выявлен разрыв крестообразных связок. В субботу 21-летнему футболисту предстоит повторное исследование – есть вероятность, что всё ещё обойдётся, но она не столь высокая.
Событие до слёз грустное, потому что сезон-2020/2021 должен был стать прорывным для Максима. Без разницы, где бы это случилось – в «Спартаке» или в другом клубе, но это обязательно случилось бы. В концовке прошлого чемпионата в «Крыльях» он продемонстрировал всей стране, как умеет играть и насколько много уникальных спортивных качеств имеет в своём арсенале, его выделяли почти все тренеры и специалисты по стране. Не было ни одного клуба, который не обратил бы на него внимание.
Я почти уверен, что глаз на Глушенкова положил даже Станислав Черчесов. И если бы Глушенков получил достойную практику в сентябре-начале октября, то запросто мог бы быть вызван в главную сборную в следующем микроцикле. Максим полностью вписывается в типаж, востребованный в национальной команде: скоростной, неординарный, интенсивный футболист, умеющий работать на высочайших скоростях. В этом смысле он даже более «европейского» склада по сравнению с Андреем Мостовым, вызванным Черчесовым в сентябре.
А теперь… Теперь неизвестно, как долго продлится восстановление Глушенкова и, главное, каким он вернётся после повреждения – сохранит ли взрывную скорость и динамичность, будет ли так же бесстрашно лезть в стыки. Современные технологии и методики позволяют верить в лучшее – и мы обязательно будем верить. Жаль только, что из карьеры футболиста в ЗОЛОТОЕ для него время, когда он должен был совершить самый мощный скачок, может быть выкинуто минимум полгода.
И сейчас очень хочется понять, кто во всём этом виноват.
Имеем следующее: Глушенков вернулся с повреждением из расположения молодёжной сборной, где отыграл все 90 минут матча с Болгарией (2:0) и первый тайм игры с Польшей (0:1). Далее, 8 сентября, он прибыл в «Спартак» — и должен был пройти обследование. Сообщалось о травме колена и о том, что, скорее всего, разрыва «крестов» ему удалось избежать. Видимо, сустав был стабилен. О результатах обследования «Спартак» не сообщал.
Максим Глушенков (слева)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 сентября Тедеско заявил, что у Глушенкова развилась гематома, и накануне матча с ЦСКА он не тренировался в общей группе. Зато накануне кубковой игры с «Родиной», 15 сентября, уже тренировался — на видео чётко видно, что Максим работает вместе с партнёрами. Его колено на кадрах перемотано бинтом. В заявку футболист не попал, но генеральный директор клуба Газизов ещё раз, как и перед ЦСКА, подтвердил, что с футболистом всё хорошо и он занимается в общей группе.
И вот теперь, спустя 10 дней после первичного объявления о необходимости обследования, «Спартак» выявляет повреждение крестообразной связки. Ни в коем случае не хочется ни в чём обвинять клуб и медицинскую службу, для этого как минимум недостаточно информации – одни лишь её обрывки и домыслы.
Но хочется чётко узнать от красно-белых:
1) Что за обследование было проведено 9-10 сентября – и было ли оно вообще проведено?
2) Почему футболист, у которого подозревали травму колена, проводил тренировки в общей группе? Его ничего не беспокоило? Врачи не заподозрили неладное?
3) Когда по мнению медиков всё-таки случился разрыв «крестов» — во время матча за «молодёжку» или уже в расположении клуба на тренировке?
Если «Спартак» расскажет обо всём этом, это будет как минимум правильно и честно. А Глушенкову мы желаем крепкого здоровья – и пока есть хотя бы минимальная вероятность благополучного сценария, мы в неё будем верить.
- 18 сентября 2020
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