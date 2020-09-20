Был лучшим в России, но сломался после одной ошибки. Где сейчас вратарь Филимонов

В конце 1990-х у сборной России было одно из сильнейших поколений. Многие зажигали за границей, как, например, Канчельскис, Мостовой, Хохлов, Аленичев, Карпин или Онопко. Из тех, кто выступал на родине, выделялись Титов и Тихонов. Несмотря на мощный состав, той славной плеяде не удалось пробиться ни на ЧМ-1998, ни на Евро-2000, причём каждый раз для выхода не хватало совсем немного. То судьи «помогут», то сами себе проблемы придумаем… Как в октябре 1999 года, когда антигероем для целой страны стал вратарь Филимонов.

Связи отца и случайный переход в «Спартак»

Стартом карьеры Филимонов обязан отцу. Владимир Филимонов, в прошлом также футболист, в 1990 году пристроил сына в чебоксарский клуб «Сталь». Чуть позже Александр переехал в Йошкар-Олу, где поступил в институт и начал играть за местную «Дружбу». Филимонов провёл там один год, после чего отправился в «Факел» – прямиком из второй лиги в высшую!



В сезоне-1992 воронежцы покинули «вышку», а ещё через год и вовсе опустились в третий дивизион. Александр переместился в «Текстильщик». Маленький клуб из Камышина в начале 1990-х удивлял – боролся за еврокубки, давал бой фаворитам. За два года в «Текстильщике» Филимонов вырос как вратарь, на него обратили внимание в молодёжной сборной России. Главным конкурентом Александра был Руслан Нигматуллин (скоро они встретятся в «Спартаке»).

Раньше «КАМАЗ» окружали бандиты. Теперь клуб ловит хайп на Бузовой Возможно, вы не совсем понимаете, с кем сегодня играет «Спартак».

Сам Филимонов оказался в «Спартаке» случайно. «Я тогда был без клуба и приехал в офис ПФЛ, – вспоминал Александр. – Там я встретил Жиляева (бывшего начальника «Спартака». – Прим. «Чемпионата»), он сказал: «О, Саша, мы тебя как раз искали. Переходи к нам». Я не понял только, как они меня «искали». Футболистом я был уже довольно известным: играл в молодёжной сборной, еврокубках». Со слов Александра, Олег Романцев звал его в «Спартак» ещё раньше. Главный тренер красно-белых «обозначил свой интерес», но в первый раз до обсуждения контракта не дошло.

В январе 1996 года Филимонов стал игроком «Спартака». Там его уже ждал Нигматуллин, с которым они боролись за место в воротах молодёжной сборной. Конкуренцию на этот раз выиграл Александр – 30 матчей против 12 соответственно. Через два года Руслан покинет «Спартак» и перейдёт в «Локомотив».

Пик карьеры и тот самый матч с Украиной

Филимонов закрепился в основе красно-белых, а в 1997 году получил вызов в национальную команду. Выбор вратарей был неплохой – Овчинников, Черчесов, Харин и, опять-таки, Нигматуллин. Лишь спустя два года Филимонов стал «первым номером» сборной. К тому времени Александр дважды попадал в «Список 33», а также стал лучшим вратарём страны (в 1998 году).

А вот сборная находилась в кризисе. Россияне провалили старт отбора к Евро-2000: наша команда уступила на выезде украинцам (2:3), проиграла дома сборной Франции (2:3) и неожиданно оступилась в Исландии (0:1). Анатолий Бышовец был отправлен в отставку, и национальную команду во второй раз принял Олег Романцев. Под его руководством россиянам удалось исправить ситуацию: шесть побед подряд, в том числе над действующими чемпионами мира – французами.

«Парни действительно были королями в тот вечер». 20 лет победе над Францией Воспоминания об одном из лучших матчей сборной России.

Оставался лишь матч с Украиной, где решалась судьба второй путёвки на чемпионат Европы (шансы на выход имели обе команды). Сборная России испытывала некоторые кадровые проблемы. Романцев не вызвал Александра Мостового, продолжавшего восстановление после травмы. Кроме того, Олега Ивановича тревожил вратарский вопрос – Филимонов допускал ошибки, но заменить его было некем. Нигматуллин, получавший вызов в сборную, ни разу за неё не сыграл, а Черчесов не мог вовремя прилететь из Австрии.

Единственным реальным кандидатом на место в раме остался Филимонов, да и тот накануне матча с Украиной оказался в «психологической яме». «Романцеву никто не сказал, что Саша разводился с женой, – поведал Александр Хаджи, бывший администратор «Спартака». – У него был сложнейший психологический период. Если бы Романцев знал об этом, то наверняка бы поставил Нигматуллина». Вся сборная России находилась под жёстким давлением. Олег Иванович, как человек верующий и в то же время суеверный, перед матчем пригласил на тренировочную базу священника. На встрече присутствовали все, кроме Филимонова.

«Советский спорт» тогда вышел с провокационным заголовком: «Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!». На 75-й минуте Валерий Карпин забил мяч со штрафного, мощным ударом прошив украинскую стенку. Оставалось продержаться совсем немного, но за три минуты до конца случилось необъяснимое. Алексей Смертин зачем-то нарушил правила на Сергее Мизине. Безобидный, казалось бы, штрафной с фланга не мог привести к чему-либо опасному. Андрей Шевченко направил мяч в штрафную, Филимонов вышел из ворот и… допустил грубейшую ошибку. Он начал пятиться назад, взял мяч в руки и залетел вместе с ним в ворота.

«Филимонова оскорбляли отборным матом дети 10-12 лет. Я-то таких слов не знаю» Автор знаменитой фразы «Боже мой!» вспоминает матч Россия – Украина 20 лет спустя.

600 разгневанных фанатов и закат карьеры

Матч закончился вничью — 1:1, Россия на чемпионат Европы не вышла. Алексей Смертин, принявший на себя часть вины за пропущенный гол, вспоминал об атмосфере в раздевалке после той игры. «Был ужас, шок, оцепенение, – признался он. – Кто-то говорил, что Бесчастных орал на Филимонова. Кому-то врезались в память слёзы Андрея Тихонова. Лично я помню только тяжёлую-тяжёлую тишину».

По словам Смертина, Филимонов вошёл в раздевалку последним, сел и обхватил голову руками. Единственным, что сказал Александр, было слово «извините». Александр Хаджи говорил, что после матча домой к Филимонову направились 600 болельщиков – устраивать самосуд. К счастью, Александр по тому адресу уже не проживал.

Фото: из личного архива Станислава Черчесова

Карьера Филимонова после матча с Украиной пошла на спад. В 2001 году, неожиданно для многих, Александр перешёл в киевское «Динамо». К тому времени Филимонов потерял место в основе «Спартака» и почти не получал вызов в сборную. За полгода в киевском клубе Александр сыграл всего 5 матчей, в которых пропустил 9 мячей. Позже голкипер выступал за «Уралан», «Москву», кипрскую «Неа Саламину», «Кубань», «Локомотив» (Ташкент) и тульский «Арсенал».

По словам самого Филимонова, не было ни одного стадиона, где ему бы не припоминали ту самую ошибку.

«После гола Шевченко у Саши, конечно, была тяжелая психологическая ситуация, но не думаю, что она сломала его, – поведал Юрий Жевнов, заставший Филимонова в «Москве». – На мой взгляд, Филя после ухода из «Спартака» просто не смог найти свою команду». Окончательно завершил карьеру Александр лишь в 2018 году, в 44 года. Перед этим Филимонов успел поиграть даже в пляжный футбол.

«Я бы ещё играл, но меня попросили закончить, – говорил вратарь. – Пришлось согласиться, сказать себе «стоп».

Чем занимается Филимонов сейчас

Подобно многим коллегам, по окончании выступлений Александр стал тренером вратарей. В «Арсенале» и «Долгопрудном» – двух последних клубах – Филимонов и вовсе был играющим тренером. Сейчас он работает в юношеской сборной России (до 18 лет). Александр также трудился в юном столичном клубе «Родина», но в сентябре 2020 года покинул его.

Сегодня они хозяева на «Открытие Арене». «Родина» хочет играть со «Спартаком» чаще — в РПЛ У красно-белых очень интересный соперник в Кубке.

Непросто сложилась у Филимонова и личная жизнь. Бывший вратарь «Спартака» и сборной России женат в третий раз. «Если отношения вредят всем, смысла держаться за них нет. Даже ради детей», – сказал Филимонов. После двух разводов Александр продолжает общаться с детьми (у него их трое).

К той самой ошибке в матче с Украиной он относится «как к данности»: «Если бы я мог что-то изменить, то изменил бы».