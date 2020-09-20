Реабилитация чемпиона. Кутепов доказал, что он по-прежнему защитник высокого уровня

Из трудовой победы «Спартака» в Казани можно извлечь несколько выводов – как глобальных, так и локальных.

Глобальные касаются перспектив красно-белых – команда запросто может бороться за прямое попадание в Лигу чемпионов, если усилить две проблемные позиции (правый фланг обороны и опорная зона) и обеспечить глубину обоймы (не везде есть равноценная подмена в случае травм или дисквалификаций). Тедеско свою работу в новом сезоне выполняет очень качественно, теперь он вправе ждать поддержки от руководства в виде трансферов.

Максименко исправился за дерби! «Спартак» был хорош в Казани и догнал «Зенит» Один эффектный гол и один очень смешной.

Локальные выводы затрагивают конкретных игроков. Например, мы убедились, что Ларссон действительно на глазах растёт, а ещё он оседлал волну фарта – залетают мячи даже после таких нереальных ударов (с нерабочей правой, из закрытой позиции), после которых раньше бы вряд ли что-то залетело. Поняли также, что Урунову ещё очень рано в основной состав – игрок слишком медленно находит решения с мячом, первой реакцией на сопротивление неизменно становится дриблинг, атаки замедляются, начинаются потери.



А ещё многие из смотревших матч наверняка оценили по достоинству игру Кутепова. Илья был одним из лучших на поле – и награда лучшему футболисту встречи на самом деле выглядела объективно.

Чем Кутепов в Казани был особенно хорош

Не очень хочется ссылаться на свой старый текст, но в беспросветный для Кутепова период я уже задавался вопросом: почему Тедеско готов так легко избавиться от опытного игрока, выступавшего на чемпионате мира, являвшегося основным в ходе чемпионского сезона и вряд ли приблизившегося к критическому возрасту? Понимаю, что Маслов в некоторых компонентах (разнообразие конструктивных действий с мячом при начале атаки, самостоятельные заходы на чужую половину, скоростные данные) сильнее, только в балансе Кутепов никак не хуже. На все его преимущества были закрыты глаза: теоретически он мог бы вообще ни разу не выйти на поле в красно-белой футболке, если бы не травма Жиго.

Печальная история Кутепова. Почему Тедеско отказался от защитника сборной России Илье нужно уходить из «Спартака» — выбор немецкого тренера неоднозначный, но с ним придётся смириться.

В матче с «Рубином» Кутепов выдал роскошное выступление. Стоит отметить и решение Тедеско: главный тренер поменял Илью местами с Масловым (с «Родиной» Павел вышел в самом центре, Кутепов – правее, в Казани всё было наоборот), благодаря этому более динамичный Маслов чаще оказывался один на один с Хвичей, а Кутепов, который медленнее восстанавливает позицию, чаще работал на подстраховке.



Итог: Илья выиграл 80% борьбы в обороне (12 из 15), 71% дуэлей вверху (5 из 7), совершил три удачных отбора из трёх, 14 перехватов и шесть подборов, заблокировал четыре удара. Качество игры центральных защитников не всегда корректно оценивать при помощи статистических показателей, но в данном случае статистика всё же совпадает с визуальными впечатлениями. И самое главное – защитник отлично оборонялся в ключевых, сложных эпизодах, когда был высок риск пропущенного гола.

На 1-й минуте: блокировка удара Кварацхелии после того, как тот обыграл Маслова в штрафной. На 17-й: заблокированный удар Макарова. На 30-й: своевременный подкат под Хвичу, который уже готовился нанести удар почти из вратарской. На 36-й и 40-й: три выигранных единоборства вверху подряд после опасных подач «Рубина» со стандартов и с игры. Кроме того Илья достойно справился с ролью Жиго – выбросами из задней линии, игре по нападающему в оттяжке (Деспотовичу), пытающемуся принять мяч внедодачу. Дважды Кутепов даже попытался включиться после этого в атаку (таковы требования Тедеско для самого центрального в тройке), но эффективность его забегов вперёд, конечно же, не может сравниться с Жиго – это данность.

Из явных просчётов у Кутепова лишь один момент с ударом Игнатьева, выскочившим на 72-й минуты из-за спины. Илья в том эпизоде не увидел форварда. Помог Максименко.

Какие выводы?

Понимаю, что в следующих турах Илья может совершить какую-то ошибку – и все тут же обязательно об этом заговорят. Таков уж удел центральных защитников, каждый их ляп выставляется на всеобщее обозрение, а иногда даже притягиваются за уши сомнительные моменты. Особенно в случае Кутепова, который среди болельщиков получил такую вот неоднозначную репутацию. На мой взгляд, не совсем справедливую. И именно поэтому в том числе хочется сейчас выделить футболиста и похвалить за классную игру.

А выводы очень просты: «Спартак» и Тедеско получили подтверждение, что у них в обойме есть защитник высокого уровня, который заслуживает больший объём игровой практики, чем имеет сейчас. Вряд ли Илье принципиально выходить на поле непременно в каждом туре. Ему просто требуется адекватное игровое время, чтобы вернуть оптимальную форму и вновь попасть в национальную сборную. И если он получит это время, то уходить никуда не захочет, поскольку «Спартак» для него – родной дом.

P.S. Вы сейчас наверняка вспомните пропущенный гол от «Родины» в кубковой игре, но просто поверьте: тот 17-летний нападающий раскачает в похожей ситуации очень многих защитников. И там в первую очередь нужно говорить о классной игре форварда, а не искать недостатки обороняющегося.

Использованы данные InStat.