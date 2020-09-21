У Лэмпарда особенный взгляд на игру. Настолько, что иногда его невозможно понять

Тьяго Силва, Бен Чиллуэлл, Кристиан Пулишич ещё не набрали форму и не готовы играть. У Хакима Зиеша проблемы с коленом. Список игроков, на которых Фрэнк Лэмпард не может рассчитывать, впечатляет, поэтому логично ожидать от него самых необычных экспериментов с составом в начале сезона.

И он удивил уже в первом туре: Хаверц на правом фланге, Лофтус-Чик и Маунт в основе, Аспиликуэта в запасе. Не все идеи сработали, по ходу матча пришлось менять схему, но «Челси» добился победы. А во втором туре Лэмпард снова придумал несколько неожиданных ходов.

Очередной привоз от Кепы! «Ливерпуль» спокойно разобрался с «Челси» Алисон отразил пенальти, а Лэмпард с Клоппом не стали продолжать конфликт.

Вернер вышел на левом фланге атаки, а Хаверц исполнил ложную «девятку». Лэмпард выпустил тройку полузащитников, направленную основанием вниз, так что Канте снова оказался не в опорной зоне. Маунт снова в старте, Аспиликуэта снова в запасе. Рюдигер не попал даже в заявку, хотя готов играть – удивительное решение, в запасе оказался только один номинальный защитник, Томори. Много неожиданностей, хотя по ходу первого тайма стала прослеживаться одна идея.

«Челси» не просто ждал высокого прессинга «Ливерпуля», а ещё и дополнительно его провоцировал. И делал это с конкретной целью. Вернер вышел на левом фланге, чтобы делать рывки в зону между крайним и центральным защитниками. В случае «Ливерпуля» это явно слабая зона. С одной стороны, Александер-Арнольда только номинально можно назвать защитником, с другой – рядом с ним в центре вышел Фабиньо, для которого это не основная позиция. «Челси» был готов рискнуть ради возможности наказать соперника за высокую линию обороны. Это в какой-то степени работало.

В первом тайме Вернер четыре раза перспективно разбегался и оказывался один в один с Фабиньо. Проблема в том, что он выиграл только одно из этих единоборств – из-за рикошета. В остальных случаях Фабиньо за счёт выбора позиции и отличной игры корпусом убивал момент.

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Левый фланг лондонцев был интереснее. Там постоянно оказывались Ковачич и Алонсо, туда смещался Хаверц: у них проходили умные комбинации. До явных голевых моментов не доходило, но были интересные подходы. Обнаружить признаки жизни на другом фланге оказалось труднее. Там комбинировали Маунт, Джеймс и Канте. Канте регулярно оказывался в опасной зоне, но выполнял только одну функцию: тащил мяч на дриблинге. Протащив, он не ускорял атаку и не делал обостряющий пас, а наоборот, притормаживал и принимал простые решения. Маунт недостаточно предлагал себя и тоже не обострял. Несколько перспективных атак сломались из-за того, что Канте занимался не своим делом, а Маунт не помогал. В итоге атаки «Челси» предсказуемо сваливались на левый фланг.

В концовке сработала антисвязка Кристенсена и Зума. Курт ошибся немного раньше, но обошлось без последствий, а потом Кристенсен при выходе Мане один на один сыграл максимально наивно: схватил соперника обеими руками и потянул вниз, хотя Кепа своевременно вышел из ворот и имел шанс опередить форварда. Логичное удаление.

Замены в перерыве были необходимы, команда осталась без центрального защитника. Но замена Лэмпарда была максимально неожиданной. Ушёл Хаверц, хотя он не выпадал и принял несколько умных движений под давлением, а не Маунт, про которого по итогам первого тайма можно сказать только то, что он был на поле. Выпускать вместо него пришлось Томори – тут снова можно напомнить, что здоровый игрок сборной Германии остался вне заявки. Но мог выйти и Аспиликуэта, который имеет опыт игры в центре и, наверное, единственный из всей номинальной линии обороны обладает хладнокровием и лидерскими качествами уровня основы топ-клуба.

«Челси» перешёл на 4-4-1 с рискованным экспериментальным составом защитников и Маунтом и Канте на странных для себя позициях: на левом и правом флангах полузащиты. И сразу дважды пропустил. Очередная глупость Кепы – на его счету две результативные ошибки в двух первых турах АПЛ – естественно стала главным хайлайтом матча и отвлекла от менее яркого, но даже более существенного фактора матча.

В перерыве Лэмпард ради выхода ЦЗ стал ломать не то, что и так совершенно не работало (структуру правого фланга, которая не создавала остроту), а единственный, пусть и относительный, источник угроз в атаке. Причины, по которым он оставил Маунта, было трудно понять, глядя на поле, но и найти в интернете тоже не удалось: все более-менее одинаково недоумевают.

Важное уточнение: игра с «Ливерпулем» во втором туре, когда новички не успели даже пары недель потренироваться вместе, не повод разносить тренера и команду. Обеспечивать путёвку в Лигу чемпионов «Челси» должен в других матчах. Вопрос в другом: проблема, пусть и неяркая, кажется системной. У Лэмпарда очень особенный взгляд на то, что происходит на поле. Он часто принимает неочевидные решения, которые трудно объяснить даже постфактум.

С «Ливерпулем» открывания Вернера работали – но не работало больше ничего. Ни позиционные атаки в те моменты, когда «Челси» цеплялся за мяч, ни доставка мяча в опасную зону. Это заметно по первому тайму, который команды провели в равных составах. Тогда хозяева владели мячом достойные 47% времени, но сделали только 28 пасов в последнюю треть. «Ливерпуль» сделал 105. Недопустимая разница, которая привела к логичному недопустимому разрыву по ударам: 7-1 в пользу гостей в первом тайме.

«Челси» не контролировал соперника (логично: это реально сложно с «Ливерпулем») и не контролировал игру: не мог ни надёжно защищаться без мяча, ни защищаться с мячом (стерильным владением). А оказавшись в критической ситуации, тренер решениями не выравнял ситуацию, а усугубил.

Лэмпард был абсолютно прав, когда после матча хвалил команду за бойцовские качества и характер и говорил, что ей нужно время, чтобы стать лучше. Так и есть. Но ему самому, кажется, тоже нужно время – чтобы научиться выбирать наиболее эффективные решения, а не наиболее неожиданные и парадоксальные. Ему нужно стать проще. Пока же сложные решения кажутся главным недостатком Лэмпарда, и не похоже, чтобы он над ним работал.