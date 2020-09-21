Гунько попрощался с болельщиками, а потом удалил пост. Что вообще происходит в «Химках»?

Матч против «Краснодара» стал 14-м для «Химок» в 2020 году. И уже сегодня футболисты подмосковного клуба могут получить четвёртого главного тренера за год, вернее, за 10 неполных месяцев с его начала. К возобновлению сезона «Химки» готовил Андрей Талалаев, в финал кубка России выводил Сергей Юран, а в РПЛ с ними мучился Дмитрий Гунько. Именно Гунько из этой тройки тренеров провёл во главе «Химок» больше всего матчей – целых девять (1 победа в Кубке, 3 ничьи и 5 поражений в чемпионате). А игра против «Краснодара» была для Гунько последней: сегодня он объявил об отставке в своём «инстаграме», а позже почему-то удалил пост.
Пост постом, но вопрос с уходом Гунько, скорее всего, уже решён – вчера об этом открыто заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
– Результат неудовлетворительный, – процитировал Терюшкова «Р-Спорт», – завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором, потому что все те решения по усилению команды, которые он принимал, её не усилили, а наоборот ослабили. Мы думали, что Гунько сможет расти в «Химках», но не получилось.
Почему у Гунько не получилось в «Химках»?
Главная проблема «Химок» – финансирование. О деньгах говорили ещё до старта РПЛ: когда «Химки» уже получили право там выступать, клуб был готов отказаться от элитного дивизиона. Естественно, из-за отсутствия инвесторов. Но после выхода команды в финал Кубка и ярких заявлений уже экс-тренера Юрана деньги на РПЛ нашли.
Ставка «Химок» была понятна – в клуб, который не может себе позволить дорогие трансферы (да и вообще хоть какие-то серьёзные трансферы), должны были переходить игроки в аренду, причём преимущественно из «Спартака». Но после того, как пересудов о тесных отношениях между «Спартаком» и «Химками» стало слишком много, клубы ввели новый лимит – не больше двух аренд из одного клуба РПЛ в другой. И стратегию со «Спартаком» пришлось менять – пока за «Химки» из красно-белых играет только Александр Ломовицкий.
Проблема финансирования привела к тому, что у «Химок» на некоторые матчи (например, против «Арсенала») еле набиралась заявка. А тем, кто выходил на поле, не хватало опыта: лидеры у команды (Ломовицкий, Трошечкин, Полярус) ещё молодые. Да и Гунько назначили всего за несколько дней до старта РПЛ.
Несмотря на уход Гунько, непонятно, за счёт чего «Химки» собирались и собираются (если собираются) остаться в Премьер-Лиге. Когда команда получает семь мячей за матч от «Краснодара», вопрос о соответствии этой команды уровню элитного дивизиона становится риторическим.
Что будет с «Химками» дальше?
Министр спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что у клуба нет времени на эксперименты – «Химкам» нужен опытный тренер. СМИ уже писали о возможном приходе Николя Писарева, но, по нашей информации, фаворит на пост главного тренера – Игорь Черевченко. Также клуб может возглавить Дмитрий Парфёнов.
Главный вопрос – появится ли в «Химках» новый инвестор? Без него сохранить место в элите будет практически невозможно. В «телеграме» «Ложа прессы» сообщали, что в клуб может прийти Александр Удодов (сам он это позже опроверг). По нашей информации, новый инвестор действительно в ближайшее время должен появиться в подмосковном клубе. И именно с его отсутствием связана пауза, которую взяли «Химки» с трансферами и арендами новых игроков (например, клуб должен был усилить Михаил Игнатов из «Спартака»). При этом обновиться может и руководство команды – на должность гендиректора в «Химках» претендует Дмитрий Поляцкин (сейчас он трудится в «Чертаново»), а спортивным директором могут назначить Дмитрия Ульянова.
- 21 сентября 2020
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