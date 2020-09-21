Эджуке – новое тактическое оружие ЦСКА. Парень завоюет РПЛ, если прибавит в конкретике

ЦСКА выдал в Уфе очень достойный, сбалансированный и яркий в атаке футбол, закономерно завоевав три очка. Команда хорошеет в рамках новой структуры c двумя центральными защитниками, которая использовалась во всех четырёх матчах после поражения от «Рубина», причём для преображения ей пока даже не требуются некоторые из статусных новичков.
Фактурный Гайч, которого брали для того, чтобы разнообразить игру в нападении, дополнить Чалова и обеспечить силовое давление на чужую оборону, сидит на скамейке, поскольку его адаптация ожидаемо затягивается – не хватает ни практики за последние полгода, ни уникальных для РПЛ качеств. Встроить его в структуру с наскока не получилось.
Центральный защитник Бруно Фукс залечивает повреждение – и Гончаренко приходится выбирать между Васиным и Карповым, поскольку вдобавок выбыл с травмой Дивеев. Возможно, в том числе и поэтому тренерский штаб пока не рассматривает возвращение к прежней системе 3-4-3 (3-5-2): попробуй тут найди трёх качественных игроков центра обороны. Хотя главная причина едва ли объясняется кадровыми ограничениями. Просто Гончаренко пытается по максимуму использовать игроков атакующей группы, находящихся в хорошем тонусе. И готов ради этого корректировать систему, менять принципы и вносить новые нюансы.
Эджуке – как раз один из тех футболистов (выносим за скобки Влашича – он номер один), вокруг качеств которого Гончаренко пытается строить новый футбол и экспериментировать.
Почему Эджуке адаптировался быстрее Гайча?
Всё очень просто – и дело вовсе не в общем уровне футболиста, а в том, что у нигерийского форварда есть конкретные сильные стороны, которые можно назвать уникальными для РПЛ. Эджуке даёт большой объём перемещений в атаке, любит оказываться в зоне мяча, умеет принимать мяч в условиях плотности, сохранять его за счёт разворотов и отыгрыша и, что самое главное, совершает большое количество обводок.
Игроку, который умеет рушить чужие схемы за счёт дриблинга и самостоятельно создавать выгодные ситуации для ударов или проникающих передач, почти гарантирован успех в нашем чемпионате. Тем более обводки Эджуке стилистически подходят для РПЛ: он контролирует мяч близко к ногам; его движения очень резкие; он умеет обыгрывать в сжатых пространствах, принимать с уходом, когда получает мяч спиной к воротам; хорошо пользуется корпусом при дриблинге, в том числе резко прокидывает вперёд, врезает корпус перед соперником — и тот либо вынужденно тормозит, либо фолит и зарабатывает штрафной/пенальти; обыгрывает в обе стороны, то есть привыкнуть к его манере защитникам сложно.
Адаптационные риски зашкаливают, когда человек прокидывает мяч на три-четыре метра вперёд и бежит в зону — таких игроков в нашем чемпионате может не выручить даже высокая скорость. Но здесь всё же другая история.
Плюс у Эджуке неплохой (но далеко не выдающийся) выход из дриблинга: он ищет решения после удачных обводок и часто их находит, в отличие, например, от Бериши.
Как Гончаренко пробует использовать Эджуке. Первый тайм – роль «ложной девятки»
У ЦСКА всё ещё нет оптимального варианта на роль центрфорварда: Чалов не вернул лучшую форму, Гайч вообще не готов, поэтому Гончаренко ищет альтернативные варианты. В игре с «Уфой» до перерыва была использована структура с «ложной девяткой». Блуждающим нападающим стал как раз Эджуке.
Нигериец много перемещался по полю, сам почти не создавал глубину атаки, за него это делали ситуативно Зайнутдинов и Кучаев, а эпизодически даже Марио Фернандес, поскольку чаще Эджуке занимал правую сторону поля. Несколько атак (например, с ударом Кучаева в упор) получились неплохими, но в целом в действиях Эджуке было многовато распыления без реальной нагрузки на чужую оборону. В первом тайме он выполнил 20 передач (18 точных) и два удара. Один — убойный, когда сместился из широкой левой позиции и замкнул прострел.
Как Гончаренко пробует использовать Эджуке. Второй тайм – классическая роль левого вингера
Стартовая половина оказалась для ЦСКА неплохой с точки зрения владения и доминирования (62 процента против 38), но недостаточно острой с точки зрения количества опасных моментов (0,86 xG по версии Opta, 0,75 xG по подсчётам Wyscout).
После перерыва Гончаренко поменял Эджуке местами с Кучаевым. Нигериец оказался более строго прикреплён к левому флангу, совершал минимум касаний мяча в альтернативных зонах, зато резко возрос процент его действий, создающих давление на чужую оборону и имеющих за собой реальное продолжение атаки — это касается и ударов (три против двух за 32 минуты), и входов в штрафную. Алгоритмы с приёмом мяча в полуфланге или широкой позиции и последующим смещением в середину к воротам более привычны и понятны для футболиста. Неудивительно, что он сразу же заиграл ярче.
Проблема у Эджуке одна, но она на самом деле существенная. Нападающему необходимо работать над исполнением моментов и конкретно качеством удара. Даже в «Уфе» мы увидели, что из пяти попыток только одна оказалась более-менее сносной, хотя игрок более высокого уровня мог бы выжать из таких хороших ситуаций два-три гола. Речь точно не идёт о невезении, это стабильная игра Эджуке. Если взглянуть на карту его ударов за последние два года (данные InStat), то можно увидеть минимум голов из относительно сложных позиций (скопление чёрных точек и крестиков в левом углу штрафной и чуть выше).
По возможностям в скорости и дриблинге Эджуке сопоставим с Промесом. А вот в конкретике (завершении и обостряющих передачах) пока выглядит серенько. Если Гончаренко удастся вытянуть из футболиста больше эффективности, то он обязательно войдёт в тройку-пятёрку лучших исполнителей РПЛ.
- 21 сентября 2020
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