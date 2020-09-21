Эджуке – новое тактическое оружие ЦСКА. Парень завоюет РПЛ, если прибавит в конкретике

ЦСКА выдал в Уфе очень достойный, сбалансированный и яркий в атаке футбол, закономерно завоевав три очка. Команда хорошеет в рамках новой структуры c двумя центральными защитниками, которая использовалась во всех четырёх матчах после поражения от «Рубина», причём для преображения ей пока даже не требуются некоторые из статусных новичков.

ЦСКА – топ за свои деньги. Поражает глубиной состава и уже в тройке В этом сериале следим за драмой Чалова и финтами Эджуке.

Фактурный Гайч, которого брали для того, чтобы разнообразить игру в нападении, дополнить Чалова и обеспечить силовое давление на чужую оборону, сидит на скамейке, поскольку его адаптация ожидаемо затягивается – не хватает ни практики за последние полгода, ни уникальных для РПЛ качеств. Встроить его в структуру с наскока не получилось.

Центральный защитник Бруно Фукс залечивает повреждение – и Гончаренко приходится выбирать между Васиным и Карповым, поскольку вдобавок выбыл с травмой Дивеев. Возможно, в том числе и поэтому тренерский штаб пока не рассматривает возвращение к прежней системе 3-4-3 (3-5-2): попробуй тут найди трёх качественных игроков центра обороны. Хотя главная причина едва ли объясняется кадровыми ограничениями. Просто Гончаренко пытается по максимуму использовать игроков атакующей группы, находящихся в хорошем тонусе. И готов ради этого корректировать систему, менять принципы и вносить новые нюансы.



Эджуке – как раз один из тех футболистов (выносим за скобки Влашича – он номер один), вокруг качеств которого Гончаренко пытается строить новый футбол и экспериментировать.

Почему Эджуке адаптировался быстрее Гайча?

Всё очень просто – и дело вовсе не в общем уровне футболиста, а в том, что у нигерийского форварда есть конкретные сильные стороны, которые можно назвать уникальными для РПЛ. Эджуке даёт большой объём перемещений в атаке, любит оказываться в зоне мяча, умеет принимать мяч в условиях плотности, сохранять его за счёт разворотов и отыгрыша и, что самое главное, совершает большое количество обводок.

Замены Гончаренко сработали! ЦСКА почти догнал «Зенит» А вот у «Уфы» Евсеева всё очень плохо.

Игроку, который умеет рушить чужие схемы за счёт дриблинга и самостоятельно создавать выгодные ситуации для ударов или проникающих передач, почти гарантирован успех в нашем чемпионате. Тем более обводки Эджуке стилистически подходят для РПЛ: он контролирует мяч близко к ногам; его движения очень резкие; он умеет обыгрывать в сжатых пространствах, принимать с уходом, когда получает мяч спиной к воротам; хорошо пользуется корпусом при дриблинге, в том числе резко прокидывает вперёд, врезает корпус перед соперником — и тот либо вынужденно тормозит, либо фолит и зарабатывает штрафной/пенальти; обыгрывает в обе стороны, то есть привыкнуть к его манере защитникам сложно.



Адаптационные риски зашкаливают, когда человек прокидывает мяч на три-четыре метра вперёд и бежит в зону — таких игроков в нашем чемпионате может не выручить даже высокая скорость. Но здесь всё же другая история.



Плюс у Эджуке неплохой (но далеко не выдающийся) выход из дриблинга: он ищет решения после удачных обводок и часто их находит, в отличие, например, от Бериши.

Как Гончаренко пробует использовать Эджуке. Первый тайм – роль «ложной девятки»

У ЦСКА всё ещё нет оптимального варианта на роль центрфорварда: Чалов не вернул лучшую форму, Гайч вообще не готов, поэтому Гончаренко ищет альтернативные варианты. В игре с «Уфой» до перерыва была использована структура с «ложной девяткой». Блуждающим нападающим стал как раз Эджуке.

Ездил в «Ливерпуль», учится у Неймара и уже забил «Спартаку». Первое интервью с Эджуке Круто стартовал в ЦСКА!

Нигериец много перемещался по полю, сам почти не создавал глубину атаки, за него это делали ситуативно Зайнутдинов и Кучаев, а эпизодически даже Марио Фернандес, поскольку чаще Эджуке занимал правую сторону поля. Несколько атак (например, с ударом Кучаева в упор) получились неплохими, но в целом в действиях Эджуке было многовато распыления без реальной нагрузки на чужую оборону. В первом тайме он выполнил 20 передач (18 точных) и два удара. Один — убойный, когда сместился из широкой левой позиции и замкнул прострел.

Как Гончаренко пробует использовать Эджуке. Второй тайм – классическая роль левого вингера

Стартовая половина оказалась для ЦСКА неплохой с точки зрения владения и доминирования (62 процента против 38), но недостаточно острой с точки зрения количества опасных моментов (0,86 xG по версии Opta, 0,75 xG по подсчётам Wyscout).

После перерыва Гончаренко поменял Эджуке местами с Кучаевым. Нигериец оказался более строго прикреплён к левому флангу, совершал минимум касаний мяча в альтернативных зонах, зато резко возрос процент его действий, создающих давление на чужую оборону и имеющих за собой реальное продолжение атаки — это касается и ударов (три против двух за 32 минуты), и входов в штрафную. Алгоритмы с приёмом мяча в полуфланге или широкой позиции и последующим смещением в середину к воротам более привычны и понятны для футболиста. Неудивительно, что он сразу же заиграл ярче.



Проблема у Эджуке одна, но она на самом деле существенная. Нападающему необходимо работать над исполнением моментов и конкретно качеством удара. Даже в «Уфе» мы увидели, что из пяти попыток только одна оказалась более-менее сносной, хотя игрок более высокого уровня мог бы выжать из таких хороших ситуаций два-три гола. Речь точно не идёт о невезении, это стабильная игра Эджуке. Если взглянуть на карту его ударов за последние два года (данные InStat), то можно увидеть минимум голов из относительно сложных позиций (скопление чёрных точек и крестиков в левом углу штрафной и чуть выше).

По возможностям в скорости и дриблинге Эджуке сопоставим с Промесом. А вот в конкретике (завершении и обостряющих передачах) пока выглядит серенько. Если Гончаренко удастся вытянуть из футболиста больше эффективности, то он обязательно войдёт в тройку-пятёрку лучших исполнителей РПЛ.