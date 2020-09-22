Если «Краснодар» допустит «греческие грабли-2», значит, выводы не сделаны. И зачем ему ЛЧ?

В июле я писал колонку о том, что ЦСКА и «Краснодар» бьются за третье место в чемпионате, но лишь за Лигу Европы (цитата: «Кто бы ни вышел в Лигу чемпионов – «Краснодар» или ЦСКА, шансов пробиться в группу немного. Три команды от России в главном евротурнире – несбыточная мечта»). Смысл был в следующем — кто бы ни стал третьей командой РПЛ (бронзу в итоге выиграл «Краснодар»), эта команда не сможет пробраться сквозь сито отборочных матчей в Лигу чемпионов и будет играть в еврокубке рангом ниже. За четыре попытки решить эту задачу не удалось никому — а пробовали «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Рубин».

«Краснодар» и ЦСКА бьются за ЛЧ. Но это самообман: играть им наверняка придётся в ЛЕ Три команды от России в главном евротурнире – несбыточная мечта.

Сейчас нужно не переобуться — внести поправку — у нас есть действительно очень хороший шанс (может быть, даже уникальный) впервые в истории увидеть три российские команды в ЛЧ. В следующем сезоне сделать это точно не получится — от России в главном еврокубке выступят только два клуба (причём второй — в квалификации).



«Краснодару» помогли участники прошлого сезона ЛЕ — так разложили пасьянс плей-офф, что вместо двух отборочных раундов «быкам» нужно сыграть всего один. И в соперниках не «Бенфика», а ПАОК, который кажется удобнее.



Впрочем, прошлогодние греческие грабли не забыты — пройдя «Порту», «Краснодар» оказался безжалостно разгромлен «Олимпиакосом» (1:6 по сумме двух матчей). Да и «Динамо» тбилисский «Локомотив» наверняка тоже казался удобным соперником. Нет, с удобными нам в последнее время очень даже неудобно. И эти «успехи» в квалификациях («Арсенал», «Динамо», тот же «Краснодар»-2019) откровенно тревожат. Проигрываем уже где можно и где нельзя.



ПАОКу тоже очень нужна Лига чемпионов, в групповом турнире которой он не играл никогда (два года назад, пройдя «Спартак», оступился в стадии плей-офф на… «Бенфике»). Это и статус, и гарантированные два десятка миллионов евро в клубный бюджет. В Греции и так-то играть — мало приятного, а когда на кону решение сверхзадачи, местные команды предстают и вовсе непроходимой преградой. Вспомним тот же ПАОК – «Спартак» два года назад (считаю, что именно тогда, в Салониках, когда красно-белые, ведя в счёте уже к 17-й минуте 2:0, в итоге проиграли 2:3, кончился чемпионский «Спартак» Карреры), тот же «Краснодар» против «Оли»…

«Спартак» может впервые с 2017-го возглавить таблицу. Где сейчас игроки золотого состава? Некоторые продолжают выигрывать трофеи.

Не хочется ставить вопрос ребром «или-или» — или сейчас «Краснодар» сыграет в ЛЧ, или никогда. Но именно с таким настроем Мусаев и компания должны выходить на матчи с ПАОКом. Здесь не будет как в знаменитом фильме Оливера Стоуна — шанс исправить ситуацию каждое воскресенье. Здесь будут только два матча с разницей в восемь дней.

Ради которых — и об этом тоже надо помнить и тренерам, и игрокам — владелец клуба Сергей Галицкий положил 12 лет своей жизни и многие-многие миллионы. Ради которых Кабелла и Вильена с одной стороны (самые дорогие покупки в истории «быков»), а с другой — Шапи и Уткин (и мечта об 11 воспитанниках в составе). Академия, чудо-стадион…



Но пока ни трофеев, ни Лиги чемпионов. Пример для «Краснодара» в этом отношении – «Лейпциг». Почти ровесник. Был основан ещё позже — в 2009-м. А уже сыграл в полуфинале ЛЧ.



Трудно представить, каких переживаний стоило Галицкому прошлогоднее поражение от «Олимпиакоса». И к чему могут привести «греческие грабли-2», даже думать не хочется. Одна осечка – случайность, две – тенденция.



Владелец у «Краснодара» человек эмоциональный. Мысли «зачем вообще всё это нужно?» могут посетить его буйную миллиардерскую голову. Федун вон на эмоциях хотел «Спартак» с чемпионата снять…



«Краснодар» сейчас как будто топчется на месте. И выход в Лигу чемпионов должен помочь ему сделать этот долгожданный шаг вперёд. Матчи с ПАОКом — лучший шанс уйти от реноме команды, которая из сезона в сезон и в России, и в Европе в решающий момент оступается, не дотягиваясь до главного. «Плюшевые быки» должны остаться в прошлом. Цель близка как никогда.