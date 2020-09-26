«На другой стороне города меня могут убить». Как живут в Косово и что там с футболом?

Они играют в одном городе. У этих команд одинаковое название. Но один клуб выступает в Сербии, а другой – в Косово. Такое возможно только в Митровице. В югославские времена здесь был один клуб, но после косовской войны 1999 года он развалился на два: сербский ФК «Трепча» на севере и албанский КФ «Трепча» на юге города.

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Война в Косово вызвала сильнейшую ненависть между народами. И нигде она не проявляется острее, чем в Митровице. Мост через Ибар считается главным символом разделения, где к северу от реки живут сербы, а к югу – албанцы. Ситуация настолько накалена, что албанский оператор «Невиданного футбола» в какой-то момент отказался снимать на сербской стороне города, опасаясь за свою жизнь: «Меня запросто могут там покалечить или даже убить. К сожалению, и на нашей, албанской, стороне отморозков хватает».



В настоящее время объединение сербского и албанского клубов, как и двух частей города, – абсолютная фантастика. Даже название местного стадиона — имени Адема Яшари – является преградой, ведь албанцы считают Яшари героем, а сербы – террористом. Стадион находится на южной стороне Митровицы, поэтому сейчас на нём играет только албанская «Трепча». В 2014 году здесь же проводила свой первый товарищеский матч под эгидой ФИФА сборная Косово.

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Как бы фантастически это ни звучало, но всего спустя шесть лет после образования сборная Косово имеет реальные шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. Для этого им надо пройти 8 октября сборную Северной Македонии и 12 ноября — кого-то из пары Грузия – Беларусь.



Не все рады тому, что происходит сейчас с футболом в этом маленьком балканском крае. Сербия не признаёт Косово, а албанский КФ «Трепча» не признаёт сербский ФК «Трепча». Эти клубы прекрасно демонстрируют разрыв некогда единой страны.



«Невиданный футбол» приглашает отправиться в путешествие по Косово и взглянуть на то, как здесь живут футболом и мечтают о больших победах. Обо всём этом рассказано в документальном фильме «Косово. Футбол после войны».