«На другой стороне города меня могут убить». Как живут в Косово и что там с футболом?

Они играют в одном городе. У этих команд одинаковое название. Но один клуб выступает в Сербии, а другой – в Косово. Такое возможно только в Митровице. В югославские времена здесь был один клуб, но после косовской войны 1999 года он развалился на два: сербский ФК «Трепча» на севере и албанский КФ «Трепча» на юге города.
Война в Косово вызвала сильнейшую ненависть между народами. И нигде она не проявляется острее, чем в Митровице. Мост через Ибар считается главным символом разделения, где к северу от реки живут сербы, а к югу – албанцы. Ситуация настолько накалена, что албанский оператор «Невиданного футбола» в какой-то момент отказался снимать на сербской стороне города, опасаясь за свою жизнь: «Меня запросто могут там покалечить или даже убить. К сожалению, и на нашей, албанской, стороне отморозков хватает».
В настоящее время объединение сербского и албанского клубов, как и двух частей города, – абсолютная фантастика. Даже название местного стадиона — имени Адема Яшари – является преградой, ведь албанцы считают Яшари героем, а сербы – террористом. Стадион находится на южной стороне Митровицы, поэтому сейчас на нём играет только албанская «Трепча». В 2014 году здесь же проводила свой первый товарищеский матч под эгидой ФИФА сборная Косово.
Как бы фантастически это ни звучало, но всего спустя шесть лет после образования сборная Косово имеет реальные шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. Для этого им надо пройти 8 октября сборную Северной Македонии и 12 ноября — кого-то из пары Грузия – Беларусь.
Не все рады тому, что происходит сейчас с футболом в этом маленьком балканском крае. Сербия не признаёт Косово, а албанский КФ «Трепча» не признаёт сербский ФК «Трепча». Эти клубы прекрасно демонстрируют разрыв некогда единой страны.
«Невиданный футбол» приглашает отправиться в путешествие по Косово и взглянуть на то, как здесь живут футболом и мечтают о больших победах. Обо всём этом рассказано в документальном фильме «Косово. Футбол после войны».
- 26 сентября 2020
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