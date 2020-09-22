Вместо ПАОКа в Краснодар мог приехать АЕК. Но босс Карреры решил поиграть в благородство

Если бы не принципиальность владельца афинского АЕКа Димитриса Мелиссанидиса, ПАОК не играл бы в Лиге чемпионов – за путёвку в групповую стадию боролась бы команда Массимо Карреры. Хотя, судя по истории, не очень-то их боссу этого хотелось.

Если «Краснодар» допустит «греческие грабли-2», значит, выводы не сделаны. И зачем ему ЛЧ? «Плюшевые быки» должны остаться в прошлом.

ПАОК вышел на матч с АЕКом с просроченными медицинскими картами. На это обратил внимание судья

Небольшое отступление: перед началом каждого сезона игроки проходят медосмотр, данные которого вносятся в карту (в основном те, что касаются работы сердца, – это требование правительства), действующую в обычной жизни до 30 июня. Коронавирус внёс свои коррективы, поэтому документы нужно было продлить до конца сезона, то есть до 19 июля. Выход на поле с недействительными картами – грубое нарушение, которое может стоить команде не только денег, но и очков.



У 12 игроков ПАОКа, принимавших участие в матче с АЕКом, документы были просрочены – ещё до игры на это обратил внимание резервный судья, но команды всё же сыграли (0:0). В матчевом протоколе нарушение зафиксировали, поэтому у афинского клуба было двое суток на обжалование результата игры: вовремя поданный протест не только лишил бы команду Саввиди круглой суммы, но и трёх очков (плюс технарь в этом матче). При таком раскладе АЕК выходил на второе место, ПАОК – опускался на третье и оставался без квалификации ЛЧ.

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АЕК не стал подавать протест: владелец сказал, что не хочет выхода в ЛЧ по неспортивному принципу

Мелиссанидис лично принял решение не опротестовывать результат – вероятно, команду и Карреру он даже не спрашивал. Объявление появилось 16 июля на официальном сайте:



«AEK объявляет, что не будет осуществлять своё законное право на протест после матча с ПАОКом. Беспрецедентный случай незаконного участия 12 игроков соперника из-за просроченных медицинских карт (особенно в этом сезоне) и наше участие в отборочных матчах Лиги чемпионов не меняет наших убеждений. Никакие переговоры, никакие победы или финансовая выгода, какими бы большими они ни были, никогда не собьют нас с пути, по которому мы неустанно шли почти столетие. Непоколебимая и проверенная временем позиция нашей команды, что игры выигрываются и проигрываются на поле, а не на бумаге, никогда не будет обсуждаться и не может быть изменена даже перед лицом достижения такой важной цели. Причина протеста находится в прямом противоречии с духом АЕК. Моральный дух нашей команды превыше всего, и он не встаёт ни на какие весы! Для многих парадокс нашего решения, которое идёт вразрез с моралью, станет точкой отсчёта и гордостью не только для болельщиков АЕК, но и всего фан-мира Греции. Будем надеяться, что этот наш маленький шаг превратится в скачок к полному изменению направления нашего футбола».

Коллеги из Греции говорят, что Саввиди и Мелиссанидис разговаривали за день до игры. Босс АЕКа был в курсе ситуации

После объявления АЕКа вице-президент ПАОКа Кириакос Кириаку поблагодарил соперника за решение, а также попросил прощения у болельщиков за халатность. Всё это напомнило какую-то хорошо разыгранную сценку: один владелец лично принимает решение, клуб выкатывает большое объявление о моральных скрепах и духе, ПАОК чуть ли не сразу отвечает. Греческий коллега рассказал, что Саввиди и Мелиссандис вечером перед игрой беседовали по телефону: никто не знает, о чём конкретно они говорили, но судя по всему владелец АЕКа был в курсе ситуации с медицинскими картами.



А может, дело и правда в духе и футбольной морали?



Так или иначе, в Краснодаре сегодня сыграет ПАОК.