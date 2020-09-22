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Экс-форвард «Спартака» Веллитон оформил хет-трик в азиатской ЛЧ — видео

Экс-форвард «Спартака» Веллитон оформил хет-трик
Дмитрий Росип
Веллитон соорудил хет-трик за 12 минут! В “Спартаке” он однажды проделал нечто подобное
Велик и в 33 в полном порядке!
Футбол / Прочие турниры 0

Экс-форвард «Спартака» Веллитон напомнил о себе, забив три мяча в выездном матче 5-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов против саудовского «Аль-Таавуна» (6:0). В начале сентября бразилец сменил клуб в ОАЭ, вернувшись в «Аль-Шарджу», за которую выступал ранее на протяжении двух лет. Уже в третьем матче за старый-новый клуб Веллитон оформил хет-трик за 12 минут!

Как в лучшие спартаковские годы

Первый гол 33-летний бразилец забил на 49-й минуте после прорыва по левому флангу. Веллитон ворвался в штрафную, убрал защитника и левой ногой отправил мяч в сетку ворот голкипера «Аль-Таавуна».

Уже через восемь минут нападающий подкараулил ошибку вратаря Кассио и сделал дубль. На повторе отчётливо видно, что мяч полностью пересёк линию в моменте с ошибкой голкипера, и Веллитон подхватил его уже за пределами поля. Главный судья Ким Дэ Юн не должен был засчитывать этот гол.

На 61-й минуте бразилец оформил хет-трик, вонзив мяч головой в ворота после отличной подачи с углового.

Более быстрый хет-трик Велику удавался только раз — 10 лет назад в “Спартаке”. В игре с “Томью” он отгрузил трёшку вратарю Парейко с 52-й по 58-ю минуту (4:2 в пользу красно-белых).

А нынешний клуб Веллитона одержал выездную победу со счётом 6:0 и набрал семь очков в группе С. На сегодня «Аль-Шарджа» занимает третье место в группе и уступает лишь катарскому «Аль-Духаилю» (9 очков) и иранскому «Персеполису» (7 очков).

Следующий матч в азиатской ЛЧ «Аль-Шарджа» проведёт на выезде против прямого конкурента. Победа над «Персеполисом» позволит Веллитону и его команде выйти из группы и продолжить выступление в турнире.

После окончательного расставания со «Спартаком» Веллитон отправился в Турцию, где выступал за «Мерсин Идманюрду» и «Кайсериспор». В 2017 году бразилец перебрался в ОАЭ, подписав контракт с «Аль-Шарджей». В составе клуба из Шарджи он стал чемпионом страны и вторым бомбардиром турнира, забив 20 голов в 26 матчах. Помимо «Аль-Шарджи» экс-нападающий «Спартака» выступал за «Аль-Васл» в сезоне-2019/2020. Теперь он вновь вернулся в клуб, с которым добился больших успехов в ОАЭ.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Mohammed Dabbous/Getty Images

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