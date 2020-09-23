Просил 5 млн, игнорил Халка, загремел в дубль. Как Денисов бунтовал в «Зените»

Ровно восемь лет назад, 23 сентября 2012 года, случился самый громкий скандал в новейшей истории «Зенита». Тогда две самые яркие звезды клуба, обожаемые зенитовскими болельщиками воспитанники петербургского футбола Игорь Денисов и Александр Кержаков, были отстранены от основного состава. Конфликт внутри команды ещё долго отражался на «Зените» – как минимум до лета 2013-го.

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Денисов просил купить «Зенит» сильных иностранцев. Но после приезда Халка не подал бразильцу руки

В начале сентября 2012-го «Зенит», казалось, взорвал мощнейшую для РПЛ бомбу. Петербургский клуб купил за рекордные для себя и нашего чемпионата деньги звёзд португальского чемпионата – Халка из «Порту» и Акселя Витселя из «Бенфики». В Северной столице с помощью бразильца и бельгийца собирались штурмовать Лигу чемпионов. Эти трансферы обсуждала вся футбольная Россия. Но оказалось, что самый крупный взрыв ещё впереди.



«Чтобы в «Зенит» пришли два-три иностранца – это была моя идея, – рассказывал Денисов в интервью для sports.ru в 2018-м. – Я встречался с руководителями клуба, разговаривал со Спаллетти (главным тренером команды. – Прим. «Чемпионата»): «Пожалуйста, пригласите сильных футболистов». Моей мечтой было дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Мы выиграли Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, оставалась ЛЧ. Выиграть её российскому клубу нереально; если какой-то президент скажет, что собирается это сделать, – это всё, ку-ку. А вот в полуфинал тому «Зениту» было вполне по силам выйти.



Я пошёл разговаривать со Спаллетти, он меня поддержал. Мы вшестером – костяк команды, фамилий называть не буду – собрались с руководителем клуба. Я говорил: «Поднимите зарплату каждому до 3,5 млн евро и спокойно приглашайте игроков хоть на 10, хоть на 20 млн».

«Зенит» все мы поднимали с колен. Мы выигрывали еврокубки и делали «Зенит» самым сильным клубом страны. В 2003 году Халк пришёл бы к нам? Нет. В 2004-м? Но он пришел в тот «Зенит», который мы сделали. Тогда в «Зенит» хотел прийти Уэсли Снейдер. Я говорил: дайте ему зарплату хоть 8 млн – только чтобы он пришёл к нам. Но вот этот костяк должен получать больше, чем сейчас. Потому что это правильно…



Мы уехали играть со сборной Израиля, обыграли его 4:0, и в 12 ночи пришла смс, что «Зенит» купил Халка и Витселя. Я набрал в клуб узнать, что будет с нами, и мне ответили: «А вы подождёте». Спустя шесть лет я могу сказать: мы все поступили неправильно – и я, и руководство».

Аксель Витсель и Халк Фото: Сергей Рассолов, «Чемпионат»

На момент трансферов дорогостоящих новичков Денисов играл за прежнюю зарплату – 2,5 млн евро в год – по подписанному летом 2010-го пятилетнему контракту. С первого же дня пребывания в клубе Халк и Витсель столкнулись с недружелюбным приёмом со стороны того самого костяка из лидеров «Зенита». Говорили, что Денисов отказался жать руки новичкам, когда их знакомили с командой. Халк вспоминал в интервью:



«Самым большим разочарованием был период сразу после приезда. Я ожидал другого приёма. Некоторые игроки проявили неуважение ко мне, и это очень огорчило. Мы оба приехали помочь клубу, не собирались ставить себя выше всех. Уважительно ко всем относились и хотели создать хорошую обстановку в команде.



Неожиданно некоторые русские стали завидовать. Я пытался общаться, как-то сгладить отношения, но было тяжело. Забивал голы, а они их даже не отмечали. На тренировках почти со мной не общались. Спустя примерно три месяца я пришёл к президенту и сказал, что хочу уйти из клуба. Он ответил: «Куда ты пойдёшь, ты что, с ума сошёл?» Помню, даже Путин в одном из интервью говорил, как важно, что в чемпионат России пришли такие игроки, как я с Витселем».



В «Зените» возник нарыв, который лопнул 23 сентября, в день гостевой игры 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». По некоторым данным, ещё накануне вылета в Самару на предматчевой тренировке команды между Халком и Денисовым случилось игровое столкновение, из-за которого полузащитник вспылил и осыпал форварда оскорбительными фразами. После тренировки Халк попытался найти контакт с российскими лидерами команды, попросил через переводчика о встрече, однако те отказались.



Денисов прилетел с «Зенитом» в Самару, тем не менее в заявке на матч его неожиданно не оказалось. Как объяснил на пресс-конференции Лучано Спаллетти, полузащитник сказал ему, что «не чувствует себя сконцентрированным на сто процентов, чтобы выходить на поле». Вот описание событий того дня от самого Игоря:



«Спаллетти прекрасно видел, что игроки ходят недовольные, не только я. Он сказал: «Ребята, знаю, что происходит. Кто не хочет играть – подойдите ко мне, мы решим вопрос». «Крылья» к тому моменту шли невысоко, игра была не самая важная. Я подошёл: «Сеньоро, я не готов играть. Вы знаете, по каким причинам». Мы пожали руки, вопросов не было. За два часа до собрания в день игры пришёл руководитель клуба и вызвал меня с тренером. «Игорь, мы готовы дать тебе такую-то зарплату» – «Подождите, мы ж не на рынке. Мы на выездной игре. Давайте прилетим в Питер и спокойно поговорим». Всё. Но здесь «Зенит» проигрывает 0:2 к 20-й минуте, начинается тряска, и Спаллетти после матча говорит: «Люди думают не о футболе, а о деньгах».



Как тренер он повёл себя нормально – никто не ожидал, что мы потеряем очки. Если бы не потеряли, мы бы вернулись в Питер и всё спокойно решили. А тут все расписали: «Денисов просил в ультимативной форме: или даёте мне 5 млн в год, или я не выхожу на игру». Как я мог такое требовать? Разговор с президентом и гендиректором, на котором я просил 5 млн в год, был. Это было. Но было в их кабинете. Перед игрой с «Крыльями» – ничего такого и близко».

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После этого конфликт окончательно вытек за пределы клуба. В тот же вечер стало известно, что Денисов решением тренерского штаба переведён в дублирующий состав. Туда же был отправлен и Кержаков, который был на стороне полузащитника наряду с Владимиром Быстровым и Александром Анюковым. Впрочем, Александра убрали из основы не из-за финансовых требований. Нападающий заступился за товарища – тренеру это не понравилось.



«Если говорить о Кержакове, то в этот неспокойный для команды момент он явно продемонстрировал, что хочет думать только о себе, – утверждал Спаллетти. – В этом клубе мы все вместе. Все люди, принимающие участие в общем деле, стараются много работать, чтобы двигаться вперёд. Достаточно выйти и посмотреть, что происходит на базе. Мы не хотим брать с собой тех, кто не хочет двигаться с нами вперёд и расти».



Кержаков в свою очередь считает Спаллетти лицемером.



«Не жалею ли, что в своё время назвал Спаллетти двуличным? А как называется, если человек в лицо говорит одно, а за спиной – другое? – рассуждал лучший бомбардир в истории «Зенита», когда приходил в редакцию «Чемпионата».

Александр уличил итальянского тренера во лжи:



«Если честно, я не понял, за что (убрали из основы). Говорят, что нарушил режим? Не было такого. Перед отправкой в дубль мы со Спаллетти поговорили. Он вроде объяснил мне своё решение. Но потом, на пресс-конференции, выдвинул совершенно иную версию, стопроцентно абсурдную. По крайней мере, я воспринял это именно так».

Александр Кержаков и Лучано Спаллетти Фото: РИА Новости

Сутки спустя «Зенит» подтвердил, что Денисов отказывается выходить на поле и требует пересмотра контракта. Петербургский клуб выступил с официальным заявлением:



«Данные требования, которые клуб считает необоснованными, Денисов впервые огласил ещё в мае, – говорилось в пресс-релизе. – Контракт с Денисовым действует до 2015 года, и его заработная плата – одна из самых высоких не только в «Зените», но и во всём российском чемпионате. Зарплата адекватна высокому уровню Денисова как игрока, и сопоставима с доходами игроков аналогичного уровня в европейских клубах.



Клуб предлагал Денисову продление контракта ещё на два года с сохранением текущих условий, однако не встретил понимания со стороны футболиста. «Зенит» считает, что нарушая соглашения с клубом, Денисов ведет себя непрофессионально, тем самым дискредитируя себя как игрока клуба и сборной России, нанося серьёзный ущерб своей репутации».



Дискуссия вылилась на страницы СМИ. Денисов дал громкое интервью, что впоследствии назвал самой большой своей ошибкой. Тогда Игорь пытался донести болельщикам, что на первом месте для него не деньги, а правильное устройство команды и уважение к своим, российским игрокам, на которых «Зенит» всегда держался. Полузащитник выразил сомнения по поводу того, что легионеры настолько сильнее лидеров команды, чтобы «получать в три раза больше». Вероятно, Денисов ориентировался на цифры, опубликованные португальским изданием Record, чьи журналисты сообщили, что Халк зарабатывает 5 млн евро «чистыми», а Витсель – 4 млн. В «Зените» же утверждали другое: зарплаты новичков сопоставимы с зарплатой Игоря. Гендиректор петербургского клуба Максим Митрофанов также дал интервью на тему этого конфликта, отметив, что Денисов не будет выставлен на трансфер, даже если не извинится. Но клуб ждал именно публичных извинений от своего воспитанника, тогда как игрок не собирался отступать от своей позиции.



Денисов хотел встречи с патроном «Зенита» Алексеем Миллером. Через шесть дней после матча с «Крыльями Советов» появилась информация, что глава «Газпрома» изучил ситуацию, после чего Кержаков был немедленно возвращён в основной состав. Денисов оставался в дубле, и будучи в этом статусе уезжал в сборную России. В конце октября состоялась очередная встреча агента полузащитника Павла Андреева с руководством «Зенита». Наконец, 1 ноября было объявлено о возвращении Игоря в основу. На официальном сайте сине-бело-голубых появилось заявление Денисова, в котором он извинялся перед клубом. Правда, в этом заявление не было слов «извиняюсь» или «прошу прощения»:



«Мне потребовалось время, чтобы осознать произошедшее. В той ситуации я поступил неправильно, поддавшись эмоциям, и в итоге не смог помочь своим партнёрам по команде и оправдать ожидания наших преданных болельщиков. У меня действующий контракт, я должен и хочу отработать его до конца. Я вырос и сформировался как профессионал в «Зените» и очень хочу приносить пользу своему клубу».

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Несмотря на возвращение Денисова, «Зенит» не решил задач в еврокубках и РПЛ. Летом 2013-го бунтаря продали в «Анжи»

По словам Спаллетти, Халк был одним из тех, кто просил вернуть Денисова в первую команду.



Быстров считает, что руководство простило Денисова благодаря команде.



«Игоря вернули, потому что мы об этом постоянно просили, – подчёркивал Быстров в интервью изданию Sportbox. – Как только Денисов вернулся в основу, то на общем собрании попросил Спаллетти при всех сказать, на самом ли деле он вместе с руководством обсуждал с ним зарплату. Лучано замялся, так как он же и был инициатором отправки Игоря и Саши (Кержакова) в дубль. Якобы они портят атмосферу в коллективе.



Но ему в итоге пришлось признать, что Игорь не говорил с руководством о деньгах. Так как на этом собрании присутствовала вся команда, то уже было сложно как-то по-другому перевести иностранцам слова тренера. Хотя до этого, кто знает, что им говорили. Мы-то с ними эти моменты не обсуждали. Возможно, им говорили, что русские восстали. Хотя мы не были против усиления. А Халк и Витсель – отличные футболисты. Но усиление нужно было делать грамотно, чтобы остальные ребята, которые много сделали для клуба, не пострадали. А в итоге тренер с согласия руководства решил взять все в свои руки, но «обосрался»…



Денисова и Кержакова сослали в дубль, потому что надо было на кого-то свалить неудачи команды. Спаллетти было проще обвинить русских игроков во всех смертных грехах, чем искать причины в себе. Если бы он в лицо сказал ребятам, что недоволен вот по таким-то причинам, а не шептал руководству, какие игроки нехорошие, мол, они под тренера копают, вопросов бы не было. Но когда тебе для усиления покупают игроков за 100, а, может быть, 200 миллионов долларов, а ты не можешь обыграть «Крылья Советов», сразу возникает вопрос: «Почему?» Лучано решил поставить себя выше футболистов.



Его эго было больше, чем командные интересы. Мол, вы все виноваты, только я молодец. На иностранцев тоже было рискованно сваливать вину. Поэтому под удар попали Денисов и Кержаков, которые просто не боялись высказывать свое мнение. Наверное, итальянец думал, что всё делает правильно. Пошёл против костяка. Но результата не было».

Действительно, даже возвращение хавбека-бунтаря не помогло «Зениту» в решении задач на сезон. В Лиге чемпионов петербургская команда не вышла в плей-офф, заняв лишь третье место в группе с «Малагой», «Миланом» и «Андерлехтом». В плей-офф Лиги Европы сине-бело-голубые выбыли в 1/8 финала, уступив «Базелю». В РПЛ финишировали вторыми, проиграв борьбу за титул ЦСКА.



Высказывалась версия, что Денисов специально спровоцировал конфликт, чтобы уйти в разбогатевший «Анжи», где полузащитнику предлагали 5 млн евро, которые он и требовал в «Зените». Этого тоже нельзя исключать. Какой смысл Игорю было провоцировать конфликты с Халком и Витселем, от которых никак не зависело повышение его зарплаты? Вот и после выездного матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» полузащитник, по слухам, наехал на бразильца с бельгийцем, обвинив их в недостаточной самоотдаче. Возможно, Денисов опять просто поддавался эмоциям, но ведь после дубля он должен был понимать, чем закончится его противостояние с новыми звёздами «Зенита».



Как бы то ни было, в июне 2013-го Игорь ушёл в «Анжи». «Зенит» продал Денисова за 15 млн евро. Писали о переговорах агента игрока со «Спартаком», однако в петербургском клубе не хотели отдавать игрока сборной России самому принципиальному сопернику. Впрочем, в «Анжи» полузащитник задержался менее чем на два месяца. Там он не нашёл общего языка уже с Самуэлем Это’О.

Игорь Денисов в «Анжи» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Эта история стала уроком и для «Зенита», и для Денисова. Руководство «Зенита» она научила тому, что в современном футболе ставка на своих воспитанников уместна только как бизнес-модель, потому что для сегодняшних футболистов клубный патриотизм дешевле денег. В этой связи вспоминается, что в начале карьеры тот же Денисов, Андрей Аршавин и Быстров едва не перешли втроём в «Спартак» (последний позже всё-таки стал красно-белым).

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Денисов, очевидно, тоже чему-то научился, раз спустя годы признал, что совершил ошибку. Игрок никогда не должен ставить собственные интересы выше интересов клуба, даже если он в чём-то и прав. Незаменимых нет. Среди российских футболистов – точно. Денисов без «Зенита» выиграл только одно чемпионство и два Кубка России в «Локомотиве», а «Зенит» без Денисова – три чемпионства, два Кубка России и три Суперкубка, а ещё вместе с Халком выдал своё лучшее в истории выступление на групповом этапе Лиги чемпионов.