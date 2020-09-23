Сафонов взял пенальти, а Кабелла затащил в атаке. «Краснодар» решил задачу-минимум

Второй год подряд «Краснодар» пытается пробиться в главный клубный турнир Европы через сито квалификации. В соперники «быкам» достался ПАОК. Греческая дружина весьма грамотно прошла «Бешикташ» и «Бенфику». Играя системно и дисциплинированно, подопечные Абела Феррейры позволили соперникам забить лишь два мяча, сами же отличились пять раз. Что тут говорить, подобные победы вселяют в команду уверенность.

«Краснодар» потерял в стартовом отрезке чемпионата РПЛ 10 очков, что явно не входило в планы «быков». Уже не первый год тренерский штаб испытывает при подготовке, да и по ходу сезона, кадровые проблемы. Речь, в первую очередь, о травмах ведущих игроков. Правда, сейчас уже можно говорить о том, что ситуация выправляется. Да и на трансферном рынке спортивный отдел поработал пусть точечно, но с заметным усилением.

Немного смущала разгромная победа над «Химками» (7:2). Но здесь проблемы скорее были у тренерского штаба греческой дружины. Как это понять? Такую форму набрали краснодарцы или «Химки» оказались в той встрече настолько безнадёжны? Мурад Мусаев в матче с ПАОКом произвёл лишь одну замену – вместо Мартыновича в центр обороны вышел Сорокин. В нынешнем сезоне Егор сыграл лишь один полный матч – с ЦСКА. И выглядел весьма неплохо.



Несмотря на то, что трибуны красавца-стадиона «Краснодар» на этом матче пустовали, эмоции на поле били через край. Да и сами команды начали без разведки. Гости в первой же атаке заработали пенальти. Мяч после удара из-за штрафной площади Шваба попадает в руку Кайо, который находился внутри периметра. Арбитр встречи Клеман Турпен изучил повтор и указал на «точку». Пелкас решил пробить на силу чуть левее центра, но Сафонов разгадал замысел грека и удар отразил.

Если «Краснодар» допустит «греческие грабли-2», значит, выводы не сделаны. И зачем ему ЛЧ? «Плюшевые быки» должны остаться в прошлом.

Краснодарцы в первые 15 минут отметились активностью на чужой половине поля и классным моментом, который для Петрова создал Олссон. Швед проникающей передачей вывел партнёра на убойную позицию, но Сергей пробил мимо ворот. Следует отметить, что гости не собирались отсиживаться в обороне и при первой же возможности большими силами перебирались к штрафной площади «Краснодара». До серьёзных угроз воротам дело не доходило, но напряжение создавалось. Подливал масла в огонь наставник греков, который в буквальном смысле выпросил у судьи «горчичник», проверяя степень допустимого давления.

К исходу получаса игры краснодарцы провели несколько интересных атак, которые никак не могли довести до логичного завершения. Ближе всего к успеху был Кабелла, который совершил сольный проход по центру и хлёстко пробил в дальний угол. Живкович вытянулся в струнку и кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. А спустя 4 минуты случился гол. Грекам удалась быстрая атака, в результате которой Пелкас замкнул прострел вдоль лицевой линии, мяч под острым углом залетел под дальнюю штангу. У Сафонова не было шансов среагировать.

Вместо ПАОКа в Краснодар мог приехать АЕК. Но босс Карреры решил поиграть в благородство Иван Саввиди наверняка оценил жест коллеги. А как насчёт фанатов АЕКа?

Краснодарцы выглядели раздосадованными, но не растерянными. Хозяева незамедлительно организовали атаку, которую завершать шёл Кабелла, но получил по ногам. Судья без раздумий второй раз в матче указал на «точку». Классон эффектной «паненкой» отправил мяч под перекладину, не оставив киперу ни единого шанса – 1:1. Концовку первого тайма команды провели предельно аккуратно.



На второй тайм хозяева вышли предельно заряженными на борьбу. В одном из эпизодов Берг в борьбе за верховой мяч упал в штрафной площади, но арбитр на этот эпизод не отреагировал. Классон тут же на ровном месте получает жёлтую карточку. Постепенно игра успокоилась, и краснодарцы оказались в положении «Бенфики» и «Бешикташа». Они лицом к лицу столкнулись с эшелонированной обороной соперника, где превосходно работает подстраховка, а в контратаку бегут сразу четверо.



Самый опасный эпизод сам себе создал Вандерсон, неожиданно пробивший в дальнюю девятку из-за пределов штрафной, но голкипер был начеку. А вот у гостей контратаки получались весьма опасными. На 68-й минуте игры хозяева потеряли мяч в центре поля и пропустили быструю контратаку. Яннулис прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, где Эль-Каддури подставил ногу. Сафонов был выключен из игры, но мяч угодил в штангу, с повторным ударом справился уже Матвей.



Ответ «быков» последовал незамедлительно. Сергей Петров забросил мяч в штрафную, где против одинокого Креспо оказались Берг и Кабелла. Маркус отбросил мяч на партнёра, Живкович неоправданно выскочил из ворот, а Реми спокойно отправил снаряд в пустые ворота – 2:1. Хосе Анхель, кстати, затаил на Кабеллу зло и в одном из эпизодов откровенно врезал ему по лицу. Судья ограничился «горчичником».



За 10 минут до окончания основного времени матча поел покинул Кабелла, заработавший для команды пенальти и отметившийся победным голом. Были бы на трибунах болельщики, провожали бы главного героя матча стоя и овациями. Феррейра также произвёл две замены, пытаясь встряхнуть свою команду. Но хозяева ситуацию не форсировали, уверенно контролировали мяч и постарались максимально обезопасить свои тылы.



Мусаев бросил в бой Сулейманова, который вместе с Даниилом Уткиным призван был идти в прессинг, не позволяя сопернику начинать осмысленные атаки. Со своей задачей краснодарцы справились, вытащив неудачно начавшийся для них матч. В Салоники команда едет с небольшим преимуществом и в хорошем настроении. Но просто там не будет, ПАОК наглядно продемонстрировал, за счёт чего дошёл до стадии раунда плей-офф.