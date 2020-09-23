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Кто стал лучшим вратарём РПЛ в 8-м туре – Акинфеев, Шунин, Максименко, Помазун, Беленов

Кто стал лучшим вратарём РПЛ в 8 туре
Владимир Габулов
Максименко сделал правильные выводы после дерби. Но лучший в туре – Шунин
Рейтинг вратарей РПЛ.
Футбол / РПЛ 0

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 8-го тура. Ожесточённая борьба между голкиперами продолжается. Отметим, что матч 8-го тура между «Ротором» и «Ростовом» не состоялся.

Слово Владимиру.

«По итогам тура хочу отметить стабильную игру лидеров нашего рейтинга. В каждом матче они проявляют себя надёжно и качественно, а самое главное – эффективно, принося очки своим командам.

Особенно скажу о блестящей игре Шунина и Максименко, которые не позволили подняться выше Беленову, здорово проявившему себя в матче против ЦСКА. Мне пришлось тщательно проанализировать все эпизоды у ворот обоих голкиперов. Количество спасений у вратарей «Динамо» и «Спартака» было примерно равным, а вот степень сложности сейвов оказалась выше у Шунина — Антон заслуженно занял первую строчку.

При этом в туре есть и один негативный момент — результативный матч «Химок» в Краснодаре. Клуб уровня Премьер-Лиги не может строить игру в обороне таким образом и должен лучше готовиться к матчам на высшем уровне. Да, «Краснодар» великолепно действовал в атаке, но сопротивления «Химки» совсем не оказали. Только благодаря отчаянным и самоотверженным спасениям Ильи Лантратова счёт не стал двузначным. Предъявить претензии вратарю «Химок» невозможно: он выручил во всех эпизодах, в каких мог, а голы пропускал при полном попустительстве защитников.

5. Игорь Акинфеев, ЦСКА

В очередной раз Акинфеев проявил свои лучшие качества, его уверенность и надёжность позволили ЦСКА победить в Уфе с сухим счётом. Это важный критерий, благодаря которому Игорь заслуженно занял пятое место нашего рейтинга. Не скажу, что у ворот Игоря возникало очень много моментов, но со всеми он справлялся качественно. К примеру, на 56-й минуте Акинфеев, не рискуя ловить мяч после плотного удара Алиева со средней дистанции, отбил его в сторону, на угол поля.

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4. Илья Помазун, «Урал»

Илья снова сыграл неплохо, выручив в двух сложных эпизодах после выходов один на один. На 34-й минуте Мостовой получил шанс реализовать «буллит», перед ним был открыт весь створ ворот — это всегда очень сложно для вратаря. Помазун должен был проявить максимум выдержки и лучшие качества реакции. Вратарю удалось занять сбалансированную позицию и сократить угол обстрела, а позже отбить удар в упор.

Но Помазун в нашем рейтинге не поднялся выше, потому что занял не совсем правильную позицию, когда Дзюба забивал гол на 4-й минуте. Это не позволило вратарю своевременно среагировать на мяч, летящий в ближний угол. Да, позже признали, что гол забит из офсайда, но мы разбираем именно действия голкипера в голевом эпизоде.

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3. Александр Беленов, «Уфа»

Блестящая игра Беленова против ЦСКА заслуживала более высокого места, но его команда не набрала очков. Вратарь не повлиял на результат – только на счёт. Если бы не реакция и самоотверженность Александра, он мог бы быть разгромным.

На 21-й минуте Обляков в касание бил с линии штрафной низом. Беленов не видел момент удара и реагировал на мяч, вылетавший из-за ног защитников. Несмотря на точность и плотность выстрела под штангу, вратарь молниеносно сложился, вытянулся в струнку и вытащил мяч из нижнего угла ворот.

На 72-й минуте Чалов подрезал мяч в верхний угол после подачи углового. Беленов занял правильную позицию и ждал подобной срезки, но всё равно ему потребовалось много усилий, чтобы выудить мяч с ленточки. Помимо этих моментов вратарю приходилось справляться с большим количеством непростых ударов и в упор, и издалека.

2. Александр Максименко, «Спартак»

«Спартак» победил в Казани во многом благодаря спасению Максименко на 19-й минуте после мощнейшего удара Макарова под перекладину с линии штрафной. Мяч шёл немного в сторону от вратаря, времени на реакцию у Александра почти не было, так что он принял единственно правильное решение — отбивать дальней рукой в прыжке. А сразу после этого спасения «Спартак» забил второй гол.

Максименко справлялся с большим количеством ударов с разных дистанций. После не слишком убедительного дерби вратарь «Спартака» действовал надёжно, несколько раз спас команду. Видно, что Александр делает выводы, анализирует свои ошибки и не хочет мириться с временными неудачами.

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1. Антон Шунин, «Динамо»

Победитель нашего рейтинга справился с двумя убойными моментами у своих ворот. Футболисты «Ахмата» должны были забивать, но благодаря качественным действиям Шунина «Динамо» одержало сухую победу. На 41-й минуте свой шанс не реализовал Ильин, но здесь вратарю немного повезло — мяч сам попал ему в руку после выстрела головой. А вот на 92-й минуте после похожего удара Тимофеева Антон уже реагировал на мяч, выбросил руку и спас свою команду. Оба эпизода — ключевые в матче, и Шунин здесь сыграл очень надёжно".

В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2020/2021.

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