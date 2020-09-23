Для кого и чего играют молодёжки клубов РПЛ? Теперь они оторваны от первых команд

Ещё в прошлом сезоне параллельно РПЛ шло молодёжное первенство: команды вместе ездили на выезды, потому что календарь и соперники у дубля полностью совпадали с основой. Сейчас молодёжки существуют, по сути, сами по себе – по обновлённому формату турнира нет привязки к РПЛ, поэтому у них своё расписание, а соперники не совпадают с главной командой.
Но это, вероятно, не последнее новшество – в ближайшие годы молодёжный футбол ждут различные реформы, потому что нынешний проект будет редактироваться и дорабатываться.
– Теперь турнир курирует не только РПЛ, но ещё и РФС: количество участников расширили за счёт четырёх команд ЮФЛ, ставших лучшими по итогам прошлого сезона. Это «Чертаново», «Академия футбола имени Юрия Коноплёва», «Строгино» и УОР №5 (Егорьевск). РФС покрывает им расходы на логистику.
– Если клуб РПЛ вылетает в ФНЛ, их молодёжная команда, даже если стала чемпионом, вылетает из первенства.
– Календарь привязан к матчам Юношеской лиги УЕФА и сборных.
– Команды разделили на две группы по территориальному признаку, чтобы упростить логистику. После того как в каждой состоятся два круга (18 туров), начнётся финальная часть турнира: первые пять команд одной группы сыграют с первой пятёркой другой группы. То же самое касается 6-10-го мест. Играть будут также в два круга (10 туров).
– Матчи проходят в середине недели, чтобы у игроков была возможность сыграть и за основу.
– Раньше в молодёжном первенстве играли команды не старше 20 лет, теперь в турнире могут принять участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2002 года. Также в заявку на сезон могут попасть 5 игроков, которые родились не раньше 1 января 2001 года (в заявку на матч – не более трёх). «Джокеры» (футболисты без ограничений по возрасту и гражданству) остались – таких игроков в заявке на матч может быть двое.
– Молодёжное первенство – «высшая ступень» в иерархии молодёжного футбола. После первенства России (13-14-15 лет) идёт ЮФЛ-1 (U17) и ЮФЛ-2 (появилась в этом сезоне, U16).
Всё это направлено на глобальный подъём уровня детско-юношеского футбола по всей стране. Правда, заработает ли новая система, понять можно будет не раньше чем через пять лет.
Как вам новый формат? Лучше, когда молодёжки привязаны к основе или всё же существуют в своей системе?
- 23 сентября 2020
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