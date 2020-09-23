Аллилуйя! Кажется, «Спартак» всё-таки возьмёт опорника

Сегодня появилась шикарная новость для болельщиков «Спартака». Клуб ведёт переговоры с опорным полузащитником «Нанта» Абдулайе Туре (26 лет). Информацию подтвердил президент «Нанта» Вальдемар Кита. И это просто праздник какой-то! Врубайте салюты, потому что именно на эту позицию «Спартаку» уже давно не хватало игрока.

Полноценный опорник – штучный товар. Я про таких, как Вернблум в ЦСКА или Барриос в «Зените». Если мы говорим именно об отборе, то едва ли не последним был Рафаэл Кариока (пускай даже атаку он не начинал без 150 лишних касаний). В чемпионском «Спартаке» играл Фернандо. Да, классно бил штрафные, но оставался немного неповоротливым для опорника. Отсюда и легендарный мем «помогите – помогаю».

О том, что Крал не опорник, уже написаны трактаты, не будем повторяться. Была надежда на Гулиева, но у него в «Спартаке» не пошло. Похоже, что из-за проблем с характером. Да, есть Зобнин. И в сборной его видят именно опорником. Мирослав Ромащенко (помощник Станислава Черчесова) доходчиво объяснял уникальность Зобнина – человека, который чувствует пространство на поле и себя в нём. Знает, в какой момент смещаться и где находиться для подстраховки.

Только вот сборная – это своя история. В «Спартаке» Зобнин играет везде в полузащите. Чаще где-то в центре поля. В чемпионском сезоне появлялся на левом фланге. Сейчас вообще справа оказался. Сам футболист говорил, что его позиция – «бокс-ту-бокс», а на фланге ему «не на сто процентов комфортно».

Зобнин: на 100% не чувствую себя комфортно на фланге, моя позиция - центр поля

В общем, футболист на позицию Туре давно был необходим «Спартаку». Особенно на фоне стольких атакующих игроков, которых уже не уместить на поле одновременно (Ларссон, Понсе, Соболев, Кокорин, Бакаев). Вот как описывал Туре агент Дмитрий Чельцов, который ещё год назад предлагал его красно-белым.

«На флажке трансферной кампании мы предлагали «Спартаку» «опорно-собаку» Абдулайе Туре. Я скидывал генеральному директору Цорну всю информацию. Он не отреагировал. Парень входит в топ-5 лучших опорников Франции, ему 25 лет. За 10 млн евро Кита готов был его отдать. Туре умеет на поле абсолютно всё: от дальнего удара, недавно воткнул суперголешник, до отбора – он напрочь выжигает центр поля. Зарплата у него чуть больше миллиона евро. Самый высокооплачиваемый у них был Эмилиано Сала, который разбился в том году над Ла-Маншем. В среднем «Нант» платит 50-70 тысяч евро в месяц. На мой взгляд, странно покупать футболиста 1998 года рождения из чешской лиги, когда у тебя есть свои Аяз Гулиев, Наиль Умяров и Роман Зобнин. Чему они научатся у молодого Алекса Крала из сборной Чехии, которая проигрывает Косово? Хотя есть готовый 25-летний футболист совсем другого уровня. Его не надо ничему учить, он придёт и сам всех научит, – говорил Чельцов в интервью «Бизнес Online».

Мы в свою очередь связались со спортивным журналистом из Франции. Вот что рассказал Жан Марсель Бодар из издания Ouest-France Nantes: «Туре – опорный полузащитник, который любит демонстрировать себя. Ему комфортно с мячом, даже если он чуть-чуть медленный. Зато хорошо располагается на поле и знает, как заполнить пробелы в защите. Кроме того, у него сильный характер и приличный удар. Он всегда забивает 5-6 голов за сезон. В «Нанте» был основным ещё со времён Раньери (c 2017 года. – Прим. «Чемпионата»), который дал ему шанс», – объяснил французский журналист.



По оценкам Transfermarkt, Туре на сегодня является четвёртым по стоимости футболистом «Нанта» – 8 млн евро. По информации L’Equipe, клуб хочет выручить за своего игрока 10 млн евро. Действующий контракт Туре рассчитан до лета 2022-го.