Блистал в «Спартаке», встречался с Кабаевой, рано ушёл из футбола. Где сейчас Бузникин

Среди российских игроков, блиставших в конце 1990-х – начале 2000-х, многие прошли через «Спартак» Олега Романцева. Максим Бузникин – один из них. Юркий форвард был результативен в «Спартаке», а позже и в «Локомотиве». Играл за сборную России. Несмотря на удачный старт карьеры, Максим не смог раскрыть свой потенциал в полной мере. Уже к 30 годам он пылил в первом дивизионе и жил по средствам. Как так получилось?

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Максим оказался в высшей лиге «по блату». В 20 лет он уже забивал за «Спартак»

Уроженец Краснодара Бузникин начинал карьеру в местной «Кубани». Там форвард провёл три года, в которые вместился вылет команды во вторую лигу. В 1996 году Максим оказался в тольяттинской «Ладе», представлявшей Высшую лигу. Во многом поспособствовал этому Евгений Бузникин, отец футболиста, – он дружил с главным тренером «Лады» Виктором Тищенко.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бузникин отыграл год в тольяттинском клубе, отметившись в «вышке» двумя голами. По окончании сезона Максим поехал на просмотр в московский «Спартак», где его приметил Георгий Ярцев. Благодаря ему Бузникин и стал красно-белым. Правда, дебютировал форвард уже при Романцеве: Олег Иванович вернулся в «Спартак» после годичной паузы (уходил, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России).



Ярцев остался в команде, как и «пионеротряд», который он наигрывал в сезоне-1996. Большая часть игроков находилась в возрасте до 25 лет, а самым молодым в чемпионском коллективе стал новичок Бузникин. Перед началом сезона-1997 Максиму едва исполнилось 20 лет. Не всегда он проходил в стартовый состав, но смог забить 8 мячей в 20 матчах. По этому показателю Бузникин уступил лишь Кечинову (11) и Тихонову (10). В 1997 году Максим попал в молодёжную сборную России, а по итогам клубного сезона – в «Список 33».

Первые проблемы и интерес из Европы. Максим боялся, что «дорога в «Спартак» ему будет закрыта»

После яркого дебюта на Бузникина обратили внимание за рубежом. «В 1997 году я мог перейти в «Интер». Обо всём договорились, но я то ли испугался, что дорога в «Спартак» будет закрыта, то ли ещё что… Было много шансов уехать в Европу, но как-то не сложилось», – признавался Максим. По словам игрока, интерес к нему также проявляли «Гамбург», «Аякс» и «ПСЖ».



За Максимом в «Спартаке» закрепился статус своеобразного «джокера» – неоднократно он выходил на замену и помогал атаке, но не более того. Романцев каждый раз доверял другим форвардам, среди которых были Робсон, Ширко, Канищев, Писарев и Кечинов. В сезонах 1998 и 1999 годов Максим зачастую оставался в запасе, что немного притормозило его карьеру.



К 1999 году Бузникин окончательно выпал из основы красно-белых. «Конфликта между мной и Романцевым не было, – пояснил сам форвард. – Всем известно, что Олег Иванович – человек своеобразный. Может быть, ему не понравился мой стиль игры». Бузникин вспоминал, что в одном из интервью Романцев раскритиковал его и Алексея Бахарева. Они вместе переходили в «Спартак» из «Лады» и, по мнению Олега Ивановича, не смогли адаптироваться к спартаковскому стилю: часто «перекидывали мяч по воздуху», вместо того чтобы играть низом.



Первым из клуба ушёл Бахарев – в 1998 году в «Ротор». Чуть позже покинул «Спартак» и Бузникин: дважды его отдавали в аренду в «Сатурн», а затем и вовсе продали в «Локомотив». Интересно, что Максим попал в сборную как раз при Романцеве, но уже будучи игроком другого клуба. В национальной команде Бузникин провёл 8 матчей и забил 5 голов.

В «Локомотиве» Бузникин вернулся на высокий уровень, но обидно пролетел мимо ЧМ-2002

«С каждым годом «Спартак» всё больше и больше деградирует», – сказал Максим, переходя в «Локо». По его словам, на решение уйти к «железнодорожникам» повлиял фактор Сёмина. «Юрий Палыч тогда создал сильный коллектив, его команда была на подъёме», – вспоминал форвард. Также Бузникин отмечал, что Сёмин – полная противоположность Романцеву. Это касалось как личных качеств, так и стиля игры двух команд: «Локомотив», по мнению Максима, показывал более современный и мобильный футбол, нежели «Спартак».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В новой команде Бузникин действовал больше из глубины, а не на острие атаки. Первый сезон в «Локо» получился удачным – 30 матчей, 6 голов и 3 результативных передачи. Максим был одним из кандидатов на попадание в заявку сборной на ЧМ-2002, но незадолго до турнира получил обидную травму. «Я думал, что обойдётся всё в одну-две недели, а восстановление затянулось почти на два месяца», – сожалел Бузникин. Максима ещё долго беспокоил голеностоп, который он повредил.



Незадолго до перехода в «Локомотив» Бузникина связывали отношениями с Алиной Кабаевой.



«Мы хорошо знакомы, но у нас лишь дружеские отношения. Мой роман с Алиной – выдумка журналистов», – сказал Максим. Правда, форвард сам подогревал интерес к этой теме. В частности, он демонстрировал майку с изображением Кабаевой, надетую под игровую футболку, при праздновании забитых мячей. Кроме того, в 2001 году Бузникин записал музыкальный альбом, где присутствует песня под названием «Алина».



Вплоть до 2004 года Бузникин небезуспешно играл за «Локомотив», но, опять-таки, мешали травмы. За три года в составе «железнодорожников» он дважды выиграл чемпионат России, после чего отправился в «Ротор» на правах аренды. Затем были успешный отрезок в «Ростове» и окончательный уход из «Локомотива».

Закат карьеры и финансовые сложности. Чем занимается Бузникин сейчас

В 2008 году Максим пополнил «Шинник», с которым по итогам сезона вылетел из РФПЛ. К 30 годам бывший форвард «Спартака», «Локомотива» и сборной России скатился до первого дивизиона. Последний клуб Бузникина – «Локомотив-2» – и вовсе выступал во втором дивизионе. «Если бы старые болячки не давали о себе знать, думаю, до сих пор играл бы в Премьер-Лиге», – считает Бузникин.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

По странному стечению обстоятельств, под конец карьеры Максим ходил по неблагополучным в финансовом отношении клубам: «Балтика», «Сатурн-2», «Нижний Новгород». Везде задерживали зарплату, а где-то не платили вообще. Как признался сам Бузникин, большого состояния он не сколотил. «Приходится жить на старые запасы, но они заканчиваются», – признался Максим в 2012 году.



Через год Бузникин завершил карьеру и оказался перед выбором – что дальше? Когда Максиму поступило предложение от «Краснодара» поработать клубным скаутом, он с радостью согласился. «Отказываться от такого предложения было глупо», – поведал Бузникин. Сейчас Максим занимает пост руководителя селекционной службы «Краснодара». Скаутская деятельность нравится Бузникину больше перспективы стать тренером. Учитывая то, как «Краснодар» работает на трансферном рынке, Бузникин в качестве футбольного функционера определённо хорош.