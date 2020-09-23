«В конце я даже прослезился». Близкие Стрельцова — об одноимённом фильме

Вчера, 22 сентября, в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера картины «Стрельцов». Режиссёром байопика выступил Илья Учитель. Исполнитель главной роли — Александр Петров.

Почему на роль Стрельцова взяли Петрова? Как снимали новый фильм о легенде футбола СССР Узнали, кто ещё мог сыграть великого футболиста и как тренировали актёров на съёмочной площадке.

Перед началом премьеры главные герои вышли на сцену. Первым слово взял продюсер Алексей Учитель.

«Волнуюсь, — неспешно начал Учитель-старший. — Стандартное слово сегодня относится ко мне вдвойне: и за фильм, и за режиссёра, и за всю группу. Для меня это испытание. Мы выходим в сложное время, многое зависит от сидящих в зале — кто как скажет, расскажет. Положение сейчас в кинотеатрах непростое. Надеюсь, фильм «Стрельцов» прорвёт эту плотину — мы на это очень надеемся. Нам удалось собрать замечательную группу с потрясающими актёрами. Во время съёмок у ребят был гений в глазах, всё горело внутри, как это было у Стрельцова».

На удобных креслах в главном зале расположились звёзды разной величины: от Ольги Бузовой до Владимира Познера. Но нас интересуют близкие и друзья Эдуарда Стрельцова. К сожалению, многие из них не смогли прийти на премьеру. Нам удалось побеседовать с теми, кто всё же добрался до Нового Арбата поздним вечером во вторник.

Лидия Иванова (вдова Валентина Иванова, одноклубника Стрельцова в «Торпедо»):

«Петров показал другого Эдика. Картина не претендует на документальный жанр, там выдумано всё от начала и до самого конца. Смысл фильма в художественной составляющей. Александр Петров сильно украсил фильм, мне он очень понравился. Вы не знаете, каким был Эдик, но Саша его таким симпатичным, остроумным и интересным человеком представил. Была знакома с его творчеством, так как нахожусь дома, смотрю сериалы. Он вызывал у меня симпатию, но когда узнала, что он будет играть Стрельцова, подумала: «Абсолютно не тот парень». Если задачей было увековечить имя Эдуарда Стрельцова — всё получилось. Верю, что картина понравится молодому поколению. Получилось красиво и современно».

Фото: РИА Новости

Евгений Ловчев (играл с Эдуардом Стрельцовым после завершения карьеры):

«Вчера я шёл на премьеру с неоднозначным настроением. Вспоминал неудачный сериал, который не так давно показывали по телевизору… Сейчас понимаю, что волновался зря. Новый фильм про Стрельцова вызвал восторг! Не ожидал. В конце даже прослезился. Картина не соответствует документальности — это фильм про величие Эдуарда Анатольевича. Целое поколение не знает, кто такой Стрельцов. Они не видели, как он играл.

Понравился Александр Петров. Его актёрская игра, а самое главное, эпизод с выходом из тюрьмы — великолепно. Мало того, он прилично обращается с мячом. Следил за футбольными сценами, показалось, что он жонглировал сам. После премьеры подошёл к нему, представился, поблагодарил и пожал руку.

Если говорить о минусах, в фильме Стрельцов постоянно пьянствует. Будто в любой момент, будучи на сборах вместе с командой, может уехать и выпить — полная ерунда. В советские времена мы сидели на сборах по 3-4 дня перед игрой и лишь в один из дней выбирались и могли что-то себе позволить. Удивлён, что не увидел вторую жену Стрельцова. После завершения карьеры много раз ездил с ним играть за ветеранов. Даже не знал, что существует первая супруга, которую показывают в фильме. Знал лишь Раису, которую он любил, боготворил и боялся. Вы сейчас поймёте, что я имею в виду, когда говорю про боязнь. Был один случай, мы возвращались из Болгарии и он где-то потерял духи, которые должен был привезти. На следующий день команда улетала в Молдавию на халтуру, он долгое время боялся домой звонить. Но всё-таки решился, приходит такой весёлый. Ребята спрашивают: «Ну что? Дозвонился?», в ответ: «Да». Мы такие: «И что?», а он выдаёт: «Её дома нет». Мы засмеялись.

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Фильм неоднократно прерывался аплодисментами. Концовка оборвалась неожиданно и перешла на хроникальные кадры — для меня это ценно. Все люди, которые будут продолжать обвинять в халтуре — ветераны того времени. Наверное, скажу не очень хорошие слова, но они скоро покинут нас. Фильм останется на долгие годы. Будущее поколение будет знать, что у нас был футболист, о котором до сих пор говорят: «Он должен был затмить Пеле в 1958 году».

Игорь Стрельцов (сын Эдуарда Стрельцова):

«Больше всего боялся, что зрители будут уходить из зала. Как я уже говорил ранее, существует несколько категорий восприятия отца: кто играл и жил с ним в одно время — воспримут картину неоднозначно, остальные — иначе. На премьере в основном была молодёжь, которая толком и не знает отца. Когда понял, что люди не уйдут? После начала второй части фильма. Как раз закончилась его молодая жизнь, хотя про неё никто ничего не знает. Знаю лишь, что отец не танцевал в таком быстром темпе (смеётся). А вот в медленных танцах он был хорош.

В фильме отца показали во всей красе. Величие? Это очень громкое слово, отец не любил таких выражений. Он был стеснительным. Когда фотографировали команду, старался уходить на второй план. Помню его именно таким. Самое главное — в фильме очень культурно обошли неприятную тему. Верю, что они вложили душу в этот фильм. Много несостыковок, но ребята очень старались.

В фильме показана лишь первая жизнь отца, а после неё была вторая… Вот её надо было показать. Обиды нет. Самое главное — память отца. Многие ветераны живы, могут много интересного рассказать. Может, когда меня уже не будет, снимут и вторую часть его жизни. Я уж этого не увижу, зато посмотрят внуки.

Фото: Из личного архива Михаила Гершковича

На премьеру пришёл с сыном. Он сидел, смеялся, толкал и задавал вопросы. Самый забавный из вопросов? Спрашивает: «Пап, дед же не играл в финале? Да и с Пеле тоже не играл… А почему здесь так показывают?». Он знает историю, поэтому для него это было неким удивлением. Я лишь повторял, что это фильм.

Вышли с хорошим настроением. Да и люди вокруг были довольные, веселились и смеялись».

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Многие не смогли посетить премьеру, а кто-то не дождался приглашения

Многие близкие друзья и одноклубники Эдуарда Стрельцова не смогли присутствовать на премьере. В кинотеатр на Новом Арбате хотели попасть все приглашённые, но по разным причинам приехать не удалось.

— Анзор Кавазашвили опасается за здоровье. Лечащий доктор экс-футболиста запретил выход на подобные мероприятия.

— Михаил Гершкович сетовал на планы, которые не смог отменить.

— Виктор Шустиков с женой приняли решение отказаться от посещения многолюдного мероприятия в целях безопасности.

— Анатолий Бышовец вместо похода в кинотеатр остался дома наблюдать за «Краснодаром» в квалификации Лиги чемпионов.

Но среди приглашённых значился ещё один одноклубник Стрельцова — Вадим Никонов. Оказывается, Вадим Станиславович не получил приглашения. Как так вышло? Слово Никонову.

«Мне никто не звонил и никуда не приглашал. Проверил звонки в телефоне — там только знакомые номера. Получается, никому я там не нужен. Обидно, я ж не последний человек. Очень плохо, что вот так относятся. Если бы позвали? Конечно, пошёл бы! Эдик для меня был кумиром — он сделал из меня футболиста.

Смотрел отрывки, читал три раза сценарий. Нам говорили на встрече с ветеранами, что это художественный фильм. Сидели, обсуждали сценарий. Больше всех плевались Анзор Кавазашвили и Виктор Шустиков. Как можно было обойти стороной Раису Михайловну? Если бы не она, он бы давно уже… Как это возможно? Не знаю, что там вышло в итоге. Ещё один момент вспомнил, как можно догонять экспресс на машине ЗИЛ? Белиберда какая-то...»