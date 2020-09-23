«Динамо» заговорило: провал в Грузии, будущее Новикова, ответ Талалаеву

У «Динамо» осень не задалась: тут и вылет из долгожданного еврокубка от команды с самым низким рейтингом, и слухи об увольнении главного тренера. Мы спросили о ситуации в клубе генерального директора клуба Юрия Белкина.

«Динамо» вылетело из Лиги Европы. Как такое могло случиться!? Ой!

– Как сейчас обстановка в клубе после вылета из Лиги Европы? Он вышел резонансным.

– Да, прошлая неделя получилась, мягко говоря, не из приятных. Конечно, поражение в Грузии больно по нам ударило. Очень. Во всех смыслах. Даже с «Ахматом» в первом тайме ещё было ощущение, что груз матча в Тбилиси давит на команду. Психологически был трудный момент — и для футболистов, и для тренерского штаба, и для руководства клуба. А про болельщиков вообще не говорю. Спасибо им, что в понедельник пришли на стадион и во втором тайме мощно поддержали ребят. Правильно сказал Кирилл Новиков: оправданий искать не нужно – их просто нет. Нужно выходить и игрой, самоотдачей, желанием возвращать аплодисменты трибун. Другого способа нет.



– Кстати, о главном тренере. Сразу пошли разговоры о его скором увольнении, стали называться фамилии кандидатов. Какой у Новикова кредит доверия?

– Дело не в кредите, а в динамике результатов и дальнейшем развитии игры команды. И то, и другое на момент заключения нового контракта с Кириллом Новиковым было позитивным. Мы понимали, чего хочет главный тренер, его философия и подход отвечали целям и задачам клуба. Так вот, ситуация в целом не поменялась. И каким бы болезненным ни было поражение в Лиге Европы, один-два даже самых неудачных матча не могут ставить крест на всём, чего команда достигла под руководством Новикова. Можно ведь и очки посчитать, набранные с ним, и вспомнить победы над «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром», «Локомотивом», «Ростовом». Нужно понимать и то, что на протяжение своей работы тренерский штаб результативно действует в авральных условиях — то выкарабкивание со дна таблицы, то вынужденная пауза и неопределенность весной, то эпидемия в команде… При этом состав находится в процессе планового обновления, а тренерский штаб не имеет возможности для столь необходимой предсезонной подготовки. Проблемы в игре есть, они особенно видны в матчах с соперниками, действующими против «Динамо» от обороны. Но у нас ведь команда только строится, формируется состав, много молодых игроков. Без сбоев невозможно. Мы это понимаем и тренера поддерживаем в его работе.



– Какова ситуация с Филиппом, у него действительно конфликт с Новиковым? Расставаться с немцем клуб не планирует?

– Скажу так. Несмотря на то что в информационном пространстве мы привыкли уже практически ко всему, сегодняшний вброс про якобы имеющий место конфликт и тем более какие-то ультиматумы от тренера в адрес руководства, мягко говоря, удивил.



Конфликта у Новикова с Филиппом не было и нет, есть нормальный рабочий процесс и здоровая конкуренция в команде — играют те, кто лучше готовы на данный момент. Это позиция Новикова, мы её полностью поддерживаем. Игрок и сам понимает, что его потенциал пока в полной мере не раскрыт и что необходимо приложить все усилия, чтобы найти пути, как выправить эту ситуацию.



Ну а ультиматум со стороны главного тренера — это вообще чистой воды выдумка. В клубе сейчас такие варианты невозможны. Каким бы негативным ни был результат того же еврокубкового матча, никто в подобном формате ни с кем не общался. Обсуждаем, анализируем, но всегда корректно.



– Что в «Динамо» думают о словах Андрея Талалаева на послематчевой пресс-конференции?

– Мне кажется, если уж мы об этом говорим, то он прежде всего обидел свой собственный клуб, назвав его маленьким и зачем-то попытавшись некорректно съязвить в наш адрес. О причинах такого заявления судить не берусь. Скажу только, что мы с большим уважением относимся к «Ахмату» и его руководству. Прекрасно помню, как вместе открывали в Грозном памятник Льву Яшину, и в целом мы всегда конструктивно взаимодействуем. Ну а здесь мы не станем вступать в словесную перепалку, это не наш уровень общения.

Три удаления и пенальти в матче «Динамо» — «Рубин». Где судья «накосячил»? Арбитр Игорь Федотов разобрал все спорные эпизоды игры и назвал удаление Комличенко выдуманным.

– А как отнеслись к решению ЭСК не удовлетворять обращение «Динамо» по спорным эпизодам матча с «Рубином»?

– Негативно отнеслись. Там в принципе всё было ясно ещё до заседания ЭСК, когда позицию в СМИ обозначил глава судейского комитета РФС, а судья Сергей Лапочкин получил назначение на следующий матч. Конечно, с единогласным решением комитета мы не согласны, потому что по-прежнему убеждены, что судейская бригада в том матче системно трактовала большинство эпизодов, которые комиссия даже не рассматривала, исключительно в пользу наших соперников. Мы с интересом изучаем витиеватую риторику обоснований по красной карточке Николая Комличенко, а особенно по пенальти на Хвиче – на контрасте с эпизодом с участием Аиртона. Юридически мы сделали всё, что может предпринять клуб в таких случаях. Педалировать ситуацию в общественном пространстве дальше смысла не вижу. В любом случае нужно стремиться побеждать, невзирая на обстоятельства.