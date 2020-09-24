Шаббат, армия и фанаты, которые выгнали чеченцев. Несколько историй об израильском футболе

Сегодня «Ростов» встречается с «Маккаби» из Хайфы в квалификации Лиги Европы, а это хороший повод, чтобы рассказать несколько историй об израильском футболе.

Обыграли «Баварию», Бердыев кричал: «Мужики!» Где сейчас лучший «Ростов» в истории «Ростов» возвращается в Европу.

Например, этот «Маккаби» — один из четырёх в высшей лиге. «Хапоэлей» ещё больше

В высшей лиге Израиля есть четыре «Маккаби» — из Хайфы, Петах-Тиквы, Натании и Тель-Авива. «Хапоэлей» ещё больше – аж шесть.

Споры из-за религии: одно время местные игроки обращались в суд с просьбой отменить матчи по субботам

«В Шаббат раньше играли, – рассказывал Василий Иванов, который провёл в Израиле шесть лет. – Но если команда заезжала в гостиницу, то они не готовили на огне, яичницу и омлет с утра поесть не могли. А тренировки и игры проводились спокойно».

В 2013 году клуб «Бейтар» из Иерусалима заявил, что будет проводить домашние матчи в субботу только после наступления темноты или же в течение недели. Руководство, принимая такое решение, надеялось привлечь на стадион религиозных фанатов: в таком случае они могли приходить на игры, не нарушая священных правил шаббата, который начинается после захода солнца в пятницу и заканчивается с заходом солнца на следующий день.

В 2015 году футбол по субботам объявили преступлением – всё потому, что работа в шаббат запрещена. Любая игра с мячом тоже не приветствуется, так как нельзя переносить и передвигать предметы. Если углубляться, то запрещено вырывать из земли растения, продавать билеты, ездить на транспортных средствах и делать ещё много чего, что так или иначе происходит до, во время или после матча.

Игроки из числа религиозных иудеев не раз обращались в окружной суд, настаивая, что они желают соблюдать шаббат, а принуждение к матчам в субботу – уголовное преступление. Суд тогда постановил не проводить матчи в ближайший выходной, а депутат Кнессета Мики Зоар и вовсе назвала игры во время, предназначенное для отдыха от всего, преступлением: «Я приветствую то, что судья напомнила всем нам, что работа по субботам является уголовным преступлением во всех отношениях. Не может быть, чтобы еврейское демократическое государство Израиль не позволило бы евреям соблюдать субботу. Заставлять игроков играть по субботам является уголовным преступлением».

Правда, потом посчитали убытки и от футбола по субботам всё же не отказались. Сейчас матчи субботними вечерами проводятся – самый ранний начинается в 18:00, самый поздний – в 21:00. Также играют по воскресеньям и понедельникам.

Футболисты служат в армии, параллельно готовятся к тренировкам и играм

Служба в армии в Израиле – дело почётное, поэтому мало кто от неё «косит». Парней призывают с 18 лет на 32 месяца, и футболисты не исключение.

– Те, кто служит, прямо на тренировки приходит в форме и с оружием, – рассказал Иванов. – Автоматы на время где-то запирают. Потом, после тренировки, едут обратно в часть – приезжают на несколько часов, но каждый день. Когда были сборы, ребят из армии тоже отпускали. Такой истории, как с ЦСКА, в Израиле быть не может — служат все в обязательном порядке. Относятся все к этому спокойно, для них это важнейшая часть жизни. Мужчина понимает, что это его долг – у него внутри это есть. Никто не будет искать причин, чтобы не служить. Армия – это почёт.

В Израиле есть клуб, фанаты которого сами называют себя главными расистами в мире. В 2013-м оттуда сбежали два чеченца

Фанаты «Бейтара» — оголтелые националисты. Их стремление к «этнической чистоте», как они сами говорят, не связано с футболом – это у них в крови. За все годы в команде ни разу не играли футболисты арабского происхождения, потому что их не принимали. Идея сильного иудаизма, или «мусклиудентум», возведена фанатами «Бейтара» в абсолют: для фирмы «Ла Фамилия» мысли о национальной силе и свободе граничат с ксенофобией и шовинизмом.

– Футболист, который приходит на тренировку и становится на коврик для молитв в футболке клуба, делает больно фанатам, которые выросли с этой командой, – рассказывал болельщик «Бейтара» в интервью The Guardian.

– У нас нет проблем с православными, только с мусульманами, – говорил другой фанат. – У нас играют христиане, которые выходят на поле и крестятся.

В 2004 году фанаты вытравили из команды нигерийца Ибрагима Ндала, спустя 9 лет стало ещё хуже: владелец клуба Аркадий Гайдамак решил доказать, что в «Бейтаре» есть место людям разной национальности и веры, пригласив в клуб двух чеченцев из «Терека» – Заура Садаева и Джабраила Кадиева. До того как сделка состоялась, израильский клуб слетал в «кавказский Дубай», то есть в Грозный. Цель поездки никто скрывать не стал – пообщаться с бизнесменом Тельманом Исмаиловым, который в то время активно проявлял интерес к клубу и раздумывал над его приобретением. Но фанатам было всё равно: рассказами про Чечню они не вдохновились, а новости о двух новичках-мусульманах совсем не обрадовались. Проклятия полетели во все стороны – в выражениях они не стеснялись.

– Вы привезли нам двух мусульман, а не футболистов! – кричали болельщики на первой тренировке чеченцев. – Пошёл ***, Кадиев! Садаев, иди в Аль-Аксу (мечеть в старом Иерусалиме. – прим. «Чемпионата»). Какого чёрта, что мусульмане делают в нашей команде?

Под крики «Вой-на! Вой-на!» и вдоль погнувшегося от напора разъярённых фанатов забора новички ушли в раздевалку. Главному тренеру за день до матча, где потенциально мог сыграть кто-то из чеченцев, болельщики писали: «Всё закончится плохо, если кто-то из них выйдет». Словами фанаты не ограничились: они подожгли офис клуба и музей.

– Конечно, мы знаем, что не каждый араб террорист, – объяснял один из фанатов. – Но не надо привозить их в мою команду!

Садаев всё же вышел, но каждое его действие сопровождалось продолжительным свистом. Когда он забил, часть фанатов радовалась голу, часть – покинула стадион в знак протеста, что мусульманин не только надел футболку их команды, но ещё и стал автором гола. «Бейтар навеки чист» — было написано на одном из баннеров.

Чеченцы в итоге уехали, оставив в Израиле чуть ли не все свои вещи.

В 2019 году произошёл ещё один случай: фанаты «Ла Фамилии» попросили клуб дать игроку, проповедующему христианство, прозвище, потому что его имя «слишком мусульманское» — Али Мохамед.