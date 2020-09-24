«Ростов-на-Дне». Российский футбол продолжает позориться в Европе

«Ростов» вылетел вслед за «Динамо», проиграв «Маккаби» Хайфа 1:2. В соцсетях сразу пошло про позор, уровень российского футбола и прочее, что классически происходит, когда российская команда вылетает из еврокубков. Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции на это ответил: «Если кто-то думал, что мы сильнее “Маккаби”, то он заблуждался». И добавил про уровень нашего чемпионата, который, по его словам, ничуть не уступает израильскому:
– К сожалению, он такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год. Рейтинги ничего не значат, в определённый день надо быть сильнее.
Основной причиной поражения Карпин назвал нехватку движения и скованность:
– Начали хорошо, забили, потом отдали инициативу. Нужно было развивать успех, но начали жаться.
Депутат государственной думы Игорь Лебедев же уверен, что основная причина – в отсутствии российского футбола.
– Не думаю, что в данной ситуации виноват конкретно «Ростов», хотя, конечно, матч проиграл именно он, – сказал он «Чемпионату». – Как и не виновато конкретно «Динамо». Эти матчи показывают реальный, действительный уровень развития российского футбола. Мы можем сколько угодно кричать о судейских ошибках, о притеснениях, что нас везде зажимают, не пускают. Мы видим, что наши клубы не способны играть не то, что с грандами европейского футбола, а даже с командами, которые борются за квалификацию. Основная причина – в отсутствии российского футбола. Я считаю, что господину Дюкову есть над чем задуматься с точки зрения развития футбола в России. Картина удручающая, если мы проигрываем «Маккаби» на своём поле, а про «Локомотив» Тбилиси я даже вспоминать не хочу.
Игорь Гамула был краток, но сказал, что в Ростове будут разбираться, что же случилось сегодняшним вечером.
– Поражение очень неожиданное и неприятное, – поделился он с «Чемпионатом». – Все в «Ростове» просто в шоке. Не могу понять, в чём причина поражения. Потеряли второй клуб из России в еврокубках. Будем разбирать и думать, что случилось.
Илья Геркус пошутил (или с грустью констатировал?), что баннер с благодарностью за евросезон может стать переходящим.
И заодно задал риторический вопрос.
Владислав Радимов высказался в своём «Твиттере», что такими темпами скоро мы команды и из Люксембурга не обыграем, а также попросил «мнений по существу». Ему начали писать, что основная причина провала в лимите, а кто-то даже упомянул Владимира Путина.
Ещё в соцсети много писали про позор, Лигу Приколов и шутили, что теперь «Ростов» будет бороться с «Динамо» за еврокубки в чемпионате.
Вот и всё: как вошёл, так и вышел.
- 24 сентября 2020
-
23:20
-
23:09
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:32
-
22:21
-
22:21
-
22:10
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:43
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:47
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:03
-
19:52
-
19:48
-
19:41
-
19:38
-
19:38
-
19:28
-
19:10
-
19:07
-
19:00