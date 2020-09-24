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«Ростов» — «Маккаби» 1:2, Лига Европы, реакция экспертов и болельщиков, 24 сентября 2020

«Ростов» — «Маккаби» 1:2
Полина Куимова
«Ростов-на-Дне». Российский футбол продолжает позориться в Европе
Кто следующий?
Футбол / Лига Европы 0

«Ростов» вылетел вслед за «Динамо», проиграв «Маккаби» Хайфа 1:2. В соцсетях сразу пошло про позор, уровень российского футбола и прочее, что классически происходит, когда российская команда вылетает из еврокубков. Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции на это ответил: «Если кто-то думал, что мы сильнее “Маккаби”, то он заблуждался». И добавил про уровень нашего чемпионата, который, по его словам, ничуть не уступает израильскому:

– К сожалению, он такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год. Рейтинги ничего не значат, в определённый день надо быть сильнее.

Основной причиной поражения Карпин назвал нехватку движения и скованность:

– Начали хорошо, забили, потом отдали инициативу. Нужно было развивать успех, но начали жаться.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
24 сентября 2020, четверг. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
1 : 2
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1:0 Шомуродов – 9'   1:1 Рукавица – 20'   1:2 Абу Фани – 60'
Удаления: Глебов – 68' / нет

Депутат государственной думы Игорь Лебедев же уверен, что основная причина – в отсутствии российского футбола.

– Не думаю, что в данной ситуации виноват конкретно «Ростов», хотя, конечно, матч проиграл именно он, – сказал он «Чемпионату». – Как и не виновато конкретно «Динамо». Эти матчи показывают реальный, действительный уровень развития российского футбола. Мы можем сколько угодно кричать о судейских ошибках, о притеснениях, что нас везде зажимают, не пускают. Мы видим, что наши клубы не способны играть не то, что с грандами европейского футбола, а даже с командами, которые борются за квалификацию. Основная причина – в отсутствии российского футбола. Я считаю, что господину Дюкову есть над чем задуматься с точки зрения развития футбола в России. Картина удручающая, если мы проигрываем «Маккаби» на своём поле, а про «Локомотив» Тбилиси я даже вспоминать не хочу.

Теперь ещё и «Ростов» вылетел из Лиги Европы. Это и есть наш уровень?
«Маккаби» идёт дальше, но Телингатер почему-то недоволен.

Игорь Гамула был краток, но сказал, что в Ростове будут разбираться, что же случилось сегодняшним вечером.

– Поражение очень неожиданное и неприятное, – поделился он с «Чемпионатом». – Все в «Ростове» просто в шоке. Не могу понять, в чём причина поражения. Потеряли второй клуб из России в еврокубках. Будем разбирать и думать, что случилось.

Илья Геркус пошутил (или с грустью констатировал?), что баннер с благодарностью за евросезон может стать переходящим.

И заодно задал риторический вопрос.

Владислав Радимов высказался в своём «Твиттере», что такими темпами скоро мы команды и из Люксембурга не обыграем, а также попросил «мнений по существу». Ему начали писать, что основная причина провала в лимите, а кто-то даже упомянул Владимира Путина.

Ещё в соцсети много писали про позор, Лигу Приколов и шутили, что теперь «Ростов» будет бороться с «Динамо» за еврокубки в чемпионате.

Вот и всё: как вошёл, так и вышел.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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ФК Ростов ФК Маккаби Хайфа •••
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