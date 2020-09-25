Год назад казалось, что Карпин готов к возвращению в топ-клуб. Сейчас он себя закапывает

В российском футболе есть неизменная традиция: каждый год, когда очередной наш клуб вылетает в еврокубках после схватки с соперником сомнительного уровня, мы дружно начинаем хаять весь чемпионат. Этим занимаются не только болельщики и эксперты – с большим удовольствием к критикующей массе часто примыкают тренеры. Те самые тренеры, которые только что проиграли и вроде бы должны в первую очередь задавать вопросы себе.

«Ростов-на-Дне». Российский футбол продолжает позориться в Европе Кто следующий?

Я ни в коем случае не спорю с тем, что РПЛ в её нынешнем виде очень средний чемпионат. Меня не устраивает в нём ни темп, ни интенсивность в большинстве матчей (что часто мешает не только клубам на международной арене, но и сборной), ни трусливый стиль игры большинства команд, ни количество современных идей по сравнению с Европой, причём не только у представителей топ-5. Но мне всё же не очень нравится, когда мы начинаем сплетать истории поражения в один глобальный вывод – особенно после встреч с такими соперниками, как «Маккаби» или (тем более!) «Локомотив» Тбилиси. Чтобы проходить их, вряд ли нужно обязательно крутиться внутри Серии А или английской Премьер-лиги.

Валерий Карпин в четверг злободневную тему не обошёл, его заявление быстро разлетелось по СМИ. «Уровень нашего чемпионата, к сожалению, именно такой, — сказал главный тренер «Ростова». – Не ищу оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год». Не столь важен контекст вопроса от журналистов, фраза в любом случае крутилась у Карпина в голове – и он реально думает или хочет думать, что уровнем РПЛ можно частично объяснить бесславное и абсолютно справедливое поражение от «Маккаби».

Теперь ещё и «Ростов» вылетел из Лиги Европы. Это и есть наш уровень? «Маккаби» идёт дальше, но Телингатер почему-то недоволен.

В ответ хочется задать Карпину два вопроса: сам он, получается, тоже тренер плюс-минус уровня чемпионата Израиля? И что сам он сделал, чтобы «Ростов» прошёл в еврокубках дальше?



Мы увидели, например, что «Ростов» подошёл к игре неготовым с физической точки зрения. У нас нет показателей с датчиков, но визуально движение команды Карпина выглядело критически плохим. Хотя время на подготовку было – последний тур она пропускала.



Увидели, что тактически «Маккаби» переиграл «Ростов». Яркая краска – резкий переход израильтян на схему 3-4-3, по которой они в последнее время вообще не играли. Базовая структура «Маккаби» — 4-2-3-1, но специально под новое противостояние они наиграли в краткие сроки альтернативную систему, тем самым сильно ограничили «Ростову» возможности в прессинге. В первом тайме было даже несколько эпизодов, когда Норманн, Байрамян и Ерёменко разводили руками и предъявляли друг другу претензии, поскольку не понимали, как им действовать в фазе без мяча в изменившихся условиях. Перестроиться в краткие сроки российская команда не смогла.



Ещё мы видим, что «Ростов» в целом не прогрессирует в последние месяцы. Была выдающаяся осень 2019-го – вне всяких сомнений, тогда это была самая зрелищная команда в России. Но далее последовали слабая весна и провальное лето-2020 (две победы в 11 турах второй части чемпионата), «Ростов» с треском вылетел из зоны Лиги чемпионов, да и в новом сезоне он ощутимо недотягивает по качеству и эффективности футбола до прошлогоднего образца. Понимаю, что можно выискать много виновных: «Сочи» выставил против детей основной состав, РПЛ не защитила интересы клуба, Роспотребнадзор мешал тренироваться и играть, лидеры тяжело переболели и долго набирали форму, а ещё вроде бы смена курса не за горами, некоторые футболисты ушли, а кто-то – собирается.

Отговорок можно найти много – а правда в том, что состав «Ростова» по-прежнему достойный, массовой распродажи лидеров пока не случилось, и с этой обоймой запросто можно было бы проходить «Маккаби». Когда Карпин летом 2019-го в краткие сроки менял стиль игры команды, переходил с оборонительной 5-4-1 на 4-3-3 с агрессивным прессингом и остроатакующим подходом, трудностей было намного больше. Но тогда Карпин рисковал, пробовал и искал возможности, а не отговорки.



Да и в целом мы видим, что как только приходит горячая пора важных, судьбоносных матчей, команды Карпина почему-то имеют свойство разваливаться. В «Спартаке» Валерий Георгиевич несколько раз замахивался на золотые медали (2009, 2013), но всякий раз в ключевые отрезки ему что-то мешало. В «Ростове» в сезоне-2018/2019 Карпин претендовал на Лигу Европы, а в сезоне-2019/2020 – на Лигу чемпионов. И снова как только настал решающий период – «вмешались обстоятельства». И вот теперь – бесславный вылет от «Маккаби» и прощание с еврокубковыми мечтами. Потому что «слабый чемпионат».



Я с большой симпатией отношусь к Карпину – и как к харизматичной личности, и как к яркому тренеру. У него сложная, неординарная судьба – из большого «Спартака» в маленькую «Мальорку», из маленькой «Мальорки» в совсем третьесортный «Армавир», из «Армавира» – экспертом на телевидение…



Но даже после этого Карпин вернулся в футбол – и сделал это очень достойно. За матчами его «Ростова» интересно и приятно наблюдать, в лучших отрезках у команды было множество прогрессивных идей в атаке, прессинге и стандартах (последнее – заслуга Кафанова, но всё же). Только тот факт, что всякий раз ему не удаётся добраться до вершины, — это уже тенденция. И у всех его историй, в «Спартаке», «Армавире» и «Ростове», никак не меньше общего, чем у историй позорных поражений российских клубов на международной арене, которые сейчас мы дружно объединяем.



Год назад казалось, что Карпин реально созрел для возвращения в элитный российский клуб, будь то «Спартак» или «Локомотив». И такие предложения у него были. Однако последние полгода в «Ростове» показали, что выводы оказались преждевременными. Стабильность – одно из важнейших качеств для любого тренера – Карпин пока не обрёл.



А в этом вряд ли виноват уровень чемпионата.