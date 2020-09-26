«Арнольд и Робертсон – лучшие в этом деле». Кто научил «Ливерпуль» далеко бросать ауты

Летом 2018 года тренеру по вбрасыванию Томасу Гроннемарку поступил звонок от Юргена Клоппа. Во время разговора по телефону немецкий тренер рассказал 43-летнему датчанину, что «Ливерпуль» провёл фантастический сезон-2017/2018, заняв четвёртое место в АПЛ и выйдя в финал Лиги чемпионов. Но его футболисты каждый раз теряли мяч, когда вводили его в игру из аута. Чтобы устранить этот недочёт, Клопп пригласил Томаса в тренировочный центр красных, и вскоре датчанин принял предложение Юргена. Рассказываем, как Гроннемарк научил футболистов «Ливерпуля» эффективно бросать мяч из аута.

Рекорд Гроннемарка и его философия

Гроннемарк начал карьеру тренера по вбрасыванию в 2004 году. Но международного признания он достиг только после того, как написал в “Твиттере” о своей работе с левым защитником мёнхенгладбахской «Боруссии» Андреасом Поульсеном. Под руководством Гроннемарка датчанин улучшил свой дальний бросок из аута на 14 метров.

Твит заметили журналисты издания Sport Bild, которые решили взять интервью у датcкого тренера. Впоследствии интервью прочитали Ральф Рангник и Юрген Клопп. Главный тренер «Ливерпуля» остался под таким впечатлением, что решил пригласить Гроннемарка в свой штаб.



У Томаса был разнообразный спортивный опыт. Он был спринтером, а также членом сборной Дании по бобслею, которая соответствовала международным требованиям для участия в зимней Олимпиаде 2006 года, но не квалифицировалась на Игры.



Также Гроннемарк известен тем, что установил мировой рекорд по дальности броска мяча. Он был совершён в 2010 году, когда датчанин использовал переднее сальто, чтобы бросить мяч на 51,33 метра через несколько полей в Хорсенсе (Дания). Кстати, у него есть свой канал на Youtube, где он рассказывает о собственной технике вбрасывания мяча из аута.

«Я работаю с длинными, быстрыми и умными вбрасываниями. И это касается всего поля. Я тренировал некоторые команды, которые хотели использовать только дальние броски вблизи ворот соперника, но моя философия заключается в том, чтобы научить бросать мяч по всему периметру полю. И «Ливерпуль» — первая команда, которая по-настоящему наслаждается преимуществами этой философии», — сказал Гроннемарк в интервью The Guardian.

Насколько эффективны вбрасывания Гроннемарка

Датчанин утверждает, что 99% профессиональных футболистов и тренеров, с которыми ему удалось поработать, никогда не практиковали вбрасывания, а те, кто использовали их, не умели делать это на высоком уровне.



«Игрокам нужно научиться технике, необходимой для того, чтобы бросать далеко и точно, а также создавать пространство для приёма мяча. Цель состоит в том, чтобы создавать моменты и, в конечном счёте, превращать их в голы, поэтому тренер по вбрасыванию вовлекает каждого игрока в свою подготовку. Если вы посмотрите матч «Ливерпуля», то заметите, что есть шесть или семь разных игроков, которые делают вбрасывания. Если Салах находится ближе всех к мячу, он должен сразу делать бросок только в том случае, если это имеет смысл. Самое худшее, что вы можете сделать, это быстро принять вбрасывание в зоне давления. Когда я анализирую их, я смотрю на то, способны ли мы сыграть так, чтобы выйти из-под давления соперника. Мы могли бы сделать что-то потрясающее, основываясь на вбрасывании, но этого недостаточно для меня, если мы потеряем мяч», — объясняет датский тренер.



Клопп связался с Гроннемарком после сезона-2017/2018, в котором статистика бросков «Ливерпуля» под давлением была третьей худшей в АПЛ с показателем успеха 45,4%. После того как датчанин проработал с командой целый сезон, красные заняли второе место в Европе по тем же показателям — 68,4%. Они уступали только датскому клубу «Мидтьюлланд», который тоже работает с Гроннемарком.

Помимо «Ливерпуля» и нескольких датских команд, Томас работал в таких клубах, как «РБ Лейпциг», «Аякс» и «Гент». В прошлом сезоне он тренировал восемь клубов. 44-летний тренер обычно посещает каждую команду шесть или семь раз в год и тренирует её на протяжении двух-четырёх дней. Кроме того, Гроннемарк проводит видеоанализ матчей. Он выделяет Эндрю Робертсона и Трента Александра-Арнольда, называя их лучшими в “метателями” мяча в современном футболе.



«Когда я только пришёл в «Ливерпуль», Энди Робертсон не мог бросить мяч дальше 19 метров. Со временем ему удалось усовершенствовать свой бросок почти на восемь метров. И хотя у него никогда не будет самого длинного и дальнего броска, благодаря тренировкам нам удалось увеличить радиус его вбрасывания более чем на 500 квадратных метров.

Он невероятно быстро учился, в том числе и в тактическом плане. Энди знает, когда нужно быстро произвести бросок, а когда удержать мяч. Он очень хорош в точности. Трент достиг примерно такого же уровня, но это заняло у него немного больше времени. В моих глазах они – лучшие в этом деле», — рассказывает датчанин.

Самая большая мечта Гроннемарка

Минувшим летом Гроннемарк продлил контракт с «Ливерпулем» ещё на один сезон. Датский тренер заявил, что не хочет тренировать конкурентов и непримиримых соперников мерсисайдцев, даже несмотря на предложения от ведущих клубов АПЛ. Теперь он мечтает поработать с какой-нибудь национальной сборной.



«Я бы хотел поработать в сборной, которая регулярно играет на чемпионате мира. Классно тренировать такую большую команду, как «Ливерпуль», и помогать выигрывать им Лигу чемпионов и АПЛ, но моя самая большая мечта — помочь изменить футбол», — говорит Гроннемарк.



Тренер по вбрасыванию мяча из аута есть далеко не у каждого клуба, но надеемся, что после успеха датчанина в «Ливерпуле» таких профессионалов появится гораздо больше, а сам Гроннемарк исполнит свою мечту.