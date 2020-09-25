ЦСКА не оставляет попыток купить Палинью. Он действительно так хорош?

Лето 2020 года болельщики ЦСКА запомнят надолго: в команду пришли Адольфо Гайч, Бруно Фукс, Бактийор Зайнутдинов и Чидера Эджуке. До закрытия трансферного окна чуть меньше месяца, и боссы клуба собираются оформить ещё одну громкую сделку. По сообщениям португальских коллег, «армейцы» не оставляют попыток заполучить опорника «Спортинга» Жоау Палинью. Рассказываем, кто такой Палинья и что он собой представляет.

Главным претендентом на игрока был «Вулверхэмптон», но «волки» отказались от трансфера

Позиция опорного полузащитника — больная тема для красно-синих. После ухода легендарного Понтуса Вернблума ЦСКА так и не смог найти ему подходящую замену. Приоритетными целями в летнее ТО были нападающий и защитник — их Гончаренко доставили. Но где же столь нужный опорник? Первым кандидатом был аргентинец Фаусто Вера. Клубы даже договорились о трансфере, но российская сторона отложила подписание. Почему? Появился другой вариант.

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Как сообщают португальские СМИ, «армейцы» заинтересованы в полузащитнике португальского «Спортинга» Жоау Палинье. Боссы красно-синих отправили оффер на сумму € 10 млн и 15% с будущей продажи, но португальцы хотели получить за игрока на € 5 млн больше. Интерес к футболисту проявлял и английский «Вулверхэмптон». Сам Палинья не раз говорил о мечте выступать в АПЛ и, кажется, вариант с «волками» был для него приоритетнее. Но российский клуб не сдался. Следующий оффер пришёл через несколько дней. Сумма — € 12 млн.

«ЦСКА не интересуется этим игроком», — прокомментировал слухи директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксёнов. Часто видели, чтобы ЦСКА реагировал на слухи? Получилось забавно.



О Палинье и возможном трансфере в Россиию не было слышно с конца августа. За это время «Вулверхэмптон», предложивший за переход € 13 млн, вышел из борьбы за игрока. ЦСКА отдал Яку Бийола в аренду и возобновил переговоры по трансферу Палиньи. Как сообщает Record, российский клуб приготовил улучшенное предложение. А пока «Спортинг» его изучает, познакомимся с игроком чуть ближе.

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В «Спортинг» попал в 2012 году, но дебютировать удалось лишь через 5 лет

Португальские имена красивые, но зачастую очень длинные. Полное имя Палиньи — Жоау Мария Лобу Алвеш Палинья Гонсалвеш. О детстве потенциального “армейца” ничего неизвестно. Родом из Лиссабона. Из немногочисленных интервью узнаём о типичных для будущих футболистов юношеских годах: любовь к футболу с раннего детства, игры с друзьями до ночи.

В профессиональный футбол пришёл поздно, в 13 лет пройдя просмотр в местной команде «Альта Лиссабон». В команде не задержался, спустя год мальчишку заметили и забрали в другую столичную команду — «Сакавененше». За новый клуб Палинья феерил три года, после чего оказался в академии «Спортинга». Дорос до второй команды, за которую дебютировал 3 февраля 2014 года в матче за титул чемпиона Сегунды (второй по значимости чемпионат в Португалии). Палинья появился на поле за 4 минуты до конца.

В основную команду Палинья не проходил, поэтому отправился в аренду. В сезоне-2015/2016 выступал за «Морейренсе», а затем ещё год провёл в «Белененсеше». В начале 2017-го вернулся в «Спортинг». Дебютировал за основную команду в матче против «Маритиму» — матч закончился со счётом 2:2. Летом 2018 года Палинья отправился в двухгодичную аренду в «Брагу». За новый клуб полузащитник провёл 76 матчей, в которых забил 6 мячей. Вместе с командой стал обладателем Кубка португальской лиги.

В конце июля вернулся в расположении «Спортинга».

«Если бы он был чуть лучше в атаке, давно бы уехал в топовый чемпионат»

По просьбе «Чемпионата» португальский футбольный аналитик Жил Нуньеш рассказал о сильных и слабых качествах футболиста: «Вполне нормально, что «Спортинг» отдаёт молодых игроков в аренду клубам первой португальской лиги. Палинья побывал в «Морейренсе», «Белененсеше» и только потом оказался в «Браге». Там он, кстати, провёл два хороших сезона и по праву стал одним из лучших игроков команды. Уверен, если бы в атаке он был так же хорош, как и в обороне, давно перешёл бы в топовый клуб».

Стиль игры / сильные стороны:

«Классный оборонительный полузащитник: надёжен в единоборствах, идеально играет в воздухе. Играет агрессивно, но не жёстко. Главное качество Жоау — интеллект. Здорово читает игру соперника, перехватывает множество передач. В атаке он не так эффективен, как в обороне. Хотя часто забивает после стандартов».

Слабые стороны:

«Иногда ему не хватает техники. Стоит поработать над точностью передач».

Почему не выступает за сборную Португалии:

«У Португалии есть очень хорошие игроки на эту позицию: Вильям Карвалью, Данилу Перейра, Рубен Невеш, Серхио Оливейра — все они смотрятся предпочтительнее на сегодняшний день. Конкуренция достойная, и Палинье пока тяжеловато».

Почему до сих пор играет в португальской лиге:

«Не думаю, что это так плохо. В португальской лиге он здорово прогрессирует. Последние два года Палинья был в центре внимания и теперь многие ведущие клубы проявляют интерес к нему. Повторюсь, если бы он был чуть лучше в атаке, давно бы уехал из Португалии».

Почему не перешел в «Вулверхэмптон»:

«Вулверхэмптон» искал замену Гиббс-Уайту, и Палинья был одним из приоритетных вариантов на замену. Если верить последним новостям, «Спортинг» не получил желаемого предложения. Вы сами видите, «волки» подписывают португальцев. Палинья должен был быть одним из них».

Интерес ЦСКА:

«Интерес со стороны российской команды есть. ЦСКА предложил € 12 млн, а «Спортинг» хочет € 15 млн. Любопытно, как события будут развиваться дальше. Не будем забывать, что ЦСКА обыграл «Спортинг» в Кубке УЕФА в 2005 году. Об этой команде у португальцев остались плохие воспоминания. В Лиссабоне до сих пор не забыли то самое поражение».

Оправдана ли цена в € 15 млн, которую запрашивает «Спортинг»:

«Это вполне нормально. Выступления Палиньи в двух последних сезонах оправдывают эту цену. Ему всего 25 лет, в будущем он может стать ещё дороже».

Как Палинья действует на поле:

«Его оборонительные действия очень и очень надёжны. В «Спортинге» он здорово адаптировался к схеме с тремя центральными защитниками. Палинья идеально чувствует себя в полузащите. Да, в атаке он не так хорош, но на стандартах сопернику будет очень непросто. Палинья может быть хорошим подписанием для российской команды».

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Не так давно Жоау Палинья сдал положительный тест на коронавирус. Желаем футболисту здоровья. Возможно, уже скоро мы увидим его в красно-синей майке «армейской» команды. Зря, что ли, ЦСКА в него так вцепился?