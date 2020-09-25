Таблица коэффициентов УЕФА. Сколько клубов и куда мы теперь будем заявлять

«Ростов» тоже вылетел. Теперь ушли эмоции, работа Карпина получила оценку и пришло время разобраться: как вылет ещё одной команды скажется на клубном рейтинге России. На сегодня таблица выглядит так:

Полностью таблица коэффициентов УЕФА

Насколько фатален еще один ранний вылет нашей команды?

Кажется, нам уже не догнать португальцев. У нас вылетело две команды, а у них – ни одной. «Бенфика» хоть и уступила ПАОКу, но попала в группу ЛЕ. «Спортинг» на этой неделе прошел шотландский «Абердин», а «Риу Аве» одолел по пенальти турецкий «Бешикташ». Чтобы пройти в группу ЛЕ, «Спортингу» нужно обыграть австрийский ЛАСК, а вот у «Риу Аве» соперник серьёзнее – «Милан».

Ещё год назад к нам приезжала «Брага» на «Открытие Арену» и тогда гости говорили о важности борьбы с Россией за шестую строчку в таблице. Теперь же нам стоит задумываться не о борьбе с Португалией, а о том, как сохранить седьмую позицию. В рейтинге мы сейчас находимся ближе к Бельгии (до неё – 3,215), чем к Португалии (она впереди на 4,934).

Именно Бельгию нам стоит опасаться больше всего. Не только из-за рейтинга, но и из-за их последних результатов. В этом сезоне все бельгийские клубы продолжают выступать в еврокубках. Идущие рядом голландцы и австрийцы по одной команде уже потеряли.

Что случится, если мы уступим ещё и седьмое место?

На самом деле ничего страшного. Тут скорее имиджевые потери. На заявке наших клубов в еврокубки это сильно не скажется. В этом плане стоило биться за шестую позицию, с которой нас подвинули португальцы. Там и дополнительная команда в группе ЛЧ, и чемпион в первой корзине при жеребьевке группы ЛЧ. А седьмая строчка не сильно отличается от восьмой.

Все страны, идущие в рейтинге с 7-го по 15 место, делегируют 5 команд в еврокубки. Пока это: две – в ЛЧ и три – в ЛЕ. Ну а с сезона-2021/2022: две – в ЛЧ, одну – в ЛЕ и две – в новый турнир Лигу Конфедераций. Весь вопрос в том, с какого этапа будут стартовать клубы. Если ты в таблице на 7-м месте, то клубы стартуют позже, чем команды от 15-й лиги. Хотя количество делегированных клубов по турнирам не отличается.

По факту седьмая, восьмая и девятая строчка не сильно отличаются в плане заявки клубов в еврокубки – команды отправляются на одни и те же стадии. У седьмой страны есть маленькое преимущество — шанс отправить чемпиона в первую корзину при жеребьевке. Это происходит, если еврокубок выигрывает чемпион топ-6 лиг. Например, в последнем сезоне «Бавария» выиграла и Бундеслигу, и Лигу чемпионов. По умолчанию в первой корзине чемпионы топ-6 лиг + победители ЛЧ и ЛЕ. Поскольку «Бавария» проходит по двум критериям, то в первую корзину сейчас попал чемпион седьмой страны по рейтингу.

А есть хоть какие-то хорошие новости?

Нас ждет минимум 25 матчей наших команд в еврокубках в этом сезоне. По 6 игр – у «Зенита», «Локо», ЦСКА и 7 – у «Краснодара». У России бывали успешные сезоны, когда сразу две команды вылетали из еврокубков на раннем этапе. В сезоне-2010/2011 ПСВ не пустил «Сибирь» в группу ЛЕ, а «Лозанна» – на той же стадии «Локомотив». Однако другие клубы выступили солидно, и рейтинг России в том сезоне составил 10,916 балла.

Далеко не очевидно, что лучше для рейтинга России на следующей неделе – пройти ПАОК или нет. В ЛЕ «Краснодару» будет проще набирать очки. Зато выход в ЛЧ – это очки за ответный матч с ПАОКом, четыре бонусных очка за попадание в группу ЛЧ, а еще три места из четырех дадут выход в плей-офф еврокубка.

Удивительно, что у нас может быть три команды в группе ЛЧ при такой печальной тенденции. Это уникальная возможность. Шанса на такое у России не будет ещё долго. Минимум до 2023 года (всё-таки в этом сезоне уже объективно не до португальцев), а, скорее всего, до 2027 года, когда перестанет учитываться прошлый сезон. Напомню, что в нем никто из наших клубов не вышел в плей-офф еврокубков. В результате рейтинг России составил лишь 4,666 балла – худший результат за 17 сезонов.