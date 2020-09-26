«Спартак» ждёт крайне неудобный соперник. И это не «Зенит» и не ЦСКА

Прошлый тур получился не слишком событийным в целом – зато подарил матч с девятью голами.
В нашем конкурсе лучший результат на прошлых выходных показал бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов. Он угадал разницу голов в матчах «Арсенал» — «Сочи», «Уфа» — ЦСКА, «Динамо» — «Ахмат» и исходы встреч «Локомотив» — «Тамбов» и «Краснодар» — «Химки». Это 11 баллов.
Читатель Артём Ли из Казани набрал 9 очков: за точно угаданный счёт матча «Локомотив» — «Тамбов», разницу в игре «Уфа» — ЦСКА и исход встречи «Краснодар» — «Химки».
Корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров заработал 5 очков: предсказал разницу в игре «Арсенал» — «Сочи» и исходы матчей «Краснодар» — «Химки» и «Динамо» — «Ахмат».
Таблица после 8-го тура
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Играем дальше.
Прогноз специалистов
Сергей Балахнин, бывший главный тренер «Ростова»:
«Тамбов» — «Спартак» — 1:2
«Спартак» забьёт свои голы, но, так как «Тамбов» играет дома, он распечатает ворота гостей. Поставлю на «Спартак», он — фаворит.
«Зенит» — «Уфа» — 2:0
«Зенит» после осечки в Екатеринбурге должен реабилитироваться. Эта команда по-прежнему остаётся номером один в РПЛ: по подбору игроков, по качеству футбола.
«Сочи» — «Краснодар» — 1:1
«Краснодар» уже в среду сыграет ответный матч Лиги чемпионов и будет держать эту встречу в уме. «Сочи» будет выкладываться по максимуму, но заработает только очко.
«Арсенал» — «Ростов» — 1:1
Непонятно, в каком психологическом и функциональном состоянии сейчас «Ростов». Сделаю патриотический жест, и поставлю на ничью родной команды.
«Ахмат» — «Урал» — 2:1
Будет сложная игра. Зная историю этих противостояний, поставлю на «Ахмат».
«Ротор» — «Рубин» — 0:2
Однозначно «Рубин». Непонятно, кто будет играть у «Ротора» из-за коронавируса. Никто ничего не знает.
ЦСКА — «Локомотив» — 1:0
На сегодняшний день фаворит — ЦСКА. Минимальная победа «армейцев».
«Химки» — «Динамо» — 0:2
Состояние «Химок» понятно, поэтому гости одержат победу.
Прогноз читателей
Ринат Камалов (Казань):
Тамбов» — «Спартак» — 1:2
«Спартаку» для борьбы за самые высокие места нельзя терять очки с командами из нижней части таблицы. Победа над «Рубином» в Казани помогла забыть осечку в дерби, и теперь нужно продолжить побеждать. «Тамбов» после поражения от «Локомотива» захочет реабилитироваться. Сложно представить лучшего раздражителя, чем красно-белые. В личных встречах ведёт «Тамбов» (две победы в двух матчах), «Спартаку» самое время поправить эту статистику.
«Зенит» — «Уфа» — 3:0
«Уфа» имеет огромные кадровые проблемы. Помешать победить «Зениту» может только он сам. Но этого не должно случиться после ничьей чемпиона в гостях с «Уралом».
«Сочи» — «Краснодар» — 2:3
«Краснодар» приходит в себя: разгром над «Химками» был закреплён победой в квалификации Лиги чемпионов над ПАОКом, вернулись все травмированные и набрали неплохую форму, за исключением Газинского. Для «Сочи» же начинается настоящая проверка — в следующих пяти турах сыграют с «Краснодаром», «Ростовом», «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом». Эта серия покажет готовность к борьбе за зону еврокубков.
«Арсенал» — «Ростов» — 1:0
У «Ростова» очевидный спад, о чём говорят результаты последних матчей в чемпионате. «Арсенал» наконец-то одержал долгожданную победу над «Сочи», что придаст тулякам дополнительный настрой.
«Ахмат» — «Урал» — 2:1
«Ахмат» после трёх поражений подряд принимает «Урал», у которого, напротив, трёхматчевая беспроигрышная серия. Грозненцы испытывают огромные проблемы в атаке — ни одного забитого мяча в проигранных матчах. Самое время выдать качественный матч при своих болельщиках.
«Ротор» — «Рубин» — 0:2
Сложно что-либо говорить о «Роторе», который из-за коронавируса пропустил два матча. «Рубин» играет в интересный и атакующий футбол. Матч со «Спартаком», несмотря на поражение, казанцы могут занести себе в актив. Жду уверенную победу гостей.
ЦСКА — «Локомотив» — 1:0
Главный матч тура! Команды находятся в полярных состояниях: «армейцы» прилично усилились, а «Локомотив» несёт потери. По сравнению с прошлым дерби у «железнодорожников» нет Жоау Мариу, Баринова, Алексея Миранчука, Крыховяка. На бумаге фаворит в этой встрече ЦСКА, но думаю, будет очень упорный матч.
«Химки» — «Динамо» — 1:1
У «Химок» произошла смена тренера, которая обычно взбадривает команду, в каком бы состоянии она ни находилась. В этом матче у них есть шансы отнять очки у неплохо играющего «Динамо».
Прогноз журналистов
Павел Левкович, корреспондент «Чемпионата»:
«Тамбов» — «Спартак» — 0:2
«Спартаку» нужно реабилитироваться после невзрачной игры в Казани. Гости одержат победу.
«Зенит» — «Уфа» — 1:1
Петербуржцы никак не могут освоиться в игре с андердогами. «Урал» был только разминкой.
«Сочи» — «Краснодар» — 1:2
Игра против ПАОКа вселила уверенность в детище Галицкого. Надеюсь, что «Сочи» больше не приблизится к зоне лидеров.
«Арсенал» — «Ростов» — 1:1
Провал в Лиге Европы заставит подопечных Карпина шевелиться, но и «Арсенал» не будет сидеть на месте. Как итог — ничья.
«Ахмат» — «Урал» — 3:1
В матче с «Динамо» у «Ахмата» было очень много нереализованных моментов. За это должно воздаться.
«Ротор» — «Рубин» — 0:2
Слуцкому очень не везёт. Пусть в игре с явным аутсайдером команде Леонида Викторовича улыбнётся фортуна.
ЦСКА — «Локомотив» — 2:1
Пока непонятно, за счёт чего Николич собрался обыгрывать топ-команды РПЛ. ЦСКА не без труда, но победит.
«Химки» — «Динамо» — 1:4
«Химки» и РПЛ, вы серьёзно? Приход Анохина и Черевченко не исправит положения.
Желающие принять участие в конкурсе прогнозистов, пишите на почту — Panshik99@yandex.ru.
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