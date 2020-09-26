«Спартак» ждёт крайне неудобный соперник. И это не «Зенит» и не ЦСКА

Прошлый тур получился не слишком событийным в целом – зато подарил матч с девятью голами.

В нашем конкурсе лучший результат на прошлых выходных показал бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов. Он угадал разницу голов в матчах «Арсенал» — «Сочи», «Уфа» — ЦСКА, «Динамо» — «Ахмат» и исходы встреч «Локомотив» — «Тамбов» и «Краснодар» — «Химки». Это 11 баллов.



Читатель Артём Ли из Казани набрал 9 очков: за точно угаданный счёт матча «Локомотив» — «Тамбов», разницу в игре «Уфа» — ЦСКА и исход встречи «Краснодар» — «Химки».



Корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров заработал 5 очков: предсказал разницу в игре «Арсенал» — «Сочи» и исходы матчей «Краснодар» — «Химки» и «Динамо» — «Ахмат».



Таблица после 8-го тура



Специалисты — 85



Журналисты — 77



Читатели — 64



Играем дальше.

Прогноз специалистов

Сергей Балахнин, бывший главный тренер «Ростова»:



«Тамбов» — «Спартак» — 1:2



«Спартак» забьёт свои голы, но, так как «Тамбов» играет дома, он распечатает ворота гостей. Поставлю на «Спартак», он — фаворит.



«Зенит» — «Уфа» — 2:0



«Зенит» после осечки в Екатеринбурге должен реабилитироваться. Эта команда по-прежнему остаётся номером один в РПЛ: по подбору игроков, по качеству футбола.

Просил 5 млн, игнорил Халка, загремел в дубль. Как Денисов бунтовал в «Зените» 8 лет назад ЗМС Денисов был с позором отправлен в молодёжный состав. И Кержаков за компанию.

«Сочи» — «Краснодар» — 1:1



«Краснодар» уже в среду сыграет ответный матч Лиги чемпионов и будет держать эту встречу в уме. «Сочи» будет выкладываться по максимуму, но заработает только очко.



«Арсенал» — «Ростов» — 1:1



Непонятно, в каком психологическом и функциональном состоянии сейчас «Ростов». Сделаю патриотический жест, и поставлю на ничью родной команды.

«Ахмат» — «Урал» — 2:1



Будет сложная игра. Зная историю этих противостояний, поставлю на «Ахмат».



«Ротор» — «Рубин» — 0:2



Однозначно «Рубин». Непонятно, кто будет играть у «Ротора» из-за коронавируса. Никто ничего не знает.



ЦСКА — «Локомотив» — 1:0



На сегодняшний день фаворит — ЦСКА. Минимальная победа «армейцев».



«Химки» — «Динамо» — 0:2



Состояние «Химок» понятно, поэтому гости одержат победу.

«Динамо» заговорило: провал в Грузии, будущее Новикова, ответ Талалаеву Гендиректор клуба – о злободневном.

Прогноз читателей

Ринат Камалов (Казань):



Тамбов» — «Спартак» — 1:2



«Спартаку» для борьбы за самые высокие места нельзя терять очки с командами из нижней части таблицы. Победа над «Рубином» в Казани помогла забыть осечку в дерби, и теперь нужно продолжить побеждать. «Тамбов» после поражения от «Локомотива» захочет реабилитироваться. Сложно представить лучшего раздражителя, чем красно-белые. В личных встречах ведёт «Тамбов» (две победы в двух матчах), «Спартаку» самое время поправить эту статистику.



«Зенит» — «Уфа» — 3:0



«Уфа» имеет огромные кадровые проблемы. Помешать победить «Зениту» может только он сам. Но этого не должно случиться после ничьей чемпиона в гостях с «Уралом».

«Зенит», ты в порядке? Чемпион потерял очки в третий раз за четыре тура «Урал» остановил команду Семака.

«Сочи» — «Краснодар» — 2:3



«Краснодар» приходит в себя: разгром над «Химками» был закреплён победой в квалификации Лиги чемпионов над ПАОКом, вернулись все травмированные и набрали неплохую форму, за исключением Газинского. Для «Сочи» же начинается настоящая проверка — в следующих пяти турах сыграют с «Краснодаром», «Ростовом», «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом». Эта серия покажет готовность к борьбе за зону еврокубков.



«Арсенал» — «Ростов» — 1:0



У «Ростова» очевидный спад, о чём говорят результаты последних матчей в чемпионате. «Арсенал» наконец-то одержал долгожданную победу над «Сочи», что придаст тулякам дополнительный настрой.



«Ахмат» — «Урал» — 2:1



«Ахмат» после трёх поражений подряд принимает «Урал», у которого, напротив, трёхматчевая беспроигрышная серия. Грозненцы испытывают огромные проблемы в атаке — ни одного забитого мяча в проигранных матчах. Самое время выдать качественный матч при своих болельщиках.



«Ротор» — «Рубин» — 0:2



Сложно что-либо говорить о «Роторе», который из-за коронавируса пропустил два матча. «Рубин» играет в интересный и атакующий футбол. Матч со «Спартаком», несмотря на поражение, казанцы могут занести себе в актив. Жду уверенную победу гостей.



ЦСКА — «Локомотив» — 1:0



Главный матч тура! Команды находятся в полярных состояниях: «армейцы» прилично усилились, а «Локомотив» несёт потери. По сравнению с прошлым дерби у «железнодорожников» нет Жоау Мариу, Баринова, Алексея Миранчука, Крыховяка. На бумаге фаворит в этой встрече ЦСКА, но думаю, будет очень упорный матч.

Манджукич — старый, Орье — скандальный. И оба хотят очень много денег. Оно нам надо? Большие имена — большие сомнения.

«Химки» — «Динамо» — 1:1



У «Химок» произошла смена тренера, которая обычно взбадривает команду, в каком бы состоянии она ни находилась. В этом матче у них есть шансы отнять очки у неплохо играющего «Динамо».

Прогноз журналистов

Павел Левкович, корреспондент «Чемпионата»:



«Тамбов» — «Спартак» — 0:2



«Спартаку» нужно реабилитироваться после невзрачной игры в Казани. Гости одержат победу.



«Зенит» — «Уфа» — 1:1



Петербуржцы никак не могут освоиться в игре с андердогами. «Урал» был только разминкой.

«Гол Дзюбы засчитывать нельзя, у него был офсайд». Самый спорный момент дня в РПЛ «Вне игры» или нет?

«Сочи» — «Краснодар» — 1:2



Игра против ПАОКа вселила уверенность в детище Галицкого. Надеюсь, что «Сочи» больше не приблизится к зоне лидеров.

«Арсенал» — «Ростов» — 1:1



Провал в Лиге Европы заставит подопечных Карпина шевелиться, но и «Арсенал» не будет сидеть на месте. Как итог — ничья.



«Ахмат» — «Урал» — 3:1



В матче с «Динамо» у «Ахмата» было очень много нереализованных моментов. За это должно воздаться.



«Ротор» — «Рубин» — 0:2



Слуцкому очень не везёт. Пусть в игре с явным аутсайдером команде Леонида Викторовича улыбнётся фортуна.



ЦСКА — «Локомотив» — 2:1



Пока непонятно, за счёт чего Николич собрался обыгрывать топ-команды РПЛ. ЦСКА не без труда, но победит.

ЦСКА не оставляет попыток купить Палинью. Он действительно так хорош? Мнение португальского аналитика.

«Химки» — «Динамо» — 1:4



«Химки» и РПЛ, вы серьёзно? Приход Анохина и Черевченко не исправит положения.



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