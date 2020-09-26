«МЮ» забил победный гол после финального свистка. Видео невероятной концовки

Третий тур АПЛ начался с огненного матча «Брайтон» – «МЮ». Хозяева открыли счёт, но потом пропустили дважды. Казалось, что матч закончится со счётом 1:2, но «Брайтон» восстановил равенство на 95-й минуте.
Тут нужно сказать, что гол «Брайтона» в компенсированное время выглядел максимально логично. Хозяева пять раз попали в каркас ворот – такого, судя по всему, не было никогда в истории АПЛ. По крайней мере, с тех пор как Opta ведет углубленную статистику (с сезона-2003/2004). Леандро Троссар умудрился сделать комбо – попал в левую штангу, правую штангу и перекладину. Плюс у «Брайтона» было много моментов помимо ударов в стойки.
На 97-й минуте судья свистнул об окончании матча. Однако сразу после этого показал, что будет еще просматривать VAR. Видеоповтор показал, что мяч в штрафной попал в выставленную руку игроку «Брайтона». Хозяева пробовали оспорить, но это было бесполезно. На 100-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Таким образом, «МЮ» забил победный гол после финального свистка!
Вообще «Манчестер Юнайтед» выдал шикарный 2020-й год. После прихода Бруну Фернандеша команда выглядела шикарно, но старт этого сезона получился неубедительным. Первый тур «МЮ» пропускал, во втором – уступил «Кристал Пэлас», а в третьем – выиграл при неубедительной игре. Очень часто результат в футболе пытаются объяснить удачей, но это тот случай, когда победа явно случилась не без везения.
- 26 сентября 2020
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