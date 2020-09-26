«Зенит» проснулся перед игрой со «Спартаком». Но, похоже, потерял трёх лидеров из-за травм

Деян Ловрен, Малком и Сердар Азмун были заменены из-за травм в матче с «Уфой». Красно-белым везёт?

«Зенит» после месяца нестабильности наконец-то сыграл так, как и ждут от чемпиона. Команда Сергея Семака разгромила «Уфу» в Петербурге. Сине-бело-голубые продолжают делить первое место со «Спартаком», а в следующем туре лидеры встретятся 3 октября в Москве.

Главные события матча в Санкт-Петербурге:

— В состав «Зенита» вернулся Ярослав Ракицкий, пропустивший последние матчи из-за повреждения. Сюрпризом стало появление в основе Александра Ерохина вместо Андрея Мостового. Семак исходил из того, что против обороняющегося в 11 человек соперника пригодится умение Ерохина открываться в штрафной и играть головой.



— За «Уфу» впервые сыграл новичок Владислав Камилов. По данным Transfermarkt, за 25-летнего полузащитника уфимский клуб заплатил хабаровскому СКА 270 тыс. евро. Камилов, поигравший за юношескую сборную России, дебютировал в РПЛ.

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— «Зенит», чувствовалось, был очень мотивирован из-за серии неудачных матчей, тем более в прошлом сезоне чемпион ни разу не выиграл у «Уфы» и даже не забил ей. В первые же 10 минут хозяева создали несколько моментов. Любопытно, что Ерохин и Малком действовали больше в центре или в полуфлангах, оставляя фланги защитникам и добавляя вариантов между линиями. Однако забил «Зенит» тогда, когда, казалось, чуть-чуть сбавил давление. Вильмар Барриос неожиданно включил плеймейкера и выполнил точную, своевременную передачу в штрафную. Защитник «Уфы» Александр Сухов поспешил переключиться с Сердара Азмуна на Ерохина, и иранец свободно забил отличным ударом в касание.

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— Всего семь минут потребовалось петербуржцам, чтобы увеличить преимущество. Второй гол привёз защитник «Уфы» Йонуц Неделчару. Румын, укрывая мяч от Азмуна, сделал неловкое движение рукой и ударил по лицу иранского форварда. Судья Алексей Сухой назначил штрафной, но повтор помог определить, что нарушение Неделчару произошло ещё внутри штрафной гостей. Артём Дзюба уверенно реализовал пенальти: голкипер Александр Беленов прыгнул в одну сторону, а капитан «Зенита» покатил мяч в другую.

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— «Уфа», даже уступая в счёте, играла почти без мяча. Игроки группы атаки гостей никак не могли зацепиться за него. В первом тайме зенитовцы владели мячом 71% времени и нанесли 11 ударов (в створ – 2), тогда как у команды Вадима Евсеева было лишь два удара (в створ – 1). Единственный шанс забить «Уфе» подарила перед перерывом ошибка Ракицкого – Боян Йокич пробил выше ворот.



— «Зенит» опять может потерять основного центрального защитника – на второй тайме не вышел Деян Ловрен. Если Ракицкого подменял Дуглас Сантос, то играть с двумя левшами в центре обороны Семак не стал. Поэтому хорвата заменил молодой Данила Прохин. Более того, на 52-й минуте из-за проблем с рёбрами поле покинул Малком. Неприятная ситуация для петербуржцев перед встречей со «Спартаком»!



— После перерыва «Уфа» стремилась поддавить «Зенит», но в итоге попалась на том, что подняла линии для отбора на чужой половине. Контрвыпад с третьим голом удался хозяевам, прежде всего, за счёт грамотных действий Ерохина. Хавбек зацепился за мяч и быстро отдал его в свободную зону на убежавшего от защитника Дзюбу. Артём в свою очередь не пожадничал – сделал голевую передачу Азмуну, который оформил дубль.

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— Дзюба с Ерохиным поучаствовали и в четвёртом голе «Зенита». Центрфорвард, получив передачу от полузащитника, забил очень красиво! Принял мяч на грудь, после чего пробил с лёта в дальний угол.

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— В концовке Дзюба оформил хет-трик с передачи Магомеда Оздоева, а Алексей Сутормин и вовсе довёл счёт до неприличного – 6:0! Центрфорвард обошёл по количеству голов за «Зенит» Халка и догнал Андрея Аршавина (80). Крупная победа стала подарком от команды фанатам сине-бело-голубых, отпраздновавшим 40-летие фан-движения и подготовившим красочный перфоманс.

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Крупную победу «Зенита» омрачили травмы. На 79-й минуте из-за повреждения бедра был заменён Азмун. Иранца увёз с поля электрокар.