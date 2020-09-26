Победа «МЮ» над «Брайтоном» — безумный отскок. Разбор матча

«Манчестер Юнайтед» не в порядке. В первом туре команда дома проиграла «Кристал Пэлас» — причём, по делу. Потом удалось победить в Кубке команду из Чемпионшипа, а во втором туре «МЮ» приехал к «Брайтону» — 15-й команде АПЛ прошлого сезона – и сыграл, наверное, один из самых противоречивых матче всего сезона.

Превосходство «Брайтона» в цифрах

Сначала коротко о фактах, показывающих, насколько нелогичен результат. «Брайтон» в почти в три раза превзошёл «МЮ» по ударам: 18-7. В два раза превзошёл по ударам из штрафной: 12-6. Игроки «Брайтона» 5 раз попали в штангу или перекладину (рекорд лиги). Троссар собрал полный набор: попал сначала в левую штангу, потом в правую, потом в перекладину.

Хозяева создали с игры три явных голевых момента по статистике Opta (у «МЮ» — один). Более того, в игре были два спорных эпизода, оба решились в пользу гостей. Первый – автогол Данка, при котором Магуайр, как показалось, руками оттолкнул Данка, от чьей ноги мяч влетел в ворота.

Второй – фол Погба на Конноли, который после просмотра видеоповтора отменил судья. Там совершенно точно был удар сзади по ноге, но арбитр посчитал, что форвард сам инициировал контакт – поэтому отменил пенальти. Даже если решение верное, оно не самое очевидное, а момент в любом случае был опасным.

Превосходство «Брайтона» в стиле

Если «Брайтон» сохранит такое качество игры, то по итогам сезона точно окажется выше 15-го места. Грэм Поттер выбрал привычно смелый план на матч: «Брайтон» высоко прессинговал (индекс PPDA 6,6, в два раза выше, чем у «МЮ») и часто подолгу владел мячом возле чужих ворот. По итогам матча события 34% времени происходили на трети гостей и только 26% времени – на трети хозяев.



Сам по себе стиль ничего не значит – можно пытаться высоко прессинговать и долго владеть мячом, но при этом играть плохо. Но «Брайтон» переигрывал «МЮ» в рамках своего смелого стиля – хотя, казалось бы, возможность играть вторым номером и контратаковать должна была упростить жизнь команде Сульшера. Не упростила. «Брайтон» владел мячом не стерильно, а постоянно создавал остроту. Именно на атакующую треть пришлось больше всего пасов команды (197), также хозяева отдали 10 пасов в радиус 18 метров от ворот Де Хеа, не считая навесов – против шести у их соперников. «Брайтон» переигрывал «Юнайтед» не как аутсайдер иногда переигрывает фаворита: в строго оборонительном стиле, с контратаками и расчётом на отличную реализацию, а как фаворит переигрывает аутсайдера. Создавая момент за моментом и не давая сопернику разыгрывать мяч.

Что не так с «МЮ»

Плохими позиционными атаками Сульшер никого не удивил: они не ладились и в прошлом сезоне. Но «МЮ» брал другим: топовой обороной и блестящей индивидуальной игрой Фернандеша, который делал результативное действие практически в каждом матче. В начале сезона проблемы по обоим пунктам.



Оборона «МЮ» страдает от попытки играть в более доминирующий футбол. Магуайру и Линделёфу не хватает подвижности, чтобы играть высоко – но приходится, поэтому они часто оказываются в заведомо проигрышной позиции. Плюс Линделёф далеко не идеален в позиционной игре, поэтому его недочёты приходится постоянно страховать. В прошлом сезоне Магуайр справлялся, в начале нового он и сам пока не идеален.



Ещё одна проблема – качества крайних защитников. На позицию левого защитника клуб ищет усиление, но хотя бы правый фланг закрыт. Ну, по идее: Уан-Биссака, может, не тянет на игрока топ-клуба по атакующим навыкам, но компенсирует это отличной игрой в единоборствах в защите. Но сейчас он не демонстрирует и этого. Первый гол «Брайтона» случился в эпизоде, когда Уан-Биссака поплыл под прессингом Марча и потерял мяч один в один: «Брайтон» быстро развернул атаку на противоположный фланг, Бруну сфолил на Лэмпти, Мопе забил с пенальти.

К нетипичным проблемам «МЮ» в защите добавилась ещё одна, тоже серьёзная: Фернандеш явно не в форме. К его самоотдаче нет претензий (в середине второго тайма, потеряв мяч в центре поля, он доиграл эпизод, накрыв соперника почти на лицевой), но его рискованные пасы вредят команде. В первом тайме «Брайтон» провёл две опасные атаки из-за обрезов Бруну. Его стиль предполагает большое количество потерь: по сути, это самый обостряющий игрок в команде, но даже с поправкой на стиль, потерь много. Тем более что речь не о заблокированных пасах под удар, а о небрежных пасах в центральной трети поля.



С другой стороны, именно Бруну начал великолепным пасом атаку, которую так же великолепно завершил Рашфорд. То есть даже такой Бруну необходим команде. Просто обычно соотношение удач и неудач в его рискованных действиях явно в пользу команды, сейчас этого нет.

В ситуации, когда Бруну не в форме, его функции мог бы выполнять Погба, но он провёл очередной разочаровывающий матч. Он трижды терял мяч на своей половине поля, четыре раза сфолил (больше всех в «МЮ», хотя провёл на поле только час), ни разу не пробил, не отдал ни одного ключевого паса и всего семь пасов в атакующую треть. Для сравнения: Бруну отдал 27, и даже Матич 9. От такого футболиста ждёшь большего влияния на игру.

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Что это значит для «МЮ»

Если говорить о месте в топ-4, то не изменилось ничего. Прошлый сезон «МЮ» тоже начал неубедительно (даже поражение от «Кристал Пэлас» на своём поле тоже было), но в итоге отличной формы Бруну в течение полугода хватило, чтобы ворваться на третье место. Бруну, конечно, ещё наберёт форму, а на случай, если Погба продолжит вредить команде, есть Фред и ван де Бек – именно на этой позиции глубина состава позволяет принимать смелые решения.



Поражение в первом туре и нелепая победа во втором важны в контексте ожиданий борьбы за титул. Они наглядно показывают завышенность этих ожиданий. «МЮ» просто недостаточно хорош, чтобы играть в доминирующий футбол на уровне «Ливерпуля» и «Ман Сити». И тут уже дело не в плохой форме Фернандеша или Погба. Проблема одновременно в составе и тренере. Пытаясь проводить позиционные атаки, «МЮ» не использовал всю ширину поля. Игроки отнимали пространство друг у друга, упрощая жизнь «Брайтону».



То, что «МЮ» возила команда из нижней половины таблица, можно списать на плохую форму, но вот проблема с автобусами (как «Кристал Пэлас») в долгосрочной перспективе намного важнее: с такими соперниками нужно учиться играть системно. С другой стороны, если вы изначально не ждали от Сульшера большего, чем место в четвёрке, то всё в порядке.